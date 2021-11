The Voice Senior 2021 diretta 26 novembre: prima puntata, fuori Benedetta Laurà e Daniele Conti

Condividi su

Venerdì 26 novembre, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata di The Voice Senior 2021. Torna in prima serata, dopo il grande successo dello scorso anno, lo show dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici. Sono 8 le puntate previste, 3 in più rispetto alla prima edizione.

I primi sei appuntamenti sono dedicati alle Blind Auditions, ovvero alle audizioni al buio. In questa fase i concorrenti si esibiscono mentre i giudici rimangono di spalle per focalizzarsi esclusivamente sull’aspetto canoro. Si voltano solo nel caso in cui vengono conquistati dalla voce dei protagonisti.

A quel punto il concorrente, se suscita l’interesse di più coach, può liberamente scegliere a quale team appartenere per intraprendere il proprio percorso all’interno del programma.

Nella seconda edizione ritroviamo in giuria Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. La new entry è invece Orietta Berti che prende il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi.

Al termine delle Blind Auditions i giudici dovranno eliminare alcuni componenti del proprio team per selezionare i 24 concorrenti (6 per ogni squadra) che accederanno alla semifinale nella quale proporranno il proprio cavallo di battaglia. La finale è invece prevista venerdì 21 gennaio e sarà il pubblico attraverso il televoto a decretare il vincitore.

The Voice Senior 2021, diretta 26 novembre, prima puntata

Nella diretta del 26 novembre Antonella Clerici ricorda ai telespettatori che i protagonisti di The Voice Senior hanno un’età uguale o superiore ai 60 anni ed hanno deciso di mettersi in gioco. Molti di loro hanno cantato solo per passione altri invece per mestiere ma si sono fermati ad un passo dal successo.

Dopo la premessa la conduttrice ricorda il meccanismo del programma ed accoglie in studio i giudici. Si tratta di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti.

La prima protagonista è Ida Lertora, vive in provincia di La Spezia ed è attualmente casalinga. Racconta di essere sempre stata una persona timida. Quando era bambina ha partecipato a “Lo Zucchino D’Oro”, che organizzavano nel suo paese. In passato ha rifiutato un contratto con la casa discografica di Caterina Caselli. Per The Voice Senior ha scelto di cantare Oggi sono io di Alex Britti.

Quasi al termine della canzone si voltano Orietta Berti, Gigi D’ Alessio e Clementino che hanno avvertito molte emozioni e la padronanza della voce. Ida Lertora decide di entrare a far parte del team D’Alessio.

Walter Sterbini è sposato ed ha tre figli, vive in provincia di Arezzo. Ha avuto un bar e una gelateria. Ha abbandonato la musica quando uno dei suoi figli, Matteo, è nato con una malattia congenita. E’ stato proprio lui ha convincerlo a riprendere la sua passione diventando il suo “manager”. Ha scelto di interpretare Cambiare di Alex Baroni. Prima del ritornello si girano tutti e quattro i coach. Sterbini sceglie Loredana Berté.

The Voice Senior, Andreoli, Cotto e Pasquali, Gatti

Carlo Andreoli è nato a Pavia, è un musicista ed ha suonato per molti anni per strada. Ha 4 figli nati da 3 donne diverse. Ha provato a svolgere anche altri mestieri ma non erano compatibili con il suo modo di essere. Propone il brano Sultans of swings dei Dire Straits accompagnandosi con la chitarra.

Si voltano tutti e quattro i coach in quanto hanno compreso che si tratta di un professionista. La Bertè riesce a conquistarlo duettando con lui in Dedicato. La Bertè ha già 2 membri nel suo team.

Piero Cotto invece si esibisce con la moglie Beatrice Pasquali. Sono una coppia artistica ma lo sono anche nella vita. Stanno infatti insieme da 41 anni. Nel corso della sua carriera ha inciso alcuni album. Cantano Grazie perché nella versione di Gianni Morandi e Amy Stewart. I giudici si sorprendono quando scoprono che sono una coppia e si voltano immediatamente. Scelgono di entrare a far parte del team di Gigi D’Alessio.

Maria Gatti vive a Cinisello Balsamo e tutti la chiamano “pupa”. Canta sin da bambina per passione. E’ sposata da 57 anni con Antonio, ha una figlia e una nipote. Dopo la scuola ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Venti anni fa, all’età di 60 anni, si è iscritta ad una scuola di canto. Ha deciso di interpretare Your Love di Ennio Morricone, colonna sonora del film C’era Una Volta Il West. Si girano Clementino e Orietta Berti. La signora sceglie Orietta Berti.

The Voice Senior 2021, 26 novembre, le altre esibizioni

La sesta protagonista è Benedetta Laurà. Ha studiato in Giappone e vive da molti anni in Francia. Proviene dal teatro e ha scelto poi di dedicarsi alla musica. Propone il brano Mille di Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez, facendo tre voci differenti. La sua versione però non ha convinto i giudici perché nessuno si è voltato.

Claudia Arvati è una corista e ha lavorato con numerosi artisti come Gianni Morandi, Renato Zero ed anche Gigi D’Alessio. Nel 1986 è entrata a far parte del cast Pronto chi gioca con Enrica Bonaccorti. Ha scelto di cantare Mentre tutto scorre dei Negramaro. Si voltano tutti e quattro i coach e D’Alessio la riconosce subito. Claudia Arvati ha scelto di entrare nel team di Gigi D’Alessio.

Edoardo Oliva, in arte Eddie Oliva, è nato a Scala, sulla costiera Amalfitana, ed è l’ultimo di 11 figli. Nel 1972 ha conosciuto una ragazza svedese e per amore si è trasferito a Stoccolma, dove vive da 48 anni. Ha cantato per Pavarotti, per il Papa, per la famiglia reale. Rende omaggio alla propria terra con il brano A rumba de scugnizzi di Massimo Ranieri. Si voltano tutti e quattro i giudici ma lui sceglie Gigi D’Alessio.

Daniele Conti è un agente assicurativo e nel 1966 ha partecipato a Lo Zecchino D’Oro con Il Pinguino Belisario. E’ rimasto in contatto con altri protagonisti delle edizioni dell’epoca. Sono stati proprio loro ad iscriverlo a The Voice Senior. Canta La leva calcistica del ’68 di Francesco De Gregori. Nessuno però si volta per lui.

The Voice Senior, Russell, Boni, Bonetti

Russell Russell invece è nato a New York ma vive a Roma. E’ cantante, ballerino, coreografo ed era un membro degli Easy Going che hanno avuto molto successo negli Anni Settanta ed Ottanta. Ha lavorato anche in televisione con Boncompagni. E’ stato anche il primo ballerino di Nadia Cassini. Coinvolge il pubblico con Disco Inferno dei The Trammps. l’unica a non voltarsi è Loredana Berté. Russell sceglie Clementino.

Rossella Boni viene da Montecatini Terme e canta sin da bambina. Ha lavorato per molti anni sulle navi da Crociera come artista ma ha smesso di cantare 2001. Sul palco di The Voice Senior interpreta Un’emozione da poco di Anna Oxa. Si voltano Clementino ed Orietta Berti. Rosella Boni opta per il team Orietta Berti.

Le ultime esibizioni

Vittorio Bonetti viene da Alfonsine, in provincia di Ravenna. Ha studiato per molti anni pianoforte. Ha lavorato nei pianobar, ai matrimoni e ad altri eventi privati. Cerca di unire la passione per la musica con quella per la terra. Canta A Muso duro di Pierangelo Bertoli accompagnandosi al pianoforte. Si girano Clementino e Gigi D’Alessio. Bonetti entra a far parte nel team Clementino.

Rosa Giannoccaro viene da Bari. Nel 1973 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Sugli sugli bane bane con il gruppo Le Figlie del vento. Canta E salutamela per me di Raffaella Carrà per renderlo omaggio. Per lei si volta solo Orietta Berti.