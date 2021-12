Stasera in tv venerdì 3 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 3 dicembre 2021. Raitre trasmette il documentario Afghanistan: 20 anni dopo. Su Nove invece il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 3 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Orietta Berti, nuova entrata nel cast dei giudici, è alla sua seconda esperienza in un talent. Il suo debutto in questo genere risale al 2018 in “Ora o mai più”, gara musicale condotta da Amadeus. Stasera è in programma la seconda delle sei puntate dedicate alle Blind Audition, le audizioni al buio. Il talent è condotto da Antonella Clerici.

Su Raitre, alle 21.20, il documentario Afghanistan: 20 anni dopo. Secondo e ultimo appuntamento con lo speciale dedicato al dramma dell’Afghanistan, ritornato sotto il giogo dei Talebani dallo scorso mese di aprile, quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il ritiro delle truppe americane da Kabul, dove erano arrivate nel 2001.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – “Grandi speranze”. I direttori delle prestigiose Accademie di Belle Arti di Bologna, Carrara, Ravenna e Venezia illustrano la didattica dell’arte, tra tradizione e innovazione. Poi Neri Marcorè presenta Millenniarts dedicato agli artisti Jorit, Jago, Virginia.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Anche stasera con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero scopriamo gli aggiornamenti su vari casi irrisolti che appassionano i telespettatori. Come l’omicidio di Nada Cella avvenuta a Chiavari nel 1996. Dopo 25 anni sono emerse nuove prove che dimostrano il possibile coinvolgimento di Annalucia Cecere.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. L’allungamento di questa edizione fino alla metà di marzo, annunciato in diretta da Alfonso Signorini, comporta inevitabilmente l’ingresso di nuovi inquilini nella mitica Casa di Cinecittà. Tra i primi nomi circolati sul web e sui social Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e Nathalie Caldonazzo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Secondo la regola dell’alternanza tra generi, oggi è il turno del trio composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Tra i recenti scoop del programma spicca l’intervista del 4 novembre ad Amanda Knox (10 anni dopo il suo ritorno negli Usa), realizzata da Gaston Zama a Seattle.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si torna a parlare di attualità con Diego Bianchi. Tra i suoi collaboratori più fidati c’è il chitarrista Roberto Angelini. Prima di seguirlo a La7 nel 2017, il musicista ha lavorato con Bianchi già dal 2013 su Raitre nello show “Gazebo”.

Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Rivediamo i momenti più spettacolari dell’11° edizione, in onda dal 27 gennaio al 24 marzo 2021 e vinta dal mago Stefano Bronzato davanti al comico Max Angioni e alle ballerine Black Widow. Presenta Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. L’intricata situazione politica del nostro Paese continua a dare spunti a Maurizio Crozza. Ma tra le sue esibizioni più esilaranti di questa edizione c’è quella di Red Ronnie. Inoltre, gli immancabili Renato Brunetta e Mario Draghi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Bake Off Italia: dolci in forno. Si respira già aria di Natale sotto il tendone di Benedetta Parodi. In un clima di grande festa, le vere protagoniste di questa puntata sono le spezie. La parola ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale, con Mimmo Borrelli, Salvatore Esposito. Mimmo Borrelli è Don Angelo, detto ‘O Maestrale, il boss di Ponticelli. Il personaggio del Maestrale si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny Savastano contro i Levante.

I film di questa sera venerdì 3 dicembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della Cia, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sua amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Andy Serkis, Ogni tuo respiro, con Andrew Garfield, Claire Foy. La vera storia di Robin Cavendish, un inglese che, nonostante la poliomelite che lo rese tetraplegico a 28 anni, lottò per tutta la vita per affermare i diritti dei malati come lui.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Justin Lin, Fast & Furious – Solo parti originali, con Paul Walker. Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia a un boss del narcotraffico.

Su Iris, alle 21.05, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Un cowboy sfregia una prostituta, ma lo sceriffo del paese si rifiuta di arrestarlo. Le amiche della donna, stanche dei soprusi, assoldano l’ex pistolero Willy Munny per dare la caccia all’uomo.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 1961, di Blake Edwards, Colazione da Tiffany, con Audrey Hepburn, George Peppard. New York, Anni 60. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Lei, bizzarra e affascinante, si fa mantenere da un giuro di amici; lui, scrittore a corto di ispirazione, si fa aiutare finanziariamente dall’amante.

Stasera in tv venerdì 3 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Azazel Jacobs, Fuga a Parigi, con Michelle Pfeiffer. Dopo la morte del marito, la vedova Frances si ritrova senza un soldo. Decide così di lasciare New York per Parigi, dove si stabilisce in un piccolo appartamento con il figlio e il suo gatto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2007, di David Slade, 30 giorni di buio, con Josh Hartnett. In un paese dell’Alaska, dove per 30 giorni il sole non si leva, un gruppo di vampiri ne approfitta per attaccare gli abitanti. Stella e Eben Oleson organizzano la resistenza.