Stasera in tv venerdì 15 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 14 ottobre 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Su Italia 1 invece vanno in onda gli ultimi episodi del telefilm Chicago Med.

Stasera in Tv giovedì 14 ottobre 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Nel primo episodio: Elena chiede delle spiegazioni a Diego dopo averlo sorpreso a scambiare effusioni con Rosa. Lui si giustifica spiegando che si è trattato solo di un momento di debolezza. Elena però non gli crede ed ha intenzione di annullare il matrimonio.

Nel secondo episodio: Diego con l’aiuto di Bashir escogita un piano per mandare in carcere Cosimo. Nel frattempo Vanessa riceve il macchinario acquistato con la raccolta fondi ma le sue condizioni continuano ad aggravarsi.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il telefilm The Good Doctor con Freddie Highmoew. Morgan e Susan si occupano di Dannie che dopo un delicato intervento al cervello riesce a risvegliarsi dopo 10 anni di coma. I medici si rendono presto conto che si tratta solo di un evento temporaneo.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. In ogni appuntamento si alternano momenti musicali, di intrattenimento e gag. Ospiti della puntata: Cristina D’Avena, Dario Argento, Riccardo Sinigallia, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Tosca.

Stasera in Tv giovedì 14 ottobre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, delle manifestazioni avvenute nello scorso weekend. Ma anche dell’obbligo del green pass a partire dal 15 ottobre per accedere nei luoghi di lavoro. Tra gli ospiti: Alessandra Moretti, Gennaro Migliore, Ignazio La Russa, Gianluigi Paragone, Paolo Ferrero, Davide Faraone, Andrea Ruggieri e Giovanni Donzelli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la finale di Star in the Star, condotta da Ilary Blasi. Oltre a conoscere il vincitore della prima edizione i telespettatori scoprono i vip che si nascondo dietro le maschere delle quattro leggende rimaste in gara.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm Chicago Med con Brian Tee. Nell’episodio I fantasmi del passato Charles si occupa di un paziente affetto da disturbi mentali. E’ obbligato inoltre a portare con sé la figlia nella struttura ospedaliera perché è stata sospesa da scuola. In Tutto per amore Il dottor Charles si occupa di una donna malata di Alzheimer. Sconsiglia inoltre Will di intraprendere una relazione sentimentale con Hannah.

Nell’episodio Verità negate in ospedale arriva una donna incinta affetta da un grave tumore al cervello. Nonostante la malattia ha intenzione di portare avanti la gravidanza. In Un ago nel cuore Crockett mentre si occupa di un piccolo paziente viene a conoscenza di essere accusato di omicidio. La polizia di New Orleans crede che sia lui il responsabile.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei no Vax, delle manifestazioni avvenute nello scorso fine settimana. Spazio anche alle tensioni politiche, in particolare alle inchieste svolte da Fanpage.

Nove, alle 21.25, trasmette la terza puntata de Il contadino cerca moglie. I concorrenti proseguono la loro convivenza con le ragazze seguendo i ritmi scanditi della giornata tipica di un contadino.

I film stasera su Paramount Network, La5

Paramount Network, alle 21.00, manda in onda il film del 2020, Chocolat con Juliette Binoche. Anni 50. Durante il periodo di quaresima Vianne, ragazza madre, inaugura la sua cioccolateria in un piccolo villaggio francese. A causa del suo comportamento disinibito viene estromessa dalla comunità. Un giorno però incontra Roux di cui si innamora.

La5, alle 21.10, trasmette il film commedia del 2001, Il diario di Bridget Jones con Renée Zellweger. Bridget Jones, alle prese con la dipendenza da alcool e sigarette, è in sovrappeso ed è innamorata del suo capo. Quando decide di riprendere in mano la propria vita, appunta tutto ciò che le accade sulle pagine di un diario.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2014, In the blood. Durante il viaggio di nozze ai Caraibi il marito di Ava scompare misteriosamente. Ben presto scopre l’esistenza di una pericolosa organizzazione criminale che cospira sull’isola.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2009, Verso l’Eden con Riccardo Scamarcio. Elias, immigrato clandestino, arriva in Europa con la speranza di avere un futuro migliore. Dovrà affrontare molti ostacoli.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 1994, Piccole donne con Susan Sarandon. Quattro sorelle conducono un’esistenza tranquilla fino a quando il padre è costretto a lasciarle per andare a combattere al fronte. Rimaste solo con la madre e la domestica impareranno a diventare delle donne in grado di affrontare qualsiasi difficoltà.

Stasera in Tv giovedì 14 ottobre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2010, Drive Angry 3D con Nicolas Cage. John Milton, un pericoloso criminale appena fuggito dall’inferno, deve liberare la nipotina che sta per essere sacrificata nella prima notte di luna piena da una setta. Deve anche vendicare la morte della figlia di cui i membri della setta sono i responsabili.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2012 Miele con Jasmine Trinca. Irene aiuta i malati terminali a morire perché stanchi di soffrire. Un giorno però si rifiuta di occuparsi di un anziano che in realtà gode di buona salute ma non ha più voglia di vivere. Tra di due nascerà un profondo legame.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2020, Balto e Togo- La leggenda con Brian Presley. Alaska 1925. Leonhard decide di intraprendere un lungo viaggio per riuscire a recuperare la maggior quantità possibile di siero per curare i malati di difterite. Decide di spostarsi con la sua slitta guidata da Balto e Togo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantascienza del 2020, Bloodshot con Vin Diesel. Il soldato Bloodshot e sua moglie vengono barbaramente uccisi. Un gruppo di scienziati però decide di riportare in vita Bloodshot potenziando le sue abilità per costringerlo a commettere una serie di delitti.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2018, Billionarie Boys Club con Ansel Elgort. Los Angeles. Anni Ottanta. Joe Hunt e i suoi amici sono riusciti a realizzare un sistema di investimenti che permette di generare alti guadagni in poco tempo. Quando però gli investitori si rendono conto di aver perso il proprio capitale meditano vendetta.

Condividi su