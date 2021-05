Linea Blu 22 maggio: Donatella Bianchi in Toscana

Condividi su







Stasera in tv sabato 22 maggio 2021. Su Raitre Mario Tozzi conduce una nuova puntata di Sapiens-Un solo pianeta. Rete 4, invece manda in onda il film di e con Carlo Verdone Viaggi di nozze.

Stasera in Tv sabato 22 maggio 2021, programmazione Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il programma musicale Eurovision Song Contest 2021. L’Ahoy Arena di Rotterdam ospita la finale della 65° edizione del concorso canoro. Si sfidano 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Per l’Italia ci sono i Maneskin che partecipano con “Zitti e buoni”, il brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo. Commentano lo show Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. La terza puntata inedita del programma di Mario Tozzi s’intitola “Fuori dal fango”. Si parla del pericolo connesso a frane e alluvioni che accompagna la vita degli uomini da quando sono comparsi sul pianeta. Vediamo, tra l’altro, il caso di Amalfi, rimasta quasi isolata a causa di recenti crolli.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Il piacere dell’onestà. Valerio Binasco affronta l’opera di Pirandello al Teatro Carignano di Torino, dove venne presentata per la prima volta nel 1917. Il protagonista è Angelo Baldovino che accetta di sposare, dietro compenso, l’amante incinta del marchese Fabio Colli.

Programmi Canale 5, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà 55 passi nel sole. Rivediamo il programma trasmesso nel 2019 per festeggiare i 55 anni di carriera di Al Bano. Al fianco dell’artista l’ex moglie Romina Power, la loro figlia Cristel Carrisi e Rocio Morales. Riascolteremo i più grandi successi di Al Bano e anche i duetti con altri cantanti come i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo e altri ancora.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Tammy riceve alcune devastanti notizie del dottor Procter e suo fratello Chris prende una decisione importante. Nel frattempo Amy, che è in dolce attesa, sta mangiando troppo e non riesce a darsi delle regole, rischiando grosso.

I film di questa sera sabato 22 maggio

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Roan Johnson, La concessione del telefono, con Alessio Vassallo. Pippo Genuardi, nato a Vigata nel 1856, è commerciante di legnami. Ma quella non è la sua occupazione maggiore: il suo vero talento è quello di cacciarsi invariabilmente nei guai.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Claudia Gerini. Tre grottesche “lune di miele” il cui protagonista maschile è Carlo Verdone. Il pedante Raniero esaspera la seconda moglie Fosca (Veronica Pivetti); Giovannino e Valeriana (Cinzia Mascoli) sono alle prese con i familiari invadenti. Ivano e Jessica (Claudia Gerini) passano da una discoteca all’altra.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2014, di Eric Darnell, Simon J. Smith, I pinguini di Madagascar. I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono assoldati da un’organizzazione segreta, la North Wind, per un’importante missione: fermare il malvagio Octavius Tentacoli che minaccia di trasformare i loro simili in mostri. Un’avventura che li porterà dall’Antartico a Venezia, da Shanghai a New York.

i film su La7, Tv8, 20 Mediaset

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di B. August, I miserabili, con Liam Neeson, Geoffrey Rush. L’ex forzato Jean Valjean si rifà una vita sotto falso nome e adotta Cosette, figlia dell’operaia Fantine, morta di stenti. Ma deve fare i conti con l’implacabile commissario Javert.

Su TV8, alle 21.30, il film di fantascienza del 2013, di N. Blomkamp, Elysium, con Matt Damon. Los Angeles 2154. A causa di un incidente sul lavoro, l’operaio Max rimane contaminato. La sua unica speranza è raggiungere la stazione orbitante Elysium, dove c’è la tecnologia per guarire ogni malattia.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith. New York. In un futuro indefinito, un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i pochi superstiti in zombi. Il dottor Neville, unico immune, cerca una cura per il terribile morbo.

Stasera in Tv sabato 22 maggio 2021, i film su Iris e Sky

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di A. Glimcher, La giusta causa, con Sean Connery, Laurence Fishburne. Un giovane di colore è accusato dello stupro e dell’omicidio di una bambina. Paul Armstrong, un avvocato in pensione, tenta in ogni modo di salvargli la vita.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Gabriele Muccino, Padri e figlie, con Amanda Seyfried, Russell Crowe. Dopo la morte della moglie, Jake va in crisi e viene ricoverato. La figlia Katie cresce con la zia, diventando una splendida donna che combatte però i traumi dell’infanzia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 1997, di Andrew Niccol, Gattaca – La porta dell’universo, con Ethan Hawke. In un futuro governato da esseri umani con il Dna modificato, il giovane Vincent elude i controlli del centro d’addestramento “Gattaca” e tenta di diventare un pilota.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Eric Summer, Eric Warin, Ballerina. Félicie e Victor scappano dall’orfanotrofio per andare a Parigi e realizzare i propri sogni: lei desidera diventare ballerina, lui invece un grande inventore. Ma la strada del successo non sarà facile.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

