Melaverde 30 maggio tra antichi manufatti e il mondo dei fiori

Melaverde torna con la puntata di domenica 30 maggio. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Ancora una volta, dopo il torna con la puntata di. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Ancora una volta, dopo il viaggio della scorsa settimana, i due conduttori on the road sono in giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche e agro alimentari. Ecco quali sono le tappe di oggi e gli argomenti affrontati da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 30 maggio Antico Manufatto

Melaverde inizia la puntata facendo conoscere la storia del lino, questa pregiata fibra antica. Vedremo come viene coltivata e capiremo quanto la qualità di un filo di lino sia strettamente legata a vari fattori. Tra questi all’andamento della stagione in campo, alle attenzioni in fase di raccolto e soprattutto alla sua lavorazione che ancora oggi resta un’arte che pochi al mondo sanno realizzare nella maniera migliore. Dovete sapere che la qualità del lino sta nella sua finezza e per questo si calcola in chilometri per chilo.

E a Villa d’Almé si realizzano rocche pregiatissime dove un chilo di filato è formato da un filamento lungo 110 Km. Ma a chi sono destinati questi fili di lino pregiatissimi? A tessuti che in passato hanno vestito papi, re e regine.

A Bussolengo per Il Mondo dei Fiori

Negli ultimi anni la passione per il giardinaggio, per il fai da te e per la cura dei nostri spazi esterni, è in costante aumento. Per questo sono nati garden specializzati dove personale esperto ci consiglia e ci segue in ogni nostra richiesta. Ma che lavoro c’è dietro a strutture dedicate a questo dove troviamo tutto ciò che serve per giardini, terrazzi e molto altro?

Questa settimana Melaverde è a Bussolengo, in provincia di Verona. Racconta la storia tre fratelli che hanno dedicato la loro vita a tutto questo creando, in poco più di 40 anni, una realtà che oggi raggruppa diversi garden leader di settore.

filiera produttiva che ogni settimana prepara migliaia di vasetti di piante e fiori ornamentali destinati a vasi, aiuole e giardini. Il programma inizia scoprendo lache ogni settimana prepara migliaia di vasetti di piante e fiori ornamentali destinati a vasi, aiuole e giardini.

Ci viene spiegato come si gestisce un vivaio dove ulivi secolari e piante particolari vengono sagomate secondo l’antica arte topiaria e scopriremo le ultime novità in termini di progettazione di spazi esterni con soluzioni e curiosità per una terrazza 100% green dove nulla viene lasciato al caso. Si parla, infine, di corsi, come quello dedicato al barbecue dove un Grill Master darà consigli utili per le grigliate all’aria aperta. E scopriremo il mondo dei fiori recisi, delle decorazioni e molto altro sempre inerente il settore.

