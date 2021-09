Quattro Matrimoni in Italia dal 10 ottobre su Sky e NOW

Condividi su







Questa sera, 24 settembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 24 settembre 2021, il primo eliminato

Inizia il programma. Alfonso ci preannuncia che Tommaso Eletti riceverà una sorpresa. La sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti entrerà nella casa per un confronto. Tommaso l’ha tradita durante la loro partecipazione a Temptation Island ed il faccia a faccia si preannuncia molto teso e doloroso.

Prima però, spazio ai primi litigi. Manila e le sorelle Hailé Selassié sono molto infastidite dal comportamento di Soleil. La Sorgè non pare infatti rispettosa e collaborativa nella gestione della Casa ed anche stasera, interpellata sulla questione, sembra scocciata e poco intenzionata a fare la sua parte. I toni si scaldano e le donne della Casa si schierano contro Soleil. Accorre in sua difesa Jo Squillo, che sprona le concorrenti a tornare a divertirsi.

Si cambia argomento, Amedeo Goria riceverà una sorpresa da sua figlia Guenda, ma prima si parla della accuse che gli sono state mosse la scorsa settimana. Amedeo è stato infatti criticato per il suo modo poco elegante di scherzare con le ragazze della Casa. Ainett lo difende: “Ho avuto la sensazione che la situazione stesse andando oltre, ho stoppato e abbiamo chiarito. E’ un uomo erudito, un personaggio importante, non dimentichiamolo”.

Guenda entra nella Casa e spende parole di grande affetto e stima nei confronti del padre: “Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni. Sai che nel tempo abbiamo avuto molti diverbi, anche per la tua natura molto farfallona, ma – anche grazie a questo programma – oggi abbiamo un rapporto nuovo, meraviglioso. Sono fiera del papà che sei e sappi che ti sostengo e ti difendo, perchè sei un uomo buono e generoso. Sai però che sono sempre dalla parte delle donne. Alcuni tuoi atteggiamenti che sono risultati un po’ insistenti, hanno offeso la sensibilità di alcune donne a casa e vorrei chiedessi scusa perchè sei un uomo grande, un uomo adulto ed hai delle responsabilità, devi dare l’esempio ai tanti ragazzi che ci seguono a casa”.

Gf Vip 6, Katia Ricciarelli contro tutti

Si passa a parlare di Katia Ricciarelli, che si è scontrata con i suoi coinquilini “scorretti” che l’hanno definita “ottusa” nelle schede di valutazione. “L’ottusità è riferita al non capire situazioni che per noi hanno una valenza leggera e invece per Katia hanno una valenza più pesante” – spiega Alex Belli. “Io mi offendo perchè sono qui per divertirmi. Qui si scannano per arrivare al traguardo, invece io voglio divertirmi e non essere offesa sulla mia persona. Non puoi parlare così, sei un uomo, non hai 15-20 anni”– risponde Katia.

Alex si inginocchia davanti a lei e le chiede scusa, continuando a spiegare di essere stato frainteso: “E’ un gioco malefico che ci porta a fraintenderci e a fare queste cose”. “Un’altra volta non farlo più” – chiosa la Ricciarelli.

Gf Vip 6 puntata 24 settembre 2021, Tommaso vs Valentina

E’ il momento per Tommaso di rivedere Valentina. Eletti ha dei rimpianti e pensa con malinconia al loro rapporto. Afferma di non provare più l’amore che c’era prima perchè ha capito di dover dedicare del tempo alle proprie esperienze di ragazzo.

Tommaso e Valentina si incontrano in giardino. “Ho sentito il tuo discorso. Tutto molto romantico e struggente, ma tu ti devi vergognare per come ti sei comportato. Hai pensato bene di tradirmi miseramente davanti a tutta Italia” – gli dice Valentina, che spiega di aver sofferto moltissimo e di essere finalmente padrona della sua vita, della sua libertà e della sua femminilità.

Valentina continua il suo racconto, rivelando di aver ricevuto insulti e minacce da parte di Tommaso e di essere indignata perchè lui ha svelato davanti alle telecamere dettagli intimi della loro vita sessuale. “Dopo il mio discorso pensavo che avresti lasciato perdere con questo piede di guerra e invece ho perso proprio la speranza. Sei qui in cerca di visibilità” – ribatte Tommaso.

Sonia Bruganelli difende il ragazzo e sostiene che la relazione intercorsa tra lui e Valentina fosse tossica. Quest’ultima concorda, definendo Tommaso “manipolatore” e assicurando di non voler avere più neanche a che fare con lui.

Alfonso chiede a Jo Squillo se si è mai innamorata di un uomo più giovane. Lei tentenna, ma poi risponde di sì. Rivela però che non lo rifarebbe. A cosa si riferisca Signorini non lo sappiamo, ma sarà svelato in una delle prossime puntate.

Gf Vip 6, nomination e teneri baci

Alfonso ci presenta Rossella ed Adriana, due “signorone” che guardano la puntata sedute sul divano come se fossero a casa loro (ma in realtà sono in studio). Signorini si collega poi con Aldo Montano, che ha ricevuto un permesso speciale di uscire dalla casa per presenziare ad un evento istituzionale con il Presidente Mattarella.

Si parla di Davide Silvestri, che è rimasto molto male per essere stato nominato dai suoi coinquilini. Davide medita vendetta nei confronti di Andrea, dal quale si è sentito tradito. Lo definisce falso e pagliaccio e spiega che non avrà pace finché non l’avrà mandato fuori.

Messe da parte le liti, è finalmente il momento dell’amore. E’ infatti nata la prima coppia del Gf Vip 6. Lulu e Manuel si sono baciati la scorsa notte. “Grandi emozioni che non vedevo l’ora di vivere” – commenta il ragazzo.

“E’ difficile trovare persone così sensibili. Quando mi sveglio non vedo l’ora di vederlo, con lui sto bene” – rivela Lulu.

E’ giunto il momento di scoprire chi è il primo eliminato di questa edizione del Gf Vip. Il concorrente che deve abbandonare la casa è Tommaso.

Gf Vip 6 puntata 24 settembre 2021, scontro Gianmaria – Soleil

Assistiamo poi ad un duro confronto tra Gianmaria e Soleil. Antinolfi è rimasto ferito dalle accuse che gli sono state mosse dalla Sorgé, che ha persino parlato di “stalking”. Soleil non ha gradito il fatto che Gianmaria abbia parlato della loro vita sessuale e l’abbia derisa con alcuni dei concorrenti e ritiene che lui la stia usando per ottenere popolarità. I due ex fidanzati hanno usato parole molto dure nei confronti l’uno dell’altra ed anche stasera lo scontro è efferato.

Manila ed Alex parlano di un grande dolore che li accompagna ogni giorno: la mancanza di un figlio. Il loro percorso è stato tortuoso, ci hanno provato tanto e la paura di non poter diventare genitori li ha segnati profondamente. I due non perdono però la speranza. Nonostante il lutto, nonostante il dolore, sperano ancora di poter esaudire il loro desiderio d’amore.

Momento nomination. I preferiti della casa (che guadagnano l’immunità) sono Carmen, Jo, Alex, Raffaella, Manila, Manuel e le sorelle Selassié. Sonia reunde immune Soleil, Adriana sceglie Katia.

In seguito alle nomination palesi e segrete, vanno al televoto Miriana, Nicola, Andrea, Gianmaria.

Condividi su