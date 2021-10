Star in the star diretta 14 ottobre: la finale, ecco chi ha vinto

Condividi su







Ballando con le Stelle 2021 conferenza stampa diretta streaming della sedicesima edizione del dancing show di Rai 1 dalle 12 di giovedì 14 ottobre 2021 dall’Auditorium Rai di Roma. Milly Carlucci ed il direttore Stefano Coletta presentano tutte le novità dello show del sabato sera della rete ammiraglia di viale Mazzini.

Ballando con le Stelle 2021 conferenza stampa: Milly Carlucci e le coppie

Milly Carlucci insieme ai giurati, ballerini e concorrenti presenta la nuova edizione del popolare dancing show di Rai 1, che prenderà il via da sabato 16 ottobre in prime time sul primo canale della tv di Stato. Come avviene per le grandi occasioni, all’incontro con la stampa presenzia anche il direttore di rete Stefano Coletta.

Nelle scorse settimane sono già annunciati ufficialmente gli abbinamenti vip-ballerini professionisti, che scenderanno in pista ogni sabato sera. Le coppie sono state così formate: Sabrina Salerno ballerà con Samuel Peron; Fabio Galante con Giada Lini; Morgan con Alessandra Tripoli; Valeria Fabrizi con Giordano Filippo; Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina; Andrea Iannone con Lucrezia Lando; Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale; Mietta con Maykel Fonts; Al Bano con Oxana Lebedew (al momento infortunata); Alvise Rigo con Tove Villfor; Arisa con Vito Coppola; Memo Remigi con Maria Ermachkova; Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira.

L’Auditorium Rai di Roma accoglie i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. Gli interventi previsti sono quelli di Milly Carlucci, Stefano Coletta e il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo. Inizia la conferenza stampa alle 12,14.

Stefano Coletta: “La danza mette in campo la libertà del corpo”

Prende la parola Stefano Coletta. “Ballando è il programma più normativo. Ci sono dei programmi che rappresentano dei percorsi non solo professionali ma anche emotivi. Da un anno e mezzo imparo da Milly professionalità. Oltre la testa mette in campo il cuore. Ogni edizione di un programma così importante è un arricchimento anche umano. Sedicesima edizione di un programma che ha una caretteristica: la contemporaneità.

Il direttore di Rai 1 prosegue dicendo: “Mette in campo varianti diverse che non si legano solo al dance show ma anche ad un racconto narrativo che Milly riesce a mettere in campo. Ogni talent che esce in questo percorso ne esce trasformato. Operazione quindi non solo televisiva ma anche umana. La creatività corrisponde anche a tanti altri campi”.

La similitudine presa in prestito dall’arte: “Pensavo al quadro di Matisse “la Danza”. Due dipinti nati nel ‘900 che hanno questa immagini iconografica di due danzatori che vagano senza danza e tempo. La danza mette in campo la libertà del corpo, espressione che ci libera da tutte le costrizioni sociali, ideologiche identitarie, che libera dal senso di colpa. Liberandoci da un balance di costrizione e desiderio. Quest’anno personalità molto interessanti scelte da Milly Carlucci“.

Il direttore prosegue poi con i ringraziamenti di rito al team di lavoro. Ballando aderirà quest’anno ancor più ai desideri delle persone, che hanno bisogno di normalità. Tutti abbiamo bisogno anche di bellezza e questo programma assicura della bellezza, esteriore ed interiore, fornita dalla padrona di casa ‘la capitana’.

La parola passa a Milly Carlucci: “Ballando con le stelle è una storia di persone ( registi montatori e del team di Ballandi), di passione (dei personaggi protagonisti che porta il fuoco che ha guidato la propria vita) e bellezza (la danza è bellezza; la bellezza che può salvare il mondo)”.

Milly Carlucci presenta il cast di Ballando con le stelle 2021

I maestri sanno infondere ai ‘ragazzi’ la rinascita. Ed in questo percorso si scopre anche la passione per un’arte, la danza ed il ballo. Praticare il ballo scatena delle emozioni uniche. Milly passa in rassegna con il presentare il cast.

Si inizia con Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Bianca Gascoigne, Arisa e Vito Coppola (new entry e grande campione di ballo). In aggiunta anche Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Nel corso della prima puntata lo scienziato ballerà un tango. Ancora con il cast: Alvise e Tove; Memo Remigi e Maria Ermachkova.

Milly prosegue col presentare Al Bano Carrisi (che la Carlucci ha incontrato in aeroporto pur di averlo in trasmissione) e Oksana. Quest’ultima si è infortunata al piede, ma non è stato Al Bano a creare questo inconveniente. Si prosegue con Morgan definito da Milly il pavone multicolore (a causa dei suoi capelli colorati), Fabio Galante, Federico Fashion Style e Andrea Iannone.

Milly presenta la giuria, al momento dimezzata, ma non sarà così anche in studio. In conferenza stampa presenti Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Opinionisti a bordo campo: Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Rossella Erra. In aggiunta Alessandra Mussolini: “Diversamente opinionista, tribuna del popolo e senza posto fisso“.

La Mussolini: Ballando ti segna a vita, ti lascia qualcosa che non ti lascia più. Paolo Belli e la sua energia: “Il mio sogno era quello di fare lo show al sabato sera in Rai. Non credo di meritarlo, ma mi piace molto fare quello che faccio e ringrazio te, Milly, per fare questo gruppo“. Quest’anno si supereranno le 5mila canzoni live. Un primato dietro al quale c’è una grande preparazione ed impegno da parte dei tecnici Rai.

Claudio Fasulo e i primati di Ballando

Si prosegue con il collegamento di Claudio Fasulo che sottolinea il fatto della capacità di Ballando di aggiornarsi, sempre tra i trending topics quando è in onda. Più di 10milioni di interazioni sui social, 201 coppie ballerini e 12 giurati nella storia del programma.

I social sono infatti diventati una parte molto importante del programma e per sostenere le coppie si va sulle tre piattaforme Facebook, Instagram e Twitter per dare il proprio voto e commentare. Sabato prossimo ci sarà come ballerino per una notte Pippo Baudo. Un personaggio a cui sarà dedicato un madley con le sue canzone.

Ballando con le stelle 2021 conferenza stampa: le domande dei giornalisti

Marida Caterini chiede: “Quanto ha influito il programma sulla riscoperta e il rilancio del ballo in tutti questi anni di messa in onda?“. La risposta di Milly: “I praticanti del ballo in Italia sono più di 6 milioni, ed è la riscoperta di un mondo che fa bene alla testa e al cuore“.

“Il cast si crea ogni anno per una serie di congiunzioni astrali, siamo stati antesignani di alcuni temi, raccontando di fatti, di famiglie e amore. Ma il cast si crea anche per coincidenze. Alcune storie di corteggiamento antico sono arrivate a maturazione” ha dichiarato Milly Carlucci.

Sulla presunta incompatibilità di ex giudice ed ora concorrente, Morgan ha replicato: “In passato più che giudice mi sono sentito pigmalione” insomma da questa esperienza pensa di imparare tanto. Anche Arisa si augura di arricchire la sua professione di cantante con questa meravigliosa esperienza.

Per quanto riguarda l’Eurovision 2022: “Sarà Torino ad ospitare la kermesse musicale. Ci sono ancora delle cose da definire, come quello della conduzione. La perfetta conoscenza della lingua inglese è una delle conditio sine qua non per la scelta del conduttore. Milly come è noto è una poliglotta” ha dichiarato Stefano Coletta.

Su Carolyn Smith: “Una donna generosa che suepra la sua competenza tecnica e ci mette tanto cuore in tutto quello che fa nel programma” commenta grato Coletta.

Barbara d’Urso Ballerina per una notte? Milly ha ammesso che la conduttrice di Canale 5 è stata invitata: “Barbara D’Urso, Gerry Scotti, Maria De Filippi: siamo felicissimi di ospitarli, ma non so se questo sarà possibile“.

Ballando penalizzata da Tu si que vales? Risponde Coletta: “Al di là delle valutazione tecniche, vorrei uscire dalla logica della sfida e gara. Il ritardo della messa in onda è stato dovuto ad una programmazione decisa, anche in considerazione del desiderio dei telespettatori di desiderio di leggerezza. Il debutto di un nuovo programma si porta anche un elemento di volontà da parte di telespettatori che vogliono capire. Questo show penso che si comporterà molto bene. Il debutto di Ballando con questo cast sta creando molta aspettativa“.

Sulla partecipazione di Al Bano. Il cantante ha commentato così a chi gli ha chiesto cosa gli avessero detto i suoi famigliari una volta appreso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021: “Quanto sei intelligente e porta i soldi a casa“.

