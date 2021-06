Fuori Menù 4 giugno, Bianca e Daniela contro Lorenza e Teresa

Condividi su







Rai 2 trasmette oggi il film La strana vita dei miei vicini. Si tratta di una pellicola di genere thriller psicologico con ingredienti drammatici.

La produzione è statunitense, l’anni di realizzazione è il 2017. La visione è consigliata ad un pubblico di soli adulti.

La strana vita dei miei vicini film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Devon Downs e Kenny Gage. Nel cast ci sono gli attori Ashley Bell (The Walking Dead), Tom Amandes (Pappa e ciccia e Arrow), Adam Mayfield, Isabella Hofmann (NCIS – Unità anticrimine).

La pellicola è ambientata negli Stati Uniti ed è distribuita dalla MarVista Entertainment, le musiche sono di Todd Haberman.

La sceneggiatura è di Adam Rockoff. Il titolo originale è A Neighbor’s Deception.

La strana vita dei miei vicini – trama

La vicenda raccontata è incentrata su una coppia di coniugi Chloe Anderson (Ashley Bell) e Michael Anderson (Adam Mayfield). I due dopo aver vissuto per molto tempo in città, decidono di abbandonare il caos frenetico della vita urbana e di trasferirsi in periferia.

Qui trovano una dimensione più adatta al loro modo di vivere e di pensare. Dopo un primo periodo di acclimatamento, Chloe e Michael cominciano a fare amicizia con i propri vicini. Per Chloe avere qualcuno con cui scambiare idee ed opinioni è di fondamentale importanza anche perché, mentre il marito lavora, lei rimane a casa.

E molto presto si rende conto che l’isolamento della periferia comincia a pesarle. Così conosce i vicini di casa Gerald Dixon (Tom Amandes) e Cheryl Dixon (Isabella Hofmann).

Man mano che l’amicizia tra i quattro va avanti, Chloe viene a sapere che Gerald è uno psicologo in pensione. Così attirata dalla sua professione, lo convince a sottoporla ad una seduta di terapia.

Nonostante si tratti di una situazione improvvisata, Chloe confessa di aver avuto in passato dei disturbi mentali.

Le sedute cominciano a divenire sempre più frequenti ma, piuttosto che contribuire a dare un sollievo a Chloe, la mettono sempre più a disagio al punto che la signora Anderson non riesce neanche a parlare con libertà con l’ex psicologo.

Spoiler finale

Insomma in quell’uomo c’è qualcosa che la inquieta. Inizialmente non riesce a capire da quale lato della personalità sia attratta sfavorevolmente. In seguito però si rende conto che il terapista non è poi così generoso come appare. Insomma ci sono dei misteri nella famiglia Dixon che Chloe prima comincia ad intuire e poi a capire.

Purtroppo si cala in una situazione che molto presto si rivelerà addirittura pericolosa per lei, mettendone in pericolo la vita.

La strana vita dei miei vicini – il cast completo

Di seguito il cast del film La strana vita dei miei vicini e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ashley Bell – Chloe Anderson

– Chloe Anderson Tom Amandes – Gerald Dixon

– Gerald Dixon Gates McFadden – Dr. Constance Abrams

– Dr. Constance Abrams Adam Mayfield – Michael Anderson

– Michael Anderson Cosima Cabrera – Cynthia

– Cynthia William Christian – Dean O’Brien

– Dean O’Brien Isabella Hofmann – Cheryl Dixon

– Cheryl Dixon Marissa Labog – Caroline Rooker

– Caroline Rooker Kathleen Noone – Abagail

– Abagail Wolfgang Weber – David

– David Ben Whalen – James Rooker

Condividi su