Linea Blu 26 giugno: Donatella Bianchi in Sardegna alla scoperta del Flumendosa

Stasera in tv venerdì 25 giugno 2021. Su Real Time va in onda Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rai Movie, invece, trasmette il film The Meddler con Susan Sarandon.

Stasera in tv venerdì 25 giugno 2021, Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, la 2° puntata della miniserie Atlantic Crossing. Olav chiede aiuto a Roosevelt (Kyle Maclachlan) per far fuggire la sua famiglia in America. Quando Hitler bombarda Londra, Martha è dal presidente Usa. Alla notizia la principessa cerca di contattare telefonicamente il marito. Roosevelt, davanti alla sua angoscia, le propone di trasferirsi alla Casa Bianca.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Art Night. Andrea Angelucci parte da Chiusi per seguire le tracce dei tesori leggendari: quello di Porsenna e quello di Montecristo, raccontato da Dumas. A seguire, il documentario dedicato al genio eclettico del pittore Salvador Dalì.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Le storie di Quarto Grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi ci terrà compagnia fino al 23 luglio. Tra i casi ricorrenti c’è quello di Antonio Di Fazio, il manager milanese denunciato da una studentessa che lo accusa di aver abusato di lei dopo averla narcotizzata. Gli inquirenti indagano su altri casi che lo vedrebbero coinvolto.

Su Canale 5, infine, alle 21.20, la 1° puntata della fiction Masantonio – Sezione scomparsi, con Alessandro Preziosi. Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) è un investigatore dal passato misterioso che viene messo dal Prefetto di Genova, Attilio De Prà (Bebo Storti), alla guida di una task force per risolvere i casi di persone scomparse. Ad affiancarlo nelle indagini c’è Sandro Riva, giovane e volenteroso poliziotto.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Frank Matano, Claudio Bisio, Nina Zilli e Luciana Littizzetto: ecco i giudici della 7° edizione dello show (2016), di cui stasera rivediamo i momenti più spettacolari. A vincere è stato il musicista Moses. Conduce Lodovica Comello.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. La situazione politica del Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui rivediamo il meglio. Non può mancare l’imitazione del Governatore del Veneto Luca Zaia.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa hanno iniziato il loro viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie del Paese dal lago di Como. In sfida ci sono Mignon on the Lake, Fuin e Amerigo.

I film di questa sera venerdì 25 giugno

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2017, di Dominique Farugia, Separati ma non troppo. Dopo quindici anni di matrimonio, Yvan (Gilles Lellouche) e Delphine (Louise Bourgoin) non si sopportano più e decidono di lasciarsi. Non hanno fatto i conti però con le difficoltà economiche che li costringono a restare comunque sotto lo stesso tetto. La situazione diventa ben presto insostenibile.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Lorene Scafaria, The Meddler, con Susan Sarandon, Rose Byrne. Rimasta da poco vedova, Marnie si trasferisce a Los Angeles per essere più vicina alla figlia. La donna si ripropone di farsi nuovi amici e, chissà, di incontrare un nuovo amore.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di Matthew Vaughn, X-Men – L’inizio, con James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon. Charles Xavier (James McAvoy) ed Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) hanno scoperto, giovanissimi, di avere dei poteri sovrannaturali. Assieme ad altri mutanti vengono ingaggiati dalla Cia per combattere il dottor Shaw (Kevin Bacon) che intende scatenare una guerra nucleare

Film La7, Iris e La5

Su La7, invece, alle 21.15, il film biografico del 1982, di Richard Attenborough, Gandhi, con Ben Kingsley. Partendo dai funerali di Gandhi nel 1948, il film ripercorre la vita del Mahatma: da timido avvocato a fautore dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e difensore dei diritti umani.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Henry Hobson, Contagious – Epidemia mortale, con Arnold Schwarzenegger. Un’epidemia ha colpito gli Stati Uniti, trasformando le persone in zombie. Wade Vogel, contadino del Midwest, rimane accanto alla figlia nonostante sia stata colpita dal virus.

Su La5, infine, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Nora Ephron, C’è post@ per te, con Meg Ryan, Tom Hanks. Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano ma, senza saperlo, diventano amici su una chat.

Stasera in tv venerdì 25 giugno 2021, film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Bill Condon, Il Quinto Potere, con Benedict Cumberbatch. La storia di Julian Assange, fondatore del sito web di denuncia WikiLeaks. Il film punta i riflettori su casi di corruzione e soprusi e sul suo portavoce, Daniel Domscheit-Berg.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Jon M. Chu, Now You See Me 2, con Jesse Eisenberg. L’agente dell’Fbi Rhodes assegna ad Atlas e al suo gruppo una nuova missione. Devono indagare sul corrotto Owen Case che, con un nuovo software, ruba dati ai suoi utenti.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Albert e Allen Hughes, La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell, con Johnny Depp. Londra 1888. Nel malfamato quartiere di Whitechapel vengono barbaramente uccise cinque prostitute. Le indagini vengono affidate al sagace ispettore Abberline.

