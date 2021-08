Star in the Star con Ilary Blasi, come funziona, format e quando inizia

Condividi su







Nuova avventura professionale per Anna Tatangelo al timone di Scene da un matrimonio. L’appuntamento sarà in onda ogni domenica pomeriggio a partire dal prossimo 12 settembre su Canale 5.

L’orario in cui il programma sarà trasmesso è tra le 14:00 e le 16:00. Precede la puntata di Verissimo che avrà nel fine settimana un doppio appuntamento, sia il sabato che la domenica. Si rivoluziona così la fascia oraria del daytime pomeridiano festivo di Canale 5. Infatti non ci sarà più Domenica Live di Barbara D’Urso e il nuovo programma rappresenta una vera e propria scommessa per la principale rete di Cologno Monzese.

Scene da un matrimonio – il format

Il format di Scene da un matrimonio proviene dagli anni ’90. E mutua il titolo dall’omonimo film di Ingmar Bergman. In passato è stato condotto da Davide Mengacci su Canale 5 dal 24 ottobre 1990 al 18 febbraio 1994. Successivamente è passato su Rete 4 dove è andato in onda dal 28 febbraio 1994 fino al 19 febbraio 1996. Subito dopo ha cambiato titolo e dal 24 novembre all’8 dicembre del 2012 è andato in onda con il titolo Nuove scene da un matrimonio. La conduzione è stata sempre affidata a Davide Mengacci che lo ha portato avanti anche nel 2015 con il medesimo titolo.

Adesso Canale 5 lo ripropone la domenica pomeriggio con un format simile ma con molte novità in quanto il programma sarà costruito appositamente sulle corde professionali di Anna Tatangelo.

Scene da un matrimonio prevede di seguire una coppia di futuri sposi durante tutte le fasi della preparazione delle loro nozze. Si parte dagli abiti fino alla cerimonia nuziale in chiesa e al banchetto che segue. Una delle caratteristiche della trasmissione è la presentazione di tutti i protagonisti, delle famiglie degli sposi alle quali sarà dato, come in passato, molto spazio per presentarne le personalità differenti. Si viene così a creare un vero e proprio spaccato sociale.

Il programma si può considerare uno dei primi docu-reality della tv di casa nostra. Ad esso sono seguiti in molti altri, ma Scene da un matrimonio è stato l’antesignano.

Nuova sfida per Anna Tatangelo

Intanto Anna Tatangelo ha annunciato che il programma non sarà in uno studio. Ma, come già è avvenuto con Davide Mengacci, sarà una trasmissione itinerante precedentemente registrata. Nulla a che fare con la Domenica Live di Barbara D’Urso che quest’anno i telespettatori non vedranno nel palinsesto della rete.

Sarà una sfida sicuramente interessante dal punto di vista professionale per la cantante di Sora che non è comunque all’esordio come conduttrice. Infatti in passato l’abbiamo vista come padrona di casa di alcuni programmi tra i quali Sanremo Top, Appuntamenti al buio e con Gigi D’Alessio ha gestito Questi siamo noi su Canale 5 e infine Capodanno con Gigi D’Alessio.

La cantante comunque, nonostante questa nuova esperienza artistica, resta saldamente ancorata al settore della musica che non è intenzionata ad abbandonare.

