Stasera in tv giovedì 27 maggio 2021, I programmi in onda

Stasera in tv 27 maggio 2021. Su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Amore Criminale. La5, invece, propone il film Tutto può succedere con Diane Keaton.

Stasera in Tv giovedì 27 maggio 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette un nuovo appuntamento con Ulisse- il Piacere della scoperta. Alberto Angela racconta la storia di San Francesco e Santa Chiara, a partire dalla loro vocazione nell’aiutare i più deboli ai luoghi più significativi della loro crescita spirituale.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda l’incontro calcistico Cittadella- Venezia. Dallo Stadio Pier Luigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena, a Venezia, si svolge la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Le due squadre si confrontano per conquistare un posto in Serie A.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda Amore Criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Francesca che, nella sua relazione durata 3 anni con Giacomo, ha subito violenze fisiche e psicologiche. Un giorno il fidanzato ha tentato di ucciderla ma la ragazza è riuscita fortunatamente a scappare.

Stasera in Tv giovedì 27 maggio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’operato del Governo Draghi a livello economico con il Decreto Sostegni Bis e della proposta di Enrico Letta della tassa di successione. Ospiti: Gianluigi Paragone, Licia Ronzulli Andrea Romano, Stefano Fassina, Elisabetta Gardini. Ma anche il candidato alla presidenza della Regione Campania Giuliano Granato. Presente, ancora una volta, Mauro Corona.

Canale 5, alle 21.25, trasmette l’ultima puntata della fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova. Sole ha scelto di trasferirsi dai nonni mentre per Guido è giunto il momento di spiegare ai figli che ha una relazione con Miriam. Il vicequestore Colaprico intanto avrebbe trovato tutti gli elementi sufficienti per poter arrestare Guido.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2009, Una notte da leoni con Bradley Cooper. Doug sta per sposarsi e gli amici Stuart, Alan e Phil hanno scelto di organizzare un viaggio insieme a Las Vegas per il suo addio al celibato. Dopo una notte di divertimento, i tre amici non hanno più tracce di Doug che sembra scomparso nel nulla.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, dei temi più rilevanti di politica interna ed estera ma di economia e di attualità. Come ogni settimana non manca il consueto monologo di Stefano Massini.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film avventura del 1998, Sei giorni sette notti con Harrison Ford. La giornalista Robin ed il pilota aereo Quinn si ritrovano su un’isola deserta dopo un atterraggio di emergenza. I due non si sopportano ma ben presto vivranno insieme entusiasmanti avventure.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 1996, L’eliminatore con Arnold Schwarzenegger. L’agente federale John Kruger decide di proteggere la giovane Lee Cullen. E’ riuscita a scoprire gli imbrogli di una potente fabbrica che produce armi e per tale ragione la sua vita è in pericolo.



Su La5, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2003, Tutto può succedere con Diane Keaton e Keanu Reeves. Il Sessantenne Harry ha una relazione con una donna molto più giovane di lui. Quando viene colpito da un infarto lo assiste Erica, la madre della sua fidanzata. I due ben presto si innamorano.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 1996, Decisione critica con Kurt Russell. Un gruppo di terroristi islamici vuole dirottare un aereo che era diretto a New York con l’intento di far esplodere su Washington un potente ordigno. David Grant, appartenente ai servizi segreti, farà di tutto per impedire l’attentato.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film biografico del 2016, Pelé con Kevin De Paula. Il film ripercorre la carriera dell’ex calciatore brasiliano, dai suoi inizi fino alla vittoria nei Mondiali del 1958; quando era appena maggiorenne.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1994, Il toro con Diego Abatantuono. Franco e Loris, due allevatori in cerca di occupazione, non riescono a trovare lavoro. Decidono così di rubare un toro di grande valore per tentare di rivenderlo nell’Est Europa.

Stasera in Tv giovedì 27 maggio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2019, Rogue- Missione ad alto rischio con Megan Fox. La figlia del Governatore di un Paese africano viene rapita alcuni criminali. Il padre decide di ingaggiare un gruppo di mercenari per liberarla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film biografico del 2016, The founder con Michael Keaton. Stati Uniti, Anni 50. Ray lavora come rappresentante di frullatori. Un giorno si imbatte in un chiosco di hamburger e da lì ha un’ispirazione. Decide di aprire un fast food che ottiene un successo inaspettato. Nasce così la celebre catena McDonald.

Sky Cinema Family, infine, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2019, Qualcosa di meraviglioso con Assad Ahmed. Fahim e il padre sono costretti a fuggire dal Bangladesh a causa della guerra. Scelgono di trasferirsi a Parigi ma sarà complicato ottenere l’asilo politico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2012, World War Z con Brad Pitt. Un virus sta trasformando la popolazione in zombie. Gerry, ex funzionario delle Nazioni Unite, farà di tutto per cercare di salvare la propria famiglia prima che possa infettarsi.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2000, The gift- Il dono con Cate Blanchett. Una ragazza muore in circostanze misteriose. La polizia decide di ingaggiare Annie Wilson, che è conosciuta per il suo dono della chiaroveggenza, per trovare l’assassino.

