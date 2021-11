Stasera in tv domenica 14 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv domenica 14 novembre 2021. Su Raitre il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Tv8 il G.P. di San Paolo di F1.

Stasera in tv domenica 14 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori. Due episodi. Il primo è intitolato: Suzanne. Alberto (Matteo Martari) si trova in un locale con Karen quando il noto playboy Gianni Sciortino viene colto da malore e ricoverato in ospedale. Grazie all’intuito di Delia (Pilar Fogliati) e nonostante l’esitazione di Mosca, Sciortino viene portato in sala operatoria.

A seguire, il secondo episodio, Cortocircuito. Quando giunge la notizia che Carla Fracci terrà uno spettacolo in città, Rosa non sta più nella pelle e tenta di convincere i medici a lasciarla partecipare. Intanto, una paziente rifiuta all’ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l’emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla. Poi un cortocircuito fa saltare la luce durante una delicata operazione.

Su Raidue, alle 21.00, Tennis: Atp Finals 2021. Prende il via il torneo che tradizionalmente conclude la stagione del grande tennis maschile. Di scena i migliori otto della classifica mondiale, a partire dal leader del ranking Novak Djokvic. Nate nel 1970, le Finals si giocano per la prima volta in Italia, a Torino, città che le ospiterà almeno fino al 2025.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Nuovo appuntamento con il talk show trasmesso in diretta da Milano, diviso come sempre in tre parti. La più vista è quella che parte intorno alle 20.40 e termina poco dopo le 22. Anche stasera Fabio Fazio intervista ospiti d’eccezione e accoglie alla scrivania la vulcanica Luciana Littizzetto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Anche stasera non mancano di certo gli spunti di discussione per Veronica Gentili e i suoi ospiti, che tengono compagnia ai telespettatori fino alla mezzanotte inoltrata. Tra i temi d’attualità, l’ipotesi di un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza sanitaria nei primi mesi dell’anno prossimo.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Un’altra serata in compagnia della competizione musicale di Michelle Hunziker. I concorrenti ancora in gara sono pronti a sottoporsi al giudizio del muro e dei quattro giurati J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Soltanto uno di loro si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Si rinnova l’appuntamento con le “storie di uomini e di mondi” proposte da Andrea Purgatori. Prima di avviare la sua carriera televisiva, il giornalista e scrittore romano è stato inviato dal Corriere della Sera dal 1976 al 2000.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. di San Paolo di F1. In differita la 19° prova del campionato mondiale di Formula 1. Sul circuito di Interlagos si rinnova il duello tra l’inglese Lewis Hamilton su Mercedes, sette volte iridato, e l’astro nascente, l’olandese Max Verstappen, su Red Bull.

I film di questa sera domenica 14 novembre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di George Tillman Jr., La risposta è nelle stelle, con Britt Robertson, Scott Eastwood. Il cowboy Luke e la studentessa d’arte Sophia appartengono a due mondi diversi, eppure si innamorano. L’incontro con l’anziano Ira farà capire loro cosa conta realmente.

Su Italia 1, alle 21.20, il film giallo del 2011, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Stavolta Holmes (Robert Downey jr.) è alle prese con un degno avversario, il professor James Moriarty (Jared Harris), geniale e privo di scrupoli. Quando il principe d’Austria viene trovsato morto, tutto fa pensare a un suicidio. Holmes e il fido Watson (Jude Law) sono però di ben altro avviso.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2000, di Andy Tennant, Anna and the king, con Jodie Foster. Nel 1862 la vedova inglese Anna Leonwens giunge in Siam per fare da istitutrice ai figli del re Mongkut. Tra lei e il sovrano s’instaura un rapporto fatto di forti contrasti e di grande rispetto.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1981, di John Huston, Fuga per la vittoria, con Sylvester Stallone. Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 2008, di Neil Labute, La terrazza sul lago, con Samuel L. Jackson. Una giovane coppia mista, appena trasferitasi nella casa dei suoi sogni, viene presa di mira da un poliziotto di colore che “disapprova” la loro unione. E’ l’inizio di un incubo.

Stasera in tv domenica 14 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1998, di Terrence Malick, La sottile linea rossa, con Sean Penn. Le fasi dell’attacco a una collina controllata dai giapponesi e le vicende seguenti viste con gli occhi di alcuni soldati: l’ex disertore Witt, il sergente Welsh, l’ambizioso colonnello Tall.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2013, di Jean-Pierre Jeunet, Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, con Kyle Catlett. Il dodicenne T.S. Spivet, appassionato di cartografia e scienze, scopre di aver vinto un riconoscimento per una sua invenzione. Parte allora per partecipare alla premiazione, ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2020, di Craig Zobel, The Hunt, con Betty Gilpin, Ike Barinholtz. Dodici sconosciuti, tra cui Crystal, si svegliano in una radura senza sapere come sono finiti lì e perché. Scopriranno ben presto di essere stati scelti per una caccia all’uomo.

