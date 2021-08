Stasera in tv sabato 7 agosto 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv venerdì 6 agosto 2021. Raitre trasmette La grande storia con Paolo Mieli. Su Nove va in onda il varietà I migliori Fratelli di Crozza con le migliori imitazioni di Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 6 agosto 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Canzone segreta. Rivediamo l’emozionante show, condotto cinque mesi fa da Serena Rossi, che propone sorprese musicali ai vip realizzate con la complicità di amici e parenti. Oggi riascoltiamo le canzoni preferite di Luca Argentero, Marco Tardelli, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Virginia Raffaele, Franca Leosini e Cesare Bocci.

Su Raidue, alle 21.20, Sport : Il Circolo degli Anelli. Quanti ori, argenti e bronzi ci sono nel medagliere italiano a due giorni dalla fine dei Giochi? Alessandra Stefano fa il punto sul risultato della spedizione azzurra a Tokyo riepilogando i principali eventi della giornata. Con lei in studio ci sono anche questa sera Jury Chechi e Sara Simeoni.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Stasera, nella puntata “La monarchia breve”, Paolo Mieli parla dei Savoia, che hanno regnato in Italia dal 1861 al 1946. In primo piano le vite dei quattro sovrani le cui vicende si sono snodate dall’Unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale, 85 anni segnati da irreparabili errori e gravi responsabilità.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. “Earth/Art” di Monica Taburchi spiega come gli artisti contemporanei, tra cui Christo e Jeanne-Claude, si rapportino alla natura e sottolineano il problema dei cambiamenti climatici. Segue “Creatore distruttore” dedicato ad Alberto Burri.

Programmi Mediaset, Real Time, Nove, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, Il terzo indizio. Stasera vediamo la ricostruzione di due casi. Nel primo, presentato da Barbara De Rossi, si parla dell’omicidio di Lucia Manca, scomparsa nel 2011 da Marcon (VE): per la sua morte è stato condannato il marito. La seconda parte, condotta da Alessandra Viero, è dedicata all’omicidio di Maurizio Gucci.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Inés dell’anima mia. Due episodi: il primo s’intitola “La morte meno la si teme più dà vita”. Pizarro vuole tentare la conquista del Cile. Su consiglio di Inés (Elena Rivera), Valdivia convince Pizarro a liberare gli uomini di Almagro, un ribelle da lui sconfitto e catturato, per avere in cambio informazioni utili per il viaggio. A seguire, il secondo episodio, “La terra promessa”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Secondo appuntamento con i momenti più emozionanti della gara. E’ l’occasione per rivedere le performance che hanno entusiasmato anche i giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continua il meglio dello show di Maurizio Crozza. Pungente e sempre attento all’attualità, il comico genovese propone la sua carrellata di personaggi come Mario Draghi, Matteo Salvini e Vincenzo De Luca.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara hanno iniziato il loro viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie del Paese dal lago di Como. In sfida ci sono “Mignon on the Lake”, “Fuin” e “Amerigo”.

I film di questa sera venerdì 6 agosto 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2001, di Richard Kelly, Donnie Darko, con Jake Gyllenhaal. In seguito ad un incredibile incidente, il giovane Donnie comincia ad avere allucinanti visioni in cui Frank, un orribile coniglio, gli annuncia che il mondo finirà entro 28 giorni.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Ben Yonger, Prime, con Bryan Greenberg, Uma Thurman. Rafi, un’affascinante donna neo divorziata, si ritrova ad intrecciare una relazione con David, un aspirante artista molto, più giovane di lei. La donna decide di parlarne con la sua psicanalista.

Su Cine34, invece, alle 21.00, il film drammatico del 1994, di Michael Radford, Il postino, con Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta. Durante la permanenza sull’isola di Salina del poeta Pablo Neruda, il postino Mario ha la possibilità di conoscere l’artista e scambiare con lui parole, pensieri e poesie.

Stasera in tv venerdì 6 agosto 2021, Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2012, di Gary Ross, Hunger Games, con Jennifer Lawrence. In un futuro imprecisato, l’evento tv dell’anno sono gli Hunger Games, in cui alcuni “prescelti” combattono per la sopravvivenza. Katniss è decisa a vendere cara la pelle.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Chris Noonan, Babe – Maialino coraggioso, con James Cromwell. Il maialino Babe viene allevato in una fattoria da Fly e Rex, una coppia di cani pastore e impara ad accudire benissimo le pecore. Riuscirà così ad evitare una brutta fine.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Joseph Ruben, A letto con il nemico, con Kevin Anderson, Julia Roberts. Per sfuggire al marito psicopatico, Laura si finge morta per rifarsi una vita altrove. Ma non dura molto: lui intuisce la verità e si mette sulle sue tracce con l’intenzione di vendicarsi.

Condividi su