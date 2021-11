Stasera in tv domenica 21 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 21 novembre 2021. Su Raitre, Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Nove, Abbiamo fatto 30… per festeggiare il 30° anniversario della carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori. Due episodi. Il primo s’intitola La sconfitta. Cesare e Alberto (Matteo Martari) credono che la morte di Margherita Bottai verrà utilizzata dai loro avversari per estromettere il primario. Delia si sente responsabile, Alberto intuisce la verità che si nasconde dietro la morte della paziente, ma non ha le prove.

A seguire, il secondo episodio Il paziente zero. Le notizie arrivate dal Sudafrica sul primo trapianto di cuore hanno gettato nello sconforto tutta l’equipe dell’ospedale Molinette. Cesare accusa il colpo, ma ritrova presto la voglia di combattere perché il destino sembra fornire un’occasione perfetta: in ospedale arriva un nuovo paziente che potrebbe essere il candidato ideale per tentare il trapianto. Ma le autorizzazioni potrebbero richiedere troppo tempo.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dall’attualità alla cultura, dal cinema alla musica, senza dimenticare lo sport. Anche stasera Fabio Fazio intrattiene il pubblico con ospiti d’eccezione, come lo è stata Lady Gaga. Poi, spazio al divertimento grazie a Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Tullio Solenghi, Massimo Lopez.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. L’appuntamento con Veronica Gentili nella prima serata della domenica è diventato un’abitudine per i telespettatori che vogliono approfondire fatti, personaggi e retroscena della cronaca, della politica e dell’economia. Anche questa volta si spazia dalla pandemia alle liti nella maggioranza.

Su Canale 5, alle 21.20, All Together Now. Quarto appuntamento con il programma musicale condotto da Michelle Hunziker che proclamerà il vincitore nella serata del 19 dicembre. La settimana successiva, invece, è previsto uno speciale dedicato ai bambini. Il programma è seguito in media da 2 milioni e mezzo di telespettatori con uno share superiore al 12%.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. E’ diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di storia: l’approfondimento a cura di Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con il contributo di illustri ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. La replica della decima puntata si apre con una Mystery Box dedicata ai metodi di cottura, mentre l’Invention Test ideato dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riguarda il panettone.

Su Nove, alle 21.25, Abbiamo fatto 30… Per festeggiare il 30° anniversario della loro strepitosa carriera, Aldo, Giovanni e Giacomo si raccontano in tv con l’amico Arturo Brachetti in due serate speciali. Quella di stasera è già disponibile su Discovery+ dal 6 novembre.

I film di questa sera domenica 21 novembre 2021

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Colin Trevorrow, Jurassic World, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Costa Rica. Il parco a tema costruito da John Hammond è diventato un resort di successo. Alla ricerca di nuove attrazioni, gli scienziati hanno creato un dinosauro, Indominus Rex, incrociando il Dna del T-Rex con i predatori più pericolosi, ma l’addestratore Owen Grady (Chris Pratt) non è d’accordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Sydney Pollack, Sabrina, con Harrison Ford, Julia Ormond. Sabrina, figlia dell’autista dei Larrabee, torna a casa dopo due anni trascorsi a Parigi. Diventata una donna affascinante, fa perdere la testa a David e Linus Larrabee.

Stasera in tv domenica 21 novembre 2021, I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Adrian Noble, Mrs Lowry & Son, con Timothy Spall, Vanessa Redgrave. La storia di L.S. Lowry, pittore inglese del XX secolo, e del suo rapporto con la madre. La donna, autoritaria e depressa, tentò di dissuaderlo dal perseguire la sua passione artistica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Alain Gsponer, Un fantasma per amico, con Jonas Holdenrieder. Nel castello di Eulenstein, convertito in museo, abita un piccolo spettro che desidera vedere la luce del giorno almeno per una volta. Così quando al maniero arriva il giovane Karl….

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1995, di Robert Longo, Johnny Mnemonic, con Keanu Reeves. Un “corriere informatico” ha nel suo cervello un’overdose di informazioni installate: deve liberarsene entro 24 ore, ma un’organizzazione criminale è sulle sue tracce.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di William Friedkin, Regole d’onore, con Samuel L. Jackson. Un colonnello dei marines è accusato di aver sparato su civili disarmati. In realtà, l’uomo stava proteggendo un ambasciatore e ora è usato come capro espiatorio.