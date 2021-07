Stasera in tv sabato 17 luglio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 15 luglio 2021. La 7 trasmette In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio. Su Canale 5 va in onda il film commedia del 2017, Nove lune e mezza con Claudia Gerini.

Stasera in Tv giovedì 15 luglio 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, doveva andare in onda la replica della fiction Doc- Nelle tue mani con Luca Argentero. Ma la prima rete di viale Mazzini ha voluto rendere omaggio agli Azzurri riproponendo la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il telefilm Squadra Speciale Cobra 11. Nell’episodio Un dolore silenzioso la squadra si occupa dell’uccisione di uno psicoterapeuta e di una donna che girovaga di notte di strada perché sotto shock. Le due vicende potrebbero essere legate. Nell’episodio Fermo o Sparo, un uomo uccide due persone in un’area di sosta e fugge via a bordo della loro auto. Semir e Vicky cercano un escamotage per poter arrestare l’omicida.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda in replica A raccontare comincia tu con l’intervista a Renato Zero.

Stasera in Tv giovedì 15 luglio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film storico del 2005, Le Crociate con Orlando Bloom. XII secolo. Baliano, che lavora come maniscalco, viene nominato cavaliere dal barone Goffredo da Ibelin che gli rivela di essere suo padre. I due partono insieme per Gerusalemme per andare a combattere nelle crociate.

Canale 5, alle 21.25, propone il film commedia del 2017, Nove lune e mezza con Claudia Gerini. La violoncellista Livia si offre come madre surrogata per sua sorella Tina che non riesce ad avere figli. La sua scelta causerà numerosissimi equivoci e malintesi.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il film azione del 2006, The fast and the furious: Tokyo Drift con Brian Tee. Sean Boswell si rifugia in Giappone per non essere arrestato in America per le corse automobilistiche clandestine. Una volta arrivato in oriente decide di gareggiare per riconquistare Neela e sconfiggere il nipote di un boss locale.

Stasera in Tv, La7, TV8

La7, alle 20.35, trasmette In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo. I conduttori si confrontano con gli ospiti in studio ed in collegamento sui fatti più importanti di politica e di economia. La trasmissione si allunga fino alle 23:30.

Tv8, alle 21.25, manda in onda il film giallo del 2015, I delitti del Barlume – Aria di mare con Filippo Timi. Massimo, travolto dai debiti, mentre la Fusco viene sostituita dal commissario Tassone. Quando una ragazza viene uccisa in circostanze misteriose per entrambi rappresenta la giusta occasione di riscatto.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2015, Everest con Jason Clarke. 1996. Scott Fischer è uno degli scalatori impegnati a raggiungere la vetta dell’Everest. Per riuscire nell’impresa è pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo.

Su Cine34, alle 21.10, va in onda il film poliziesco del 1976, Roma a mano armata con Tomas Milian. Il commissario Tanzi viene declassato dopo aver picchiato un indiziato. E’ obbligato a tornare in azione per arrestare i membri di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film azione del 2018, Wanted- scegli il tuo destino con James McAvoy. Il giovane Wes viene a conoscenza che il padre defunto che non ha mai conosciuto faceva parte di una confraternita. Una dei membri del gruppo gli insegna come combattere perché ha una missione da compiere: uccidere il killer di suo padre.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico Boyhood con Patricia Arquette. Il film racconta l’infanzia e l’adolescenza di Mason, tra i molteplici matrimoni della madre, il padre che non mantiene mai le promesse e le sue prime cotte adolescenziali.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2018, Un amore di strega con Alessia Marcuzzi. Carlotta lavora come organizzatrice di matrimoni e nel giorno del suo trentesimo compleanno scopre che il fidanzato la tradisce. Quando si rende conto di aver ereditato dei poteri magici dal padre, decide di utilizzarli per vendicarsi del torto subito ma…

Stasera in Tv giovedì 15 luglio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, Lucky day con Luke Bracey. Red è appena uscito dal penitenziario dopo aver scontato una pena di due anni per una rapina. Durante il colpo ha perso la vita il suo complice. Ora il fratello della vittima è sulle sue tracce per ucciderlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2006, L’ultimo Re di Scozia con Forest Whitaker. Il medico Garrigan lascia la Scozia per una missione umanitaria in Uganda. Qui conosce il despota Amin Dada di cui diventerà consigliere.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia di Rob Minkoff, Stuart Little 2. Il piccolo topolino Stuart vive da due anni con la famiglia Little. Quando si innamora di una canarina dovrà salvarla dall’aggressione di un falco.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2019, Wolf call-minaccia in alto mare con Francois Civil. Un addetto al sonar di un sottomarino francese viene affidato il compito di salvare l’equipaggio in seguito ad un suo errore.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2018, Distorted con Christina Ricci. Lauren ed il marito si trasferiscono in un condominio che dotato di un sofisticato sistema di sicurezza. Ma con il passare del tempo Lauren si rende conto che sono stati scelti per un esperimento.

