Tu si que vales diretta 20 novembre: la semifinale, ospite Alessandra Amoroso

Sabato 20 novembre, alle 21.25, su Canale 5, va in onda la semifinale Tu Si Que Vales. Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

I giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari devono selezionare gli ultimi talenti che accederanno alla finale. Fondamentale è anche il giudizio del pubblico capitanato dalla giudice popolare Sabrina Ferilli.

L’ospite della puntata è Alessandra Amoroso, che propone al pubblico il suo ultimo singolo Canzone Inutile.

Tu si que vales, la diretta del 20 novembre

Nella diretta del 20 novembre i conduttori dopo i saluti di rito alla giuria danno il via alle esibizioni.

I The Wolf brothers propongono un numero comico. Un artista circense deve esibirsi davanti al pubblico ma il suo trapezio è bloccato sul soffitto e non riesce a scendere. Il suo assistente lo aiuta porgendogli una scala ma quest’ultima cade a terra e loro eseguono qualche acrobazia. I giudici li premiano con quattro sì per l’ ironia. Dal pubblico ottengono l’87%.

Il Duo Noar, formato da un uomo ed una donna, ha scelto di unire l’arte circense con la danza sulle note di Cercami di Renato Zero. Per aumentare la difficoltà lui si benda gli occhi per lanciare la ragazza e riesce a riprenderla senza indugi. Premiati con quattro sì per l’eleganza e la precisione nei movimenti. Dalla giuria popolare ottengono il 100%. Grazie al sostegno dei giudici vanno direttamente in finale.

Il mago Diddy King appoggia sul tavolo delle uova, delle arance, tre noci e una rivista scientifica. Chiede l’aiuto di Gerry Scotti a cui dà un sacchetto di carta. Porge poi a ciascuno degli altri giudici una noce. Dopo aver strappato la pagina 70 della rivista in molti pezzi magicamente la ricompone ma ne manca una parte.

Dopo aver messo tutti gli ingredienti nel sacchetto rimane solo un’arancia. Mentre la sbuccia trova l’uovo sodo che a sua volta contiene la noce. All’interno della noce c’è il pezzetto di carta mancante. Quattro sì e il 93% per l’originalità del numero di magia.

Torna Stefano Losito imita il rigore dell’ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini.