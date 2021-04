Condividi su







Venerdì 23 aprile, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di Top Dieci. Lo show è condotto da Carlo Conti dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Sono sei gli appuntamenti previsti.

Anche nella seconda edizione la formula dello show rimane pressoché invariata ma lo studio di arricchisce di una scenografia rinnovata. Tra le novità invece la presenza di un gruppo di ballerini e di ospiti a sorpresa. In ogni appuntamento due squadre composte da tre Vip si sfidano a colpi di classifiche di vario genere.

Vengono proposti temi riguardanti l‘attualità, le abitudini degli italiani, il costume, la moda, il cinema, lo spettacolo, le hit parade e così via. Ogni classifica è anticipata da una clip introduttiva sull’anno nella quale la trasmissione cerca di riassumere in pochi minuti gli avvenimenti storici e culturali più importanti accaduti in quel periodo storico.

Il gioco per le due squadre consiste nell‘individuare gli elementi che compongono la classifica ed ordinarli nella posizione corretta. Al termine della puntata vince il team che è riuscito a totalizzare il punteggio maggiore.

Le squadre che si sfidano nell’appuntamento del 23 aprile sono: Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni. Gli ospiti della prima puntata sono invece Giorgia e Rita Pavone.

Top Dieci, la diretta del 23 aprile

Nella diretta del 23 aprile Carlo Conti introduce le due squadre che si sfidano nella prima puntata:

I Goggi: Loretta Goggi, Paola Minaccioni, Cesare Bocci.

Loretta Goggi, Paola Minaccioni, Cesare Bocci. I Cinepanettoni: Christian De Sica, Massimo Boldi, Nancy Brilli.

Si inizia subito con la prima classifica: 45 giri più venduti nel 1979. E’ l’anno in cui Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera. Gianni Rivera invece affronta la sua ultima partita da calciatore in Argentina.

Tra i brani più venduti del 1979 ci sono :

10) Renato Zero- Il carrozzone

9) Bee Gees- Too much heaven

8) Antonello Venditti- Buona domenica

7) Patrick Hernandez- Born to be alive

6) Miguel Bosé- Super superman

Il compito è di ordinare i brani rimanenti nella posizione corretta: Soli, Pensami, Tragedy, Se tornassi, Tu sei l’unica donna per me.

Iniziano i Goggi che individuano al quinto posto Pensami di Julio Iglesias e al quarto Tragedy dei Bee Gees. Indovinano anche il terzo posto. E’ occupata da Soli di Adriano Celentano.

Ma la squadra capitanata da Loretta Goggi riesce a compiere l’en plein. Hanno indovinato anche il secondo posto, occupato da Se tornassi di Julio Inglesias. Il brano più venduto del 1979 è Tu sei l’unica donna per me. Alan Sorrenti è presente in studio per cantarla dal vivo. Il conduttore annuncia che tornerà più tardi.

I Goggi conquistano 6 punti, perché il primo posto vale doppio. I Cinepanettoni sono fermi a zero.

Top Dieci, cattive abitudini maschili, Moda Anni 60

La seconda classifica riguarda le cattive abitudini del maschio, ovvero aspetti che le donne non sopportano.

I Cinepanettoni individuano non alza la tavoletta del wc, si lava poco, guarda le partite, si tocca le parti intime, non collabora in casa, è fissato con auto/moto. Nancy Brilli conquista il primo posto in classifica: guarda le altre.

I Goggi invece indovinano dimentica gli anniversari, sta ore sul divano, è disordinato. I Goggi salgono a 9 punti ma i Cinepanettoni recuperano conquistando 8 punti.

La terza classifica riguarda la Moda degli Anni 60. E’ il decennio del successo dei Beatles, delle minigonne, delle proteste studentesche. Le squadre devono riferire i capi che erano più in voga in quel periodo.

I Goggi indovinano solo stivali alti bianchi, occhiali grandi, cravatta slim.

I Cinepanettoni invece individuano: la minigonna, foulard fantasia, stivaletto Beatles, dolcevita. Ed ancora pantaloni a vita bassa, miniabito a trapezio ed i collant colorati che sono al primo posto.

Ogni capo di abbigliamento è indossato dai ragazzi del corpo di ballo. Al momento sono in vantaggio i Cinepanettoni con 16 punti, i Goggi invece sono fermi a 12 punti.

Top Dieci 23 aprile, Giorgia

Carlo Conti accoglie in studio Giorgia. La cantante è felice di incontrare Loretta Goggi perché da piccola le piaceva cantare Maledetta Primavera. Ne accennano insieme qualche strofa. Prima di occuparsi della classifica che la riguarda il conduttore chiede a Giorgia quali sono i suoi gusti su diversi argomenti.

Il suo cantante preferito è Ray Charles, è legata agli Anni Ottanta. Conduttore e attore preferiti sono Carlo Conti e Totò. Ama la pasta con pomodoro e basilico, pizza margherita, il gelato al cioccolato, i tulipani.

Le squadre devono ordinare le canzoni di Giorgia in base alle settimane in classifica: Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, E poi, Oronero, Come Saprei.

5) Oronero

4) Gocce di memoria

3) Di sole e d’azzurro

2 E poi

1) Come saprei

I Goggi riescono solo ad individuare solo il quinto posto. Le altre posizioni sono completate dai Cinepanettoni.

Segue la classifica sulle Coppie Comiche della Tv degli Anni Sessanta e Settanta. Gli ultimi cinque posti della Top Ten sono occupati da:

10) Gigi e Andrea

9) Zuzzurro e Gaspare

8) Ric e Gian

7) Paolo Panelli e Bice Valori

6) Walter Chiari e Carlo Campanini

Le squadre avversarie hanno il compito di completarla.

5) Gianni Agus e Paolo Villaggio

4) Cochi e Renato

3) Franco e Ciccio

2) Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello

1) Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni per un soffio non riescono a compiere l’en plein. Hanno indovinato tutte le posizioni tranne la seconda.

In questa fase della gara rimangono in vantaggio i Cinepanettoni con 22 punti. I Goggi hanno conquistano 18 punti.

Top Dieci, Hit Parade Italia 2001

Prosegue il gioco di Top Ten con la Hit Parade Italia 2001. E’ l’anno in cui la Roma conquista lo Scudetto e scoppia il caso della mucca pazza. Elisa vince il Festival di Sanremo con Luce, Valentino Rossi vince il motomondiale.

10) Marlene Kuntz e Skin- La canzone che scrivo per te

9) Zucchero- Baila

8) Laura Pausini- E ritorno da te

7) Gigi D’Agostino e Albertino- Super

6) Lollipop- Down down down.

Le altre canzoni più vendute nel 2001 da ordinare sono Infinito, Io sono Francesco, Xdono, Tre Parole e Luce.

5) Elisa- Luce (Tramonti a nord est)

4) Tricarico- Io sono Francesco

3) Raf- Infinito

2) Tiziano Ferro- Xdono

1) Valeria Rossi- Tre parole

La classifica viene completata solo dal team Goggi. I Cinepanettoni sono fermi a 22 punti, i Goggi invece salgono a 24.

Top Dieci 23 aprile, Rita Pavone

La seconda ospite della prima puntata di Top Dieci è invece Rita Pavone. La cantante racconta che la sua canzone preferita è Pensieri e Parole di Lucio Battisti mentre il piatto preferito è il risotto alla milanese.

Tra i momenti più importanti della sua vita: la nascita dei figli, l’incontro con Elvis Presley di cui conserva gelosamente l’autografo, poter cantare all’Olympia di Parigi.

Come è accaduto per Giorgia, devono ordinare i brani secondo le settimane di presenza in classifica. Sono Cuore, La partita di pallone, Come te non c’è nessuno, Che m’importa del mondo, Viva la pappa col pomodoro.

5) Che m’importa del mondo

4) Viva la pappa col pomodoro

3) La partita di pallone

2) Come te non c’è nessuno

1) Cuore

I Cinepanettoni individuano due posizioni in classifica. Le due squadre sono attualmente in parità con 26 punti.

I regali preferiti dalle donne, Alan Sorrenti

La prossima classifica riguarda i regali che le donne amano ricevere. Non ci sono opzioni disponibili ma devono indovinarli.

I Cinepanettoni individuano: borse ed accessori, scarpe, abbigliamento, libri e lingerie.

I Goggi invece riescono ad indovinare: gioielli (al primo posto), vacanze, profumo, fiori, cena romantica.

Torna Alan Sorrenti che interpreta Non so che darei (1980) e Figli delle stelle (1978). In questo step le squadre devono scrivere sulla lavagnetta qual è il brano che ha raggiunto la posizione più alta. Entrambi hanno scritto Figli delle Stelle ma la risposta è errata.

Al momento i Goggi hanno 33 punti mentre i Cinepanettoni sono fermi a 30 punti.

