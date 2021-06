Stasera in tv sabato 5 giugno 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv venerdì 4 giugno 2021. Rete 4 trasmette una nuova puntata de Le storie di Quarto Grado. Iris, invece, propone il film 1997 – Fuga da New York con Kurt Russell.

Stasera in tv venerdì 4 giugno 2021, programmazione Rai

Su Raiuno, alle 20.35, Calcio: Italia-Repubblica Ceca. Allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna la Nazionale allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini gioca l’ultima partita amichevole prima dell’inizio del Campionato Europeo, previsto all’Olimpico di Roma l’11 giugno. In campo ci saranno proprio gli Azzurri impegnati contro la Turchia.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Andrea Angelucci s’incammina sul tracciato dell’antica via Appia, percorrendola da Roma fino a Melfi, in Puglia. La serata prosegue con un viaggio tra le opere di Umberto Mastroianni, l’artista che ha rinnovato la scultura del secondo 900.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Le storie di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero proseguirà fino al 25 giugno. Anche stasera al centro del dibattito i casi irrisolti di cronaca nera che da tempo stanno appassionando i telespettatori. Tra gli opinionisti ricorrenti c’è il giornalista Marco Oliva, volto di Telelombardia e Antenna 3.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Diego Bianchi, il vignettista Makkox, i giornalisti Marco Damilano e Paolo Celata: anche stasera, nell’ultima puntata di questa edizione, sono pronti a raccontare l’attualità del nostro Paese con un pizzico di ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Prosegue la replica dei momenti più curiosi e delle performance più spettacolari dell’edizione andata in onda nel 2019. Presenta Lodovica Comello, in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento live dagli studi di Milano con lo show di Maurizio Crozza che anche in questa stagione ha realizzato ottimi ascolti con oltre il 5% di share. Tra le ultime imitazioni della stagione quella dell’europarlamentare Carlo Calenda.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Fuori menù. Al ristorante è tutto pronto per una nuova sfida condotta da Damiano Carrara e Gino D’Acampo. Stasera scendono in “cucina” due squadre composte rispettivamente da mamme e figlie: chi resterà in cucina e chi andrà in sala?

I film di questa sera venerdì 4 giugno

Su Raitre, alle 21.20, il film storico del 1956, di Ernst Marischka, Sissi, la giovane imperatrice, con Romy Schneider, Karlheinz Bohm. Austria, metà 800. Dopo le nozze con Francesco Giuseppe (Karlheinz Bohm), Sissi (Romy Schneider) fatica ad adattarsi alla vita di corte. La nascita della figlia rafforza l’unione, ma tutto si complica quando la suocera decide di occuparsi dell’educazione della bambina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Vincent Garenq, In nome di mia figlia, con Daniel Auteuil. Kalinka, 14 anni, muore mentre è in vacanza con la madre e il nuovo compagno. Il padre biologico, André, sospetta che il patrigno della ragazza abbia gravi responsabilità nel decesso.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Ross Katz, The Choice – La scelta, con Benjamin Walker, Teresa Palmer. Il veterinario Travis Shaw (Benjamin Walker) non è il tipo che ama legarsi sentimentalmente, ma quando conosce la sua nuova vicina di casa, Gabby Holland (Teresa Palmer), perde la testa. I due iniziano così una storia appassionata, ma Gabby è già impegnata e la situazione si complica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway. La vita sulla Terra è diventata difficile a causa del cambiamento climatico che ha colpito soprattutto l’agricoltura. L’ex astronauta Joseph Cooper (Matthew McConaughey) intraprende un lungo e avventuroso viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Stasera in tv, film 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1981, di John Carpenter, 1997 – Fuga da New York, con Kurt Russell. 1997. Il presidente degli Stati Uniti viene tenuto prigioniero nella città di New York, trasformata in un’enorme prigione. Il galeotto Jena Plissken ha solamente 24 ore per salvarlo.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 1994, di Joel Schumacher, Il cliente, con Brad Renfro, Tommy Lee Jones. Un bambino assiste al suicidio di un avvocato della mala e raccoglie le sue ultime parole. Da quel momento la mafia e un giudice federale sono sulle sue tracce.

Stasera in tv venerdì 4 giugno 2021, film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Dror Zahavi, Crescendo – #Makemusicnotwar, con Peter Simonischek. Il direttore d’orchestra Eduard Sporck accetta l’incarico di creare un’orchestra giovanile israelo-palestinese. Ma il confronto tra le parti è molto duro e l’impresa sembra quasi impossibile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo….

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Nick Murphy, Blood, con Paul Bettany, Mark Strong. Isola di Hilbre, Inghilterra. I detective e fratelli Joe e Chrissie Fairburn decidono di “giustiziare” il presunto assassino di una dodicenne. Ma quando il vero omicida viene catturato….

Condividi su