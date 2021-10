Stasera in tv domenica 17 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv domenica 17 ottobre 2021. Su Raitre il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Su Tv8 invece il talent Masterchef Italia.

Stasera in tv domenica 17 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori. Due episodi. Il primo s’intitola “L’Americana e lo Svedese”. Cesare Corvara (Daniele Pecci), primario dell’ospedale “Molinette” di Torino, sogna di realizzare il primo trapianto di cuore della storia. L’impresa ha già spinto il giovane Alberto a lasciare Stoccolma. Anche Delia lascia Houston e arriva a Torino. A seguire, il secondo episodio, “Finchè amore non ci separi”. Il primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non si fidano di una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale: deve iniziare il tirocinio che il padre, Cesare Corvara, l’ha costretta a fare.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Filippa Lagerback introduce, come di consueto, i personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e della cultura che si raccontano alla scrivania di Fabio Fazio. Inoltre, non possono mancare l’ironia di Luciana Littizzetto e il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Ormai è diventata una piacevole consuetudine per chi anche nel weekend ama essere informato su ciò che spicca sulle prime pagine dei giornali e nei titoli dei Tg: dalle 20.30 a mezzanotte, Veronica Gentili fa il punto con i suoi ospiti su fatti e personaggi della politica, dell’economia e del costume.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Scherzi a parte. Sesto e ultimo appuntamento con lo show condotto da Enrico Papi: al suo fianco ritroviamo, tutti insieme, le presenze femminili delle precedenti puntate: Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi, Estefania Bernal ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, come sempre, grandi ospiti e scherzi esilaranti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Si rinnova l’appuntamento con Andrea Purgatori. Il giornalista romano è il quinto conduttore del programma nato nel 2002. Prima di lui si sono avvicendati Natasha Lusenti, Francesca Mazzalai, Greta Mauro e Mario Tozzi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Dopo la Mistery Box dedicata alla pancetta, i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri aprono l’Invention Test sull’alta cucina ospitando lo chef Karime Lopez. Partecipa alla puntata anche Iginio Massari.

I film di questa sera domenica 17 ottobre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2011, di Rod Lurie, Cani di paglia, con James Marsden, Kate Bosworth. Per vendere la casa del padre defunto, un’attrice si reca nella città natale con il marito. Il loro ritorno fa però emergere una serie di vecchi rancori con gli abitanti del luogo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards, Nicole Kidman. Per salvare la vita ad un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Dopo aver lasciato l’Fbi per le conseguenze di un attentato, Will Sawyer (Dwayne Johnson) vive a Hong Kong con la famiglia: quando accetta l’incarico di verificare gli impianti di sicurezza del più alto grattacielo del mondo, non immagina che dovrà sventare l’attacco di un commando terroristico.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1976, di e con Sylvester Stallone, Rocky. Il campione del mondo, dopo la rinuncia dello sfidante ufficiale, dà la possibilità a un pugile di second’ordine di combattere per il titolo. La scelta cade sull’italoamericano Rocky Balboa.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 2007, di Gavin Hood, Rendition – Detenzione illegale, con Reese Witherspoon. El-Ibrahimi, ingegnere di origine egiziana sospettato di terrorismo, viene sequestrato dalla Cia e torturato a Marrakesh. La moglie Isabella, ignara di tutto, avvia una disperata ricerca.

Stasera in tv domenica 17 ottobre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1982, di John Milius, Conan il barbaro, con Arnold Schwarzenegger. Il gigantesco guerriero Conan, cresciuto in schiavitù dopo l’assassinio dei genitori, riconquista la libertà. Il suo unico pensiero ora è pianificare la sua vendetta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2019, di R. Johnson, Cena con delitto – Knives Out, con Daniel Craig. Un ricco e anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.

Condividi su