Stasera in tv venerdì 30 aprile 2021, I programmi in onda

Stasera in tv 30 aprile 2021. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata di Quarto Grado. Su Tv8 va in onda il film Indiana Jones e il tempio maledetto con Harrison Ford.

Stasera in Tv venerdì 30 aprile 2021, programmazione Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Top Dieci. Seconda puntata del programma, a metà tra game show e varietà, condotto da Carlo Conti. Protagoniste sono le classifiche di tutti i tipi riferite agli ultimi 60 anni di vita in Italia. Scendono in campo due squadre, formate da tre vip ciascuna: a loro il compito di raccogliere più punti possibile completando le Top 10.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. “Bianco e nero”. La puntata è dedicata a due artisti che hanno raccontato la storia attraverso i loro scatti ricchi di sfumature. Si apre con il documentario “Il ragazzo di Leica” su Gianni Berengo Gardin e si conclude con un ritratto intimo di Elliott Erwitt.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi aggiorna anche stasera i telespettatori sui casi più scottanti di cronaca avvalendosi di ricostruzioni, testimonianze inedite e dei collegamenti con gli inviati sul campo. Per contattare la redazione c’è il “centralone” che risponde al numero 02/30309010.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Felicissima sera. Si conclude lo show condotto da Pio e Amedeo. Anche stasera performance, grandi ospiti, protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, tanta musica live e soprattutto momenti di irriverente comicità con il duo pugliese sempre pronto a dissacrare il classico linguaggio televisivo.

Su Italia 1, alle 21.20, Gli album di Freedom. Dal nuovo studio virtuale Roberto Giacobbo conduce il terzo dei sette appuntamenti previsti con serate a tema, ispirate ai più bei viaggi intrapresi nell’ultima stagione del programma di divulgazione storica, scientifica e archeologica. Un’occasione per rivedere le immagini più belle e contenuti inediti.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si rinnova l’appuntamento con Diego Bianchi. Il conduttore romano ha esordito in televisione nel 2008, collaborando con Canale 5 (Matrix condotto all’epoca da Enrico Mentana) e Raitre (Parla con me con Serena Dandini).

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi monologhi. Tra le novità della nuova stagione l’imitazione del commissario straordinario, il generale Francesco Figliuolo.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa hanno iniziato il loro viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie del nostro Paese dal lago di Como. In sfida ci sono Mignon on the Lake, Fuin e Amerigo.

I film di questa sera venerdì 30 aprile

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Stèphane Brizé, In guerra, con Vincent Lindon. Francia. Quando l’azienda dove lavora decide di chiudere i battenti lasciando a casa oltre mille operai, Laurent Amédéo (Vincent Lindon), uno di loro, si ribella e decide di intraprendere una lotta senza esclusione di colpi pur di difendere il posto di lavoro e la dignità dei colleghi. Non sarà facile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2018, di Mimi Leder, Una giusta causa, con Felicity Jones, Armie Hammer. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, che all’inizio della carriera, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali perché donna. Decide allora di aprire una causa.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford, K. Capshaw. In fuga da Shanghai con la cantante Willie e il piccolo Shorty, Indiana scampa a un disastro aereo e si ritrova in India. Dovrà affrontare una setta di Thugs dediti ai sacrifici umani.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2017, di Alexander Payne, Downsizing – Vivere alla grande, con Matt Damon. Paul e Audrey, coniugi in cerca di un futuro migliore, accettano di farsi rimpicciolire per andare a vivere in una città in miniatura. All’ultimo momento, però, lei rinuncia.

Stasera in Tv venerdì 30 aprile 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Paolo Sorrentino, Le conseguenze dell’amore, con Toni Servillo. Titta è apparentemente un riservato uomo d’affari che vive una vita immutabile, rinchiuso in un albergo svizzero. Ma quando inizia a innamorarsi di Sofia, la barista dell’hotel, le cose cominceranno a cambiare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. Spencer torna nel mondo di Jumanji: Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa. Ma scoprono che esistono più pericoli di quanti ne ricordassero.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con James Coburn, Rod Steiger. Juan ha un sogno: svaligiare l’impenetrabile banca di Mesa Verde. Quando incontra John, esperto in esplosivi, capisce di aver trovato il complice ideale. Ma poi…

