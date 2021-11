Tu si que vales diretta 13 novembre: nona puntata, Mirko Casadei rende omaggio a suo padre

Condividi su







Sabato 13 novembre, alle 21.25, su Canale 5, va in onda la nona puntata di Tu Si Que Vales. Il programma è condotto da Belen Rodriguez insieme con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Come accade in ogni appuntamento le esibizioni vengono valutate dalla giuria. E’ composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. L’attrice Sabrina Ferilli è invece il giudice popolare.

Ospite Mirko Casadei, che con l’ausilio della sua orchestra, rende omaggio al padre, Raoul Casadei, scomparso il 13 marzo 2021.

Tu si que vales, la diretta del 13 novembre

Nella diretta del 13 novembre i conduttori, dopo i saluti di rito, danno il via alle esibizioni. Il ventottenne Samuele Zuccali esegue delle acrobazie con la propria moto. Inizia con un salto mortale per poi camminare su una corda come se fosse un funambolo. Essa è posta prima ad un metro e mezzo e poi a 4 metri di altezza. Conquista quattro sì ed il 100%. Grazie all’intervento dei giudici Samuele va direttamente in finale.

Costin Pity, che viene dalla Romania, porta in scena un numero comico, senza dialoghi, in cui appare buffo e maldestro. Ottiene quattro sì e il 99% dalla giuria popolare.

Dante De Rosa ha 62 ed è un naturopata. Ha portato con sé la Mappa del Benessere per una lunga ed estenuante lezione sul tema. Ottiene quattro sì ma solo il 20% dal pubblico.

Tu si que vales, Mirko Casadei e la sua orchestra

Entra in studio Mirko Casadei con la sua orchestra ed alcuni ballerini. Propongono il brano Ciao Mare, uno dei successi di Raoul Casadei. Maria De Filippi chiama dal pubblico la madre di Sabrina Ferilli che è amante del liscio. La signora, Sabrina Ferilli e i giudici scendono in pista mentre Casadei canta Tu sei la mia simpatia e La mazurka di periferia.

Il ventiseienne Dimitrii Staev e le sue due collaboratrici propongono un numero di pole dance acrobatico sulle note di Libertango. Conquista quattro sì e il 93% dalla giuria popolare. Maria De Filippi si complimenta con il ragazzo per l’eleganza e per il fatto che riesce a creare un giusto mix tra l’essenza femminile e quella maschile.

Vincenzo detto Enzo ha 60 anni, è sposato ed ha due nipotini. Ha scelto di cantare Il tempo se ne va di Adriano Celentano, E di Vasco Rossi e Il mio canto libero di Lucio Battisti. Il signore anche se va fuori tempo suscita la simpatia dei giudici. Dal pubblico ottiene appena il 20%.

I Wonsembe portano in scena una coreografia che mescola la danza con le arti circensi. I protagonisti fingono di essere dei detenuti che stanno, appunto, scontando la loro condanna in carcere. Ottengono quattro sì e il 97% da parte della giuria popolare.

Dopo tante settimane Mister O svela la sua vera identità. Quando si toglie la maschera scopriamo che si tratta di Nebula.

Condividi su