Stasera in tv sabato 21 agosto 2021, i programmi in onda

Stasera in tv giovedì 19 agosto 2021. Rai 3 trasmette il film Doppio Sospetto con Anne Coesens. Italia 1 propone il telefilm FBI: Most Wanted.

Stasera in Tv giovedì 19 agosto 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda la fiction Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Veleni Andrea è accusato da un ex specializzando di aver falsificato dei documenti sulla sperimentazione farmaceutica. Non riuscendo a difendersi da solo a causa dell’amnesia, chiede il supporto delle persone che gli sono accanto. In Io ci sono, le condizioni di Agnese, colpita da un malore, peggiorano repentinamente. Andrea e la sua équipe si occupano di lei.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il telefilm Delitti in Paradiso. In Il pastello rosso Parker indaga sull’omicidio di una nota produttrice di cosmetici dell’isola. Il suo fedele amico e collaboratore si dichiara colpevole ma non viene creduto. Nell’episodio Nozze di sangue Richard si occupa della morte di una neosposa che è caduta dal quinto piano di un albergo dopo essere stata ferita dall’asta di un fucile subacqueo.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film thriller del 2018 Doppio Sospetto con Anne Coesens. Alice e Céline vivono con le rispettive famiglie in due villette una accanto all’altro. Un giorno però Alice assiste alla morte del figlio di Céline, che è caduto dalla finestra. Céline accusa la dirimpettaia di non aver fatto nulla per tentare di salvarlo.

Stasera in Tv giovedì 19 agosto 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film commedia del 1980, Il Bisbetico domato con Adriano Celentano e Ornella Muti. Quando la milanese Lisa, in piena notte, rimane ferma nei pressi di Voghera con la propria automobile a causa di un guasto, chiede al burbero Elia di ospitarla. Nonostante il suo carattere burbero, Lisa se ne innamora.

Canale 5, alle 21.25, propone Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci. Rivediamo la puntata dedicata a Leonardo Da Vinci e al Rinascimento. Per raccontare le sue opere visita, tra gli altri, Palazzo Vecchio a Firenze e la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il telefilm FBI Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Senza limiti la squadra di Lacroix si occupa di due giovani serial killer che stanno seminando il terrore in città.

In Il baco da seta agli agenti è affidato l’incarico di riuscire a fermare un collega del controspionaggio che fornisce delle preziose informazioni ai cinesi.

In Veritas ante omnia L’agente Gabriel Clark viene, dopo aver denunciato degli avvenimenti accaduti in un blitz antidroga, viene tradito dai propri colleghi. Ma ora è pronto a vendicarsi.

Stasera in Tv, La7, TV8

La7, alle 20.35, trasmette il film di guerra del 1961, I cannoni di Navarone con Gregory Peck. Seconda guerra mondiale. Un commando di partigiani ha intenzione di impadronirsi di due cannoni tedeschi mentre un ufficiale della marina britannica vuole mettere in salvo migliaia di vite.

Tv8, alle 21.25, manda in onda il film giallo del 2018, I delitti del Barlume- Hasta Pronto Viviani con Filippo Timi. La fidanzata argentina di Massimo chiede aiuto ai vecchietti del bar perché l’uomo è stato rapito. Questi ultimi decidono di partire insieme per Buenos Aires per salvarlo.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film di guerra del 1999 Three Kings con George Clooney. Al termine della guerra del Golfo, tre marines, capitanati dal maggiore Archie Gates, si mettono alla ricerca di un tesoro appartenuto a Saddam Hussein per impadronirsene.

Su Cine34, alle 21.10, va in onda il film poliziesco del 1997, La banda del gobbo con Tomas Milian. Il rapinatore Vincenzo, durante un colpo, viene ferito dai propri complici. Cerca di vendicarsi mentre la polizia farà di tutto per arrestarlo.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film drammatico del 2014, Contagious- epidemia mortale. Wade è alla ricerca della propria figlia che non vede da settimane. Quando scopre che la ragazza è in ospedale a causa di un virus che la sta trasformando in un zombie, decide di rimanerle comunque accanto.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2010, Beginners con Ewan McGregor. Il settantacinquenne Hal Fields, malato da tempo, trova il coraggio di confessare al figlio la propria omosessualità.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2002, Gli occhi dell’amore con Giulio Base. Miki accetta la proposta di lavoro della moglie di un ricco uomo d’affari. Dopo averla assunta come cameriera, dovrà sedurre il marito della donna in modo che la coniuge possa in seguito possa chiedere la separazione con addebito.

Stasera in Tv giovedì 19 agosto 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Uno di famiglia con Lucia Ocone. Un docente di dizione squattrinato salva la vita ad un ragazzo. Si ritrova così nelle grazie della sua famiglia. Ben presto scopre che appartiene però alla malavita locale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2019, Un divano a tunisi con Golfshifteh Farahani. La tunisina Selma dopo la laurea in psicoanalisi all’università di Parigi decide di tornare nel suo paese di origine per aprire uno studio privato.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film fantascienza del 2014, The giver- Il mondo di Jonas con Brenton Thwaites. In un futuro apocalittico al diciottenne Jonas viene affidato il compito di custodire le memorie dell’intera umanità. Farà delle importanti scoperte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2007, Hitman-l’assassino con Timothy Olyphant. L’agente 47 ha l’incarico di uccidere un politico russo. Non sa che a sua volta degli spietati assassini sono sulle sue tracce per eliminarlo.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2002 Insomnia con Al Pacino. L’agente Will Dormer decide di raggiungere l’Alaska per occuparsi della morte di una ragazza. Quando però uccide un collega per errore, la sua vita è in pericolo.

