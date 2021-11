Chi l’ha visto? diretta 17 novembre: novità sul caso di Nada Cella

Condividi su

Mercoledì 17 novembre su Rai 3 , alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli torna sul caso di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996. Si sofferma nuovamente sul ritrovamento in una grotta sull’Etna di alcuni resti umani maschili. Spazio come di consueto anche agli appelli e alle emergenze.

Chi l’ha visto?, la diretta del 17 novembre, Nada Cella

Nella diretta del 17 novembre, in apertura di puntata Federica Sciarelli si collega con la signora Silvana, la madre di Nada Cella. Prima però fa entrare in studio Nicola e Matteo. Lanciano un appello per cercare il padre Giovanni Manna che è scomparso ieri dal pronto soccorso del Policlinico Gemelli a Roma.

Il signore ha iniziato a soffrire di alzheimer. Indossava un piumino grigio, dei jeans e delle scarpe sportive. Ha con sé solo la carta di identità e il cellulare che però è scarico.

La conduttrice torna poi dalla madre di Nada Cella. La ragazza fu uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco per il quale lavorava. Sulla scena del crimine fu rinvenuto un bottone vintage di 1 cm. Si presuppone che la vittima ha cercato di difendersi staccando quel bottone al suo assassino. Sul bottone è riportata la dicitura Great Seal of the State of Oklahoma.

A distanza di 25 anni dall’accaduto è stato permessa la diffusione della registrazione di una donna misteriosa che racconta di aver conosciuto Annalucia Cecere in una sala da ballo. L’interlocutrice racconta di essere una “signorina” ma in realtà dalla voce sembra essere una donna adulta.

Aggiunge che il giorno dell’omicidio avrebbe notato Annalucia Cecere nascondere degli indumenti nella sella del suo motorino a poche decine di metri dallo studio. La sconosciuta era in compagnia di altre quattro donne.

Chi l’ha visto?, Filomena, il piccolo Matias

La trasmissione torna ad occuparsi di Filomena, la donna che era scomparsa a fine ottobre dalla provincia di Salerno. E’ tornata volontariamente a casa qualche giorno dopo e aveva raccontato di essersi nascosta nella cantina dell’abitazione per quattro giorni.

Qualche settimana fa durante il primo appello per cercarla un anonimo, che afferma di conoscere bene Filomena, aveva riferito che la donna viene maltrattata verbalmente e fisicamente dalla madre.

Il dubbio sui maltrattamenti è rimasto nei telespettatori e così le telecamere di Chi l’ha visto sono tornate a casa di Filomena. La madre e la sorella, visibilmente adirate, si rifiutano di mostrarla. Poco dopo Filomena si affaccia alla finestra per pochi secondi.

Federica Sciarelli si collega con Vetralla, in provincia di Viterbo, dove ieri si è consumato un brutale omicidio. Matias, un bambino di 10 anni, è stato ucciso dal padre con una coltellata alla gola. Il genitore aveva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da Matias e dalla madre.

La scomparsa di Luigi Criscuolo

Federica Sciarelli si occupa di Luigi Criscuolo, scomparso lo scorso 8 novembre da Pavia. Negli ultimi tempi aveva smesso di lavorare per un problema al ginocchio. Si è sottoposto ad un intervento chirurgico e cammina ora con l’ausilio delle stampelle. L’ultimo ad averlo visto è il vicino di casa che ha notato che Criscuolo fissava insistentemente il cellulare come se aspettasse un messaggio.

Criscuolo si è allontanato con la propria auto che è stata poi rinvenuta in un boschetto in una frazione di Cura Carpignano, in provincia Pavia. Il luogo si trova nei pressi del fiume Olona.