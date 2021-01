La musica che gira intorno diretta 22 gennaio: tutti gli ospiti dell’ultima puntata

Venerdì 22 gennaio va in onda, dalle 21.25 su Rai 1, La musica che gira intorno; con la conduzione di Fiorella Mannoia.

Nella seconda ed ultima puntata del one woman show l‘artista romana continua a rendere omaggio al mondo della musica e dello spettacolo, alternando momenti di musicali e di intrattenimento. Ma anche puntando l’attenzione su temi sociali.

Come è accaduto la scorsa settimana la Mannoia accoglie sul palco teatro1 di Cinecittà World molti colleghi ed alcuni volti noti della televisione e del cinema.

Gli ospiti del secondo appuntamento sono Ornella Vanoni, Brunori SAS, Tosca, Tommaso Paradiso, Zucchero, i Pinguini Tattici Nucleari. E ancora Riccardo Cocciante, Emma e Alessandra Amoroso. Sul palco si alternano anche gli attori Alessio Boni, Massimo Ghini, Marco d’Amore, Vinicio Marchione e Silvio Orlando. Tornano, infine, Giorgia, Francesco De Gregori ed Antonello Venditti.

Il programma è scritto da Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco, Giovanna Salvatori e Massimo Martelli. Il titolo è tratto dall’omonimo brano di Ivano Fossati.

La musica che gira intorno 22 gennaio, la diretta

Nella seconda puntata de La musica che gira intorno Fiorella Mannoia si avvicina al leggio per declamare, con enfasi, tutti gli ospiti che saliranno sul palco. L’interprete già sembra essere più disinvolta rispetto all’esordio.

Canta poi la canzone che dà il titolo allo show, scritta da Ivano Fossati. A lei si aggiunge l’attore Marco D’Amore che dà prova delle sue potenzialità canore. Il protagonista di Gomorra espone un monologo sulla fierezza dell’essere meridionale e sull’amore, non solo relegato a quello che può esserci tra due individui ma ad un livello più universale.

Si tratta solo di un espediente per accogliere Zucchero che propone insieme alla padrona di casa Overdose (d’amore). La musica dell’artista emiliano è in grado di rendere il clima ancora più coinvolgente. Prima di andar via regala al pubblico il singolo Facile, dalle atmosfere più corali. Il brano è contenuto nel suo ultimo discografico.