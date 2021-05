Nine Perfect Strangers su Amazon Prime Video – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







La serie drammatica Nine Perfect Strangers debutta in esclusiva su Amazon Prime Video.

Nine Perfect Strangers sarà fruibile su Amazon Prime Video in Italia e in altri Paesi del mondo. Esclusi, per il momento, gli Stati Uniti d’America e la Cina.

La miniserie americana è tratta dall’omonimo romanzo del 2018 di Liane Moriarty, autrice australiana di Big Little Lies, serie vincitrice di otto Emmy e quattro Golden Globe. Il team di executive producer, infatti, è lo stesso anche per Nine Perfect Strangers, alla cui produzione c’è David E. Kelley e Bruna Papandrea, accompagnati in aggiunta da John Henry Butterworth. Non solo, ma si conferma anche la collaborazione già attuata in Big Littles Lies con la Made Up Stories, fondata dalla stessa Papandrea, e con la Blossom Films di Nicole Kidman.

La produzione è iniziata nel 2019. Le riprese si sono svolte in Australia.

Nine Perfect Strangers – la trama

Masha, interpretata da Nicole Kidman, è direttrice di un wellness resort di lusso australiano: il Tranquillum House. Qui vi alloggiano nove individui corrosi dallo stress e in cerca di guarigione. Tra questi, spicca Francis Welty, interpretata da Melissa McCarty, una scrittrice di romanzi rosa da subito attratta dalle strambe storie dei compagni in cerca di guarigione.

Il programma di benessere, infatti, promette loro di ringiovanire e di migliorare il proprio stile di vita in dieci giorni. Durante il soggiorno sarà la direttrice a guidarli in questo percorso di ricostruzione delle loro menti e corpi. I nove personaggi, però, non immaginano quanto li aspetta.

Le parole del cast

Nicole Kidman afferma: “Sono davvero orgogliosa di quel che siamo riusciti a mettere insieme durante quest’ultimo anno portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia globale di COVID-19. Collaborare con Melissa McCarthy lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta, unire le forze insieme a Hulu negli Stati Uniti e ora questo, un accordo di distribuzione globale stipulato con il mio home studio, Amazon. Le stelle si sono allineate e io sono entusiasta!”

Non mancano le parole dei produttori Bruna Papandrea, Per Saari, Executive Producer di Blossom Films, e David E. Kelley. “La narrazione di Liane Moriarty è coinvolgente quanto sorprendente, ed è un piacere per noi dar vita agli eclettici estranei di Nine Perfect Strangers. Dopo il successo ottenuto dal team con Big Little Lies e The Undoing, Nine Perfect Strangers è divenuta una delle serie più attese di quest’anno, con un impareggiabile schieramento di straordinari talenti sia dietro che davanti la macchina da presa. Non vediamo l’ora che i clienti Amazon si innamorino di questi straordinari Nine Perfect Strangers.”

Head of Amazon Studios, Jennifer Salke, mostra il suo entusiasmo per la collaborazione con tutto il cast che definisce “un dream team”. Aggiunge, poi: “Siamo contenti di lavorare con Made Up Stories, Blossom Films e Endeavor Content per portare Nine Perfect Strangers ai client Prime di tutto il mondo, so che lo adoreranno.”

Nine Perfect Strangers – il cast

Tiffany Boone ( Il sacrificio del cervo sacro ) – Delilah

( ) – Delilah Bobby Cannavale – Tony

– Tony Luke Evans – Lars

– Lars Melvin Gregg – Ben

– Ben Regina Hall – Carmel

– Carmel Manny Jacinto – Yao

– Yao Asher Keddie – Heather

– Heather Nicole Kidman – Masha

– Masha Melissa McCarthy – Francis

– Francis Michael Shannon – Napoleon

– Napoleon Grace Van Patten – Zoe

– Zoe Samara Weaving – Jessica

– Jessica Alyla Browne – Tatiana

Condividi su