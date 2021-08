Stasera in tv giovedì 26 agosto 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 26 agosto 2021. Su Rete 4 va in onda il film commedia L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone e Laura Morante. La5, invece, trasmette film Step Up.

Stasera in Tv giovedì 26 agosto 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda il film commedia del 1994, Il Mostro con Roberto Benigni. Il disoccupato Loris, per una serie di equivoci, viene scambiato per lo spietato killer che sta commettendo numerosi omicidi in un quartiere periferico di Roma. Sul caso lavora la poliziotta Jessica che tenterà di incastrarlo.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il telefilm NCIS con Mark Harmon. Nell’episodio Come stelle nell’oscurità Gibbs e la squadra indagano sulla morte del sottufficiale Martin Delfino il cui corpo senza vita è rivenuto nel furgone di un’azienda che produce surgelati. L’autista non si era accorto di trasportare un cadavere.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film thriller del 2019, Angel of mine con Noomi Rapace. Lizzie ha perso la sua bambina appena nata in seguito ad un incendio scoppiato nell’ospedale in cui era ricoverata. Sette anni dopo Lizzie crede ancora la figlia sia ancora viva, adottata da un’altra famiglia.

Stasera in Tv giovedì 26 agosto 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2004, L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone. Tiziana caccia di casa il marito Gilberto perché ha partecipato ad un incontro per single. Si trasferisce così a casa di un suo amico che convive con la propria compagna. Entrambi cercano di distrarlo organizzando per lui degli appuntamenti con altre donne.

Canale 5, alle 21.25, propone il film drammatico del 2020, Windstorm 5- Uniti per sempre con Luna Paiano. Le giovani Ari e Mika comprano i biglietti per assistere ad uno spettacolo circense. Dispiaciute per le condizioni in cui vivono gli animali, decidono di salvare la vita ad un cavallo in difficoltà.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il telefilm Fbi: Most Wanted. In Senza limiti Gli agenti dell’FBI devono fermare due serial killer che stanno commettendo numerosi omicidi in città senza un’apparente motivazione logica.

Nell’episodio Il baco da seta la squadra di Delocroix è alle prese con un agente corrotto che ha rivelato delle informazioni segrete ai cinesi.

Nell’episodio Veritas ante omnia Gabriel Clark, agente dell’FBI, ha denunciato degli avvenimenti che sono accaduti durante un blitz antidroga. Dopo essere stato tradito dai colleghi, Clark è pronto a vendicarsi.

Stasera in Tv, La7, TV8

La7, alle 20.35, propone il programma In Onda. David Parenzo e Concita De Gregorio si occupano dei temi più caldi della politica, dell’economia e dell’attualità. Essi vengono commentati dagli ospiti presenti in studio ed in collegamento.

Tv8, alle 21.25, manda in onda il film giallo del 2020, I delitti del Barlume- Donne con le palle con Stefano Fresi. La Fusco e Tassoni si occupano di un caso di omicidio mentre Pineta infatti accoglie i play-off di beach volley femminile. Nel frattempo Beppe cerca di far ingelosire Tizi.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2003, Hollywood Suicide con Harrison Ford. Al sergente Galivan e al detective Calden è affidato l’incarico di indagare sulla morte di alcuni musicisti rap. Ben presto scoprono che le vittime sono state uccise a causa di contrasti con la loro casa discografica.

Su La5, alle 21.10, va in onda il film drammatico del 2006, Step Up con Jenna Dewan. La giovane Nora, prima ballerina di una nota scuola di danza, ha bisogno di trovare un partner per il saggio di fine anno. Sceglie di dare una possibilità a Tyler, ragazzo di talento ma con problemi giudiziari.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film thriller del 2019, Serenity-l’isola dell’inganno con Anne Hathaway. La vita di Baker Dill viene stravolta quando l’ex moglie Karen gli chiede di uccidere il suo attuale marito, considerato un uomo pericoloso e violento. Se accetta riceverà come ricompensa 10 milioni di dollari.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2015, Room con Brie Larson. Ma e suo figlio Jack sono rimasti imprigionati per una stanza per cinque anni. Quando vengono liberati sarà complesso riabituarsi alla vita quotidiana.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film poliziesco del 2009, Occhio a quei due con Paola Benocci. Edoardo e Beppe sono due poliziotti completamente opposti. Saranno però obbligati a lavorare insieme per risolvere un caso.

Stasera in Tv giovedì 26 agosto 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Io sono tempesta con Marco Giallini. Un abile finanziere si ritrova, a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale, a scontare un anno di servizi sociali al servizio degli ultimi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2013, Dom Hemingway con Jude Law. Un rapinatore esce dal carcere dopo aver scontato una condanna di 12 anni. Ora che è tornato in libertà vuole ottenere una ingente somma di denaro dai suoi ex colleghi; che grazie al suo silenzio, non sono finiti in prigione.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film avventura del 2019, Robo con Daniil Izotov. I genitori del dodicenne Mitya sperano che il figlio studi robotica ma in realtà Mitya vorrebbe seguire la sua passione per l’arte. Tutto però cambia quando Mitya incontra il robot A-112.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantascienza del 2015, La guerra dei mondi con Tom Cruise. Ray Ferrier fa di tutto per salvare la propria famiglia mentre la terra è invasa dagli alieni.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2007, Identikit di un delitto con Richard Gere. Quando una giovane scompare nel nulla, una poliziotta ed un agente federale devono occuparsi del caso. Durante le indagini scoprono che la sua sparizione sembra essere legata al mondo dell’occulto.

