Stasera in tv sabato 19 giugno 2021, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 18 giugno 2021. Real Time trasmette il cooking show Fuori menù. La5, invece, propone il film, di genere commedia, Before We Go, con Nicole Kidman.

Stasera in tv venerdì 18 giugno 2021, programmi Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.00, Calcio Euro 2020: Inghilterra-Scozia. Tra le partite più attese della fase a gironi di questo Campionato europeo c’è la sfida tutta britannica al Wembley Stadium tra la Nazionale inglese, guidata dal commissario tecnico Gareth Southgate e la Scozia. Oggi alle 18, per il Gruppo D, scendono in campo anche Repubblica Ceca e Croazia.

Su Raitre, alle 21.20, la miniserie Atlantic Crossing. Prima puntata. Nel 1940 la Norvegia viene invasa dalla Germania. La famiglia reale cerca rifugio all’estero: Re Haakon VII e suo figlio Olav fuggono a Londra mentre la principessa ereditaria Martha e i suoi tre figli vengono accolti come rifugiati politici dal presidente americano Roosevelt (Kyle MacLachlan).

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. L’archeologo Andrea Angelucci viaggia nelle Marche fermandosi ad Ascoli, dove si sofferma su un quadro di Crivelli e, infine, ad Ancona. Vediamo poi una monografia sul grande architetto Richard Neutra.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Le storie di Quarto Grado. Gli sviluppi della nuova inchiesta della Procura di Marsala sulla scomparsa di Denise Pipitone sono sempre al centro del programma condotto da Gianluigi Nuzzi che in queste ultime settimane vive un momento d’oro con ascolti in crescita. Tra gli altri casi, quello dell’imprenditore Antonio Di Fazio.

Programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Stasera possiamo rivedere le performance più divertenti dell’edizione del 2016. A presentare i concorrenti è Lodovica Comello, mentre a giudicare le esibizioni sono Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, i personaggi più divertenti ridisegnati da Maurizio Crozza ci fanno sorridere anche in replica.

Su Real Time, alle 21.25, programma di cucina con Fuori menù. Questa volta Gino D’Acampo e Damiano Carrara seguono una sfida tutta al maschile. In gara ci sono due coppie di amici che possiedono caratteristiche diametralmente opposte. Quale sarà il menù più apprezzato dai commensali?

I film di questa sera venerdì 18 giugno

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Massimo Gaudioso, Un paese quasi perfetto, con Fabio Volo. A Pietramezzana, i pochi ex minatori rimasti non si rassegnano alla cassa integrazione. Il sindaco allora si attiva per aprire una fabbrica, ma si richiede la presenza di un medico.

Su Canale 5, alle 21.20, il film musical del 2018, di Ol Parker, Mamma mia! – Ci risiamo, con Amanda Seyfried, Andy Garcia. A un anno dalla morte di Donna (Meryl Streep), sua figlia Sophie organizza una grande festa per rilanciare l’albergo sull’isola greca di Kalokairi, gestito per più di 20 anni dalla madre. Una serie di flashback, intanto, rivela come la giovane Donna (Lily James) incontrò Sam, Harry e Bill, i presunti padri di Sophie.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, con Brendan Fraser. Cina, 1946. L’avventuriero americano Rick O’Connell (Brendan Fraser) e sua moglie Evelyn (Maria Bello) scortano fino al museo di Shanghai l’Occhio di Shangri-La, un oggetto dai poteri soprannaturali. Ma non possono immaginare che la reliquia risveglierà il crudele imperatore Han (Jet Li).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Shane Black, The Nice Guys, con Ryan Gosling, Russell Crowe. L’investigatore privato Holland March e il detective senza scrupoli Jackson Healy si alleano per rintracciare una ragazza scomparsa e indagare sull’omicidio di una pornostar.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Chris Evans, Before We Go, con Nicole Kidman. Brooke perde l’ultimo treno diretto a Boston e, dopo aver anche subìto un furto, si ritrova sola e senza soldi in stazione. L’incontro con Nick, giovane musicista squattrinato, cambierà la vita di entrambi.

Stasera in tv venerdì 18 giugno 2021, film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Laura Linney. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Henry Joost e Ariel Schulman, Nerve, con Dave Franco, Emma Roberts. Venus, studentessa timida e morigerata, non riesce a resistere all’impulso di una sfida online: finirà, infatti, per essere coinvolta nelle folli richieste dei “burattinai” della rete.

