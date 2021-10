Stasera in tv venerdì 8 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 7 ottobre 2021. Su Rai 3 va in onda lo show Lui è peggio di me. Su La7 invece Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 7 ottobre 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Nel primo episodio: Per merito di Cosimo Patruno le accuse contro Diego Mancini sono decadute ma ora il chirurgo deve sottostare alle regole del boss. Quando quest’ultimo inizia ad accusare dei malesseri, Mancini è obbligato a prescrivergli una trasfusione. Nel frattempo Elena scopre che Anna sta aiutando Nino nella realizzazione di una campagna social.

Nel secondo episodio: Durante un evento finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di un dispositivo di assistenza ventricolare per Vanessa, Diego continua ad occuparsi di Patruno ma chiede il supporto anche di Rosa. Vanessa intanto scompare dalla struttura ospedaliera.

Rai 2, alle 21:00, trasmette Giovani e droga. Il film d’inchiesta di Alberto D’Onofrio racconta il corso di recupero dalla tossicodipendenza di sette ragazzi. Sono ospiti dell’associazione Anglad di Roma, della comunità La Torre di Modena e di San Patrignano.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Nello show si alternano gag, interviste e momenti di intrattenimento. Ospiti della puntata: Ficarra e Picone, Filippa Lagerback, Alex Britti e Nek.

Stasera in Tv giovedì 7 ottobre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, delle elezioni amministrative, del green pass e di alcuni settori che faticano ancora a ripartire, come le discoteche. Ospiti: Maurizio Gasparri, Elisabetta Gardini, Andrea Romano, Gianluigi Paragone. E ancora Giuliano Granato, Paolo Ferrero e Gennaro Migliore.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la quarta puntata di Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Dato che la chiusura del programma è anticipata di due settimane, oggi si svolge la semifinale nella quale sono previste due eliminazioni.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm Chicago Med con Brian Tee. Nell’episodio Il dolore è per i vivi Il dottor Charles deve prendersi cura di due fratelli che sono stati ricoverati d’urgenza. Sarà però obbligato a chiedere alla famiglia di prendere una complicata decisione.

In Non sarà per sempre Curry e il dottor Lanik devono occuparsi di Xavier, ridotto in stato vegetativo dopo un incidente. Nell’episodio Non ti farò del male Un attore viene ricoverato in ospedale perché ha tentato il suicidio. Ha scelto di avvelenarsi per non rivelare la verità sul genitore biologico della bambina di cui finge di essere essere il padre.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di politica, economia e attualità con il supporto di ospiti in studio ed in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette la seconda puntata de Il contadino cerca moglie. Gabriele Corsi racconta agli spettatori la routine dei contadini, caratterizzata dai ritmi serrata. Le ragazze dovranno lentamente abituarsi alla vita di campagna.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film fantascienza del 2016, Passengers con Jennifer Lawrence. L’astronave Avalon sulla quale viaggiano 5.000 persone si sta dirigendo verso un nuovo mondo da colonizzare. A causa di un malfunzionamento Jim e Aurora si risvegliano con 90 anni di anticipo.

Cine34, alle 21.10, trasmette il film commedia del 2011, Se sei così ti dico sì con Emilio Solfrizzi. Piero Cicala è stato un cantante di successo negli Anni Ottanta. Dopo essere tornato in tv per un’apparizione la sua carriera musicale potrebbe ricominciare. A Roma incontra una top model che si innamora di lui. Quest’ultima spera di rilanciarlo nel mondo della musica.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2011, Colombiana con Zoe Saldana. Quando aveva 10 anni Cataleya Restrepo, ha assistito all’omicidio dei suoi genitori, uccisi da un pericoloso narcotrafficante. La giovane si è poi trasferita a Chicago per vivere assieme a suo zio gangster.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film di spionaggio del 2010, Il debito con Helen Mirren. Nel 1965, tre agenti dei servizi segreti israeliani non sono riusciti a catturare il criminale nazista Dieter Vogel, chirurgo del campo di sterminio di Birkenau. Trent’anni dopo l’accaduto tornano a galla i fantasmi del passato.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019 Nemici amici- I promessi soci con Max Tortora. Osvaldo e Lucio, rispettivamente truffatore e poliziotto, sono consuoceri. Mentre Osvaldo è intento a cercare un lavoro onesto per riconquistare la moglie, Lucio sceglie di aprire un’agenzia investigativa.

Stasera in Tv giovedì 7 ottobre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2012, Gambit con Cameron Diaz. Harry Deane, che lavora come curatore d’aste, vuole vendicarsi del suo capo. Con il supporto di una donna texana lo convincerà infatti ad acquistare un quadro falso di Monet.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2017, Il colore nascosto delle cose con Valeria Golino. Il pubblicitario Teo è fidanzato con Greta ma non respinge le attenzioni delle altre donne. Quando incontra la non vedente Emma, la sua vita cambia radicalmente.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2007, Water Horse- La leggenda degli abissi con Axel Etel. Il piccolo Angus trova casualmente un sasso particolare. Ben presto però scopre che è in realtà un uovo che contiene un drago marino che sta per nascere. Il loro legame diventerà sempre più forte. Ma accade qualcosa di inaspettato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2019, 10 minutes gone con Bruce Willis. Frank non riesce a ricordare quanto è accaduto al fratello, morto durante una rapina. Il protagonista farà di tutto per trovare qualche testimone che possa aiutarlo a ricostruire gli eventi.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2019, The vigil-Non ti lascerà andare con Dave Davis. Yakov accetta di vegliare per una notte ad un cadavere per 400 dollari. Una volta arrivato nell’abitazione del defunto inizia ad accorgersi della presenza di entità malvage.

