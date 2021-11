Stasera in tv giovedì 18 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 18 novembre 2021.Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio. Su Nove va in onda l’ultima puntata de Il Contadino cerca moglie.

Stasera in tv giovedì 18 novembre 2021, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Kant Dante spiega ai suoi alunni il pensiero del filosofo Immanuel Kant. Successivamente rincontra Anita alla quale fa promettere di non rivelare a Manuel il modo in cui si sono conosciuti anni prima. Simone intanto ruba il compito in classe di latino per condividerlo con Manuel.

Nell’episodio Platone Dante spiega a Pin il Mito della Caverna di Platone ed in classe tiene una lezione sulla visione del mondo del filosofo sul tema dell’amore. Rimane ad ascoltare anche Cecilia, che rimane affascinata dalle sue spiegazioni.

Rai 2, alle 21:00, propone Tennis: Nitto Apt Finals. Oggi Jannik Sinner scende per sfidare Daniil Medvedev. L’incontro è commentato da Marco Fiocchetti e Paolo Canè.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film azione del 2019, City of Crime con Siena Miller. New York. Durante una sparatoria tra la polizia e due pericolosi criminali perdono la vita otto agenti. Il detective Andre Davis ordina di chiudere tutti i ponti di Manhattan per fermare i responsabili della strage.

Stasera in Tv giovedì 18 novembre 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, dell’aumento dei contagi e delle nuove possibili restrizioni durante il periodo natalizio. Ma si sofferma anche su due scandali di pedopornografia e dell’occupazione delle abitazioni da parte di alcuni Rom. Tra gli ospiti Giovanni Donzelli, Maurizio Gasparri, Andrea Romano, e Gianluigi Paragone.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Lo show torna in tv per festeggiare il 25°esimo compleanno. Sul palco si alternano alcuni comici storici come Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Anna Maria Barbera ma anche nuove leve.

Italia 1, alle 21.25, propone il film fantascienza del 2015, Sopravvissuto- the martian con Matt Damon. L’astronauta Mark Watney viene creduto morto durante la sua missione su Marte. Mark in realtà è ancora vivo e farà di tutto per sopravvivere su un pianeta che si mostra ostile.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si sofferma sui temi più rilevanti dell’attualità, della politica e dell’economia a livello nazionale ed internazionale. Tra i servizi proposti i migranti respinti al confine tra Bielorussia e Polonia con dei cannoni ad acqua.

Nove, alle 21.25, trasmette l’ultima puntata de Il Contadino cerca moglie con Gabriele Corsi. Nel gran finale i protagonisti hanno a disposizione poco tempo per le ultime riflessioni. Devono infatti rivelare al conduttore quale pretendente hanno scelto di avere al proprio fianco.

I film stasera su Rai Movie, Paramount Network

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2013, Escape plan- fuga dall’inferno. Ray esperto in carceri di massima sicurezza deve testare un nuovo istituto penitenziario. Decide così di farsi imprigionare per studiare come poter scappare dalla struttura. Non sa però che qualcuno sta cercando di incastrarlo.

Paramount Network alle 21.10, trasmette il film commedia del 2009, La dura verità con Gerard Butler. La produttrice Abby Ritcher deve trovare una soluzione per risollevare gli ascolti fallimentari del suo programma. Decide così di chiedere aiuto al maschilista Mike Chadway. Inizialmente si odiano ma con il passare del tempo finiscono per innamorarsi.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2000, Pitch Black con Vin Diesel. Fry, pilota di navi spaziali, è obbligata ad eseguire un’atterraggio di emergenza finendo su un pianeta remoto. Dopo la collisione solo lei ed alcuni passeggeri riescono però a sopravvivere.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2010, Last night con Keira Knightley. Joanna e Michael sono una coppia felicemente sposata da tempo. I due si conoscono dai tempi del college. Tutto cambia quando Michael parte per un viaggio di lavoro e per una notte sono obbligati a separarsi.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 1993, Perdiamoci di vista con Carlo Verdone. Il conduttore televisivo Gepy viene licenziato dopo l’intervento, durante la sua trasmissione, di una giovane paraplegica. L’accaduto lo costringerà a fare i conti con se stesso.

Stasera in Tv giovedì 18 novembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film guerra del 2020, 800 eroi con Zhi-Zhong Huang. 1937. La pellicola racconta la storia dell’esercito cinese, composto da 800 unità, che combatte sul campo di battaglia di Shangai contro i giapponesi.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2020, Lasciamo parlare con Meryl Streep. La scrittrice Alice Hughes deve recarsi in Inghilterra per ritirare un importante premio letterario. Per l’occasione decidono di accompagnarla le colleghe Susan e Roberta e il nipote Tyler.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2004, Io, lei e i suoi bambini con Ice Cube. Il playboy Nick si innamora perdutamente di Suzanne. E’ divorziata ed ha due bambini. Quando la donna rimane bloccata a Vancouver per motivi lavorativi, Nick farà di tutto per conquistarla.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film fantastico del 2014, Transformers 4- L’era dell’estinzione con Mark Wahlberg. Dopo la battaglia tra Decepticon e Autobot, avvenuta cinque anni fa, i tranformers sembrano essersi estinti. Tutto cambia quando il meccanico Cade ridona la vita ad Optimus prime.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2001, The score con Robert De Niro. Lo scassinatore Nick Well ha abbandonato la carriera criminale per dedicarsi completamente il ristorante di cui è ora titolare. Ma un giorno Max, una sua vecchia conoscenza, gli propone di partecipare al suo ultimo colpo.