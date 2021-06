Melaverde 20 giugno a Chioggia e a Brescello, nella campagna emiliana

Condividi su







Stasera in tv sabato 19 giugno 2021. Rai 3 propone il film Ricordati di me con Laura Morante e Fabrizio Bentivoglio. Su Real Time, invece, va in onda il docu-reality Vite al limite e poi.

Stasera in tv sabato 19 giugno 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.00, Calcio Euro 2020: Spagna-Polonia. All’Estadio La Cartuja di Siviglia i padroni di casa guidati dal commissario tecnico Luis Enrique arrivano con un bilancio a loro nettamente favorevole: otto vittorie su dieci confronti diretti, mentre l’ultimo successo della Polonia risale al novembre del 1980, in un’amichevole giocata a Barcellona.

Su Rai 5, alle 21.15, il comedy show Italian Stand Up. Sul palcoscenico del Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, sono “on stage” atri due giovani comici: Vincenzo Comunale e Davide Calgaro. Quest’ultimo presenta il suo show “Questa casa non è un albergo”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent The Winner is… Credere fino in fondo nel proprio talento o ritirarsi prima del verdetto in cambio di qualche migliaio di euro? E’ il dilemma dei concorrenti della gara musicale condotta da Gerry Scotti nel 2017. Tra i cantanti che riascolteremo questa sera, Belinda Martino, Max Petronilli, Simone Pastore e Federica De Fazio.

Su Real Time, infine, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite: e poi. Maja avrebbe bisogno di un intervento chirurgico per poter perdere peso, ma la donna deve prima rendersi conto che qualcosa potrebbe andare storto. Justin, invece, spera di diventare uno dei migliori pazienti del dottor Now.

I film di questa sera sabato 19 giugno

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2003, di Gabriele Muccino, Ricordati di me, con Laura Morante. Carlo (Fabrizio Bentivoglio) ritrova la sua ex, Alessia (Monica Bellucci), e inizia una relazione con lei. La moglie (Laura Morante), sconvolta, cerca conforto nel teatro, sua vecchia passione, mentre la figlia Valentina (Nicoletta Romanoff) pensa unicamente a come far carriera in televisione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Fred Schepisi, Words and pictures, con Clive Owen, Juliette Binoche. Per risollevare l’interesse dei suoi studenti verso la letteratura, Jack decide di organizzare una sfida tra lettere e immagini con la classe di Dina, una pittrice affetta da artrite.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2004, di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, Shrek 2. I genitori della principessa Fiona, i sovrani Harold e Lilian, non perdonano alla figlia di aver sposato Shrek. E la perfida Fata Madrina trama per far sì che suo figlio, il principe Azzurro, prenda il posto dell’orco verde. Shrek, però, con l’aiuto di Ciuchino e del Gatto con gli Stivali, si prepara alla battaglia.

Su 20 Mediaset, alle 20.45, il film d’azione del 2013, di Courtney Solomon, Getaway – Via di fuga, con Selena Gomez, Ethan Hawke. Per salvare la vita della moglie, rapita da un misterioso criminale, l’ex pilota Brent Magna deve affrontare una sfida disperata contro il tempo. Ma lo aiuterà una giovane hacker.

Su Iris, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Robert De Niro, The good Shepherd – L’ombra del potere, con Matt Damon. Edward Wilson è un giovane patriota. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale entra nell’Ufficio servizi segreti, l’antesignano della Cia.

Stasera in tv sabato 19 giugno 2021, film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Pietro Castellitto, I predatori, con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia. I Pavone, della borghesia medio-alta, e i Vismara, proletari con simpatie neo-fasciste, sono due famiglie romane. Si scontreranno per via di una bravata del figlio dei Pavone.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

