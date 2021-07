Linea Blu 17 luglio: Donatella Bianchi visita l’Asinara

Condividi su







Stasera in tv sabato 17 luglio 2021. Real Time propone un nuovo appuntamento con Vite al limite: e poi. Su Paramount Network, invece, va in onda il film Terminator con Arnold Schwarzenegger.

Stasera in tv sabato 17 luglio 2021, Rai, Mediaset, Real Time

Su Raiuno, alle 21.25, The Voice Senior. Prosegue in replica la prima edizione del talent condotto da Antonella Clerici nel 2020. Anche nella seconda parte delle Blind Audition sono tante le esibizioni emozionanti. Come quella di Roberta Cappelletti che canta “Volevo scriverti da tanto” di Mina e quella di Paolo Barabani con “Su di noi”, scritta per Pupo.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con la commedia di Vincenzo Salemme, La gente vuole ridere…ancora. E’ uno spettacolo del 2008: alcuni attori, chiusi in un teatro pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia attraverso una telecamera nascosta.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Seconda serata del game show musicale condotto da Michelle Hunziker. A giudicare i 12 concorrenti, che avranno la possibilità di aggiudicarsi il premio finale di 50.000 euro, sarà il “muro umano” composto da esperti di musica, e i giurati J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Jeanne fa di tutto per prendersi cura di sé stessa dopo la morte di suo padre, ma è molto dura. Nel frattempo, Brandon vuole acquisire sicurezza prima di chiedere alla sua ragazza di sposarlo.

I film di questa sera sabato 17 luglio

Su Raitre, alle 20.30, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo: William Wallace (Mel Gibson) cresce con il cuore carico di odio nei confronti degli inglesi che gli hanno sterminato la famiglia. Una volta adulto, diventa un eroico condottiero, pronto a trascinare il suo popolo verso la guerra contro l’esercito di re Edoardo (Patrick McGoohan).

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Mario Martone, Il Sindaco del Rione Sanità, con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo. Antonio Barracano è uno che “sistema le cose” e sa incutere timore anche nei malviventi più incalliti del Rione. In molti si rivolgono a lui per avere una mano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Giuseppe Tornatore, La corrispondenza, con Olga Kurylenko. Amy e il suo professore di fisica Edward sono profondamente innamorati. Ma un giorno lui scompare. Per quale ragione? E perché continua a inviarle messaggi?

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di C. Saldanha, Rio. Minnesota, Stati Uniti. Blu, pappagallo brasiliano adottato dalla piccola Linda, è convinto di essere l’unico esemplare di una razza a rischio d’estinzione. Ma quando scopre che c’è un altro esemplare della sua specie, una femmina, abbandona la comoda gabbia dove vive e parte per Rio de Janeiro.

Film 20 Mediaset, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Todd Phillips, Una notte da leoni 2, con Bradley Cooper. Phil, Alan e Doug partono per la Thailandia in occasione del matrimonio dell’amico Stu. Quest’ultimo vorrebbe una cerimonia sobria, ma non tutto va come previsto.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 1984, di James Cameron, Terminator, con Arnold Schwarzenegger. Dal futuro sbarca a Los Angeles un robot dalle fattezze umane. Vuole trovare e uccidere una donna che in futuro avrà un figlio che guiderà la lotta contro le macchine.

Stasera in tv sabato 17 luglio 2021, Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Massimiliano Bruno, Ritorno al crimine, con Alessandro Gassman, Marco Giallini. Sebastien, Giuseppe, Moreno e Gianfranco sono a Montecarlo sulle tracce della donna che li ha derubati. Ma non sarà l’unico problema che dovranno affrontare.

Su Sky Cinema Due, alle 18.55, il film drammatico del 2005, di James Mangold, Quando l’amore brucia, con Joaquin Phoenix. Il film racconta la storia del celebre musicista country Johnny Cash: il suo primo matrimonio, il grande amore per la seconda moglie June, la droga, gli eccessi e i tour.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1990, di M. Cimino, Ore disperate, con Mickey Rourke, Anthony Hopkins. Un criminale, condannato all’ergastolo, riesce a fuggire dal tribunale con la complicità del suo avvocato Si nasconderà presso una famiglia, tenendola sotto sequestro.

