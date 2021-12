Chi l’ha visto? diretta 8 dicembre: il caso John Ruffo e la scomparsa di Avigliano

Condividi su

Mercoledì 8 dicembre su Rai 3, alle 21.25, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di Avigliano e su John Ruffo, uno dei truffatori più ricercati dalla polizia americana. La conduttrice torna ancora una volta su Nada Cella, la giovane uccisa a Chiavari nel 1996.

Chi l’ha visto?, diretta 8 dicembre

Nella puntata dell’8 dicembre Federica Sciarelli si collega con la signora Anna, che si trova nella sede Rai di Napoli. Ha denunciato la scomparsa del figlio Valentino Bozzon, che è andato via di casa. Era agli arresti domiciliari ma sta affrontando anche un periodo di fragilità.

E’ stato ritrovato ad Udine dalla Polizia ma è stato rilasciato e lo hanno accompagnato alla stazione. Da allora non si hanno più notizie. Il suo intento non è di scappare in quanto aveva espressamente chiesto alle Forze dell’Ordine di andare in carcere.

La conduttrice cambia argomento con la scomparsa di Giovanni, il 59enne di Avigliano, in provincia di Potenza. E’ stato sequestrato da una coppia di coniugi, Antonio e Stefania, per rubargli la pensione. E’ stato rinchiuso in cantina. Fortunatamente è stato salvato dai Carabinieri che lo hanno tirato fuori dal luogo angusto.

Il signor Giovanni, che fatica ad esprimersi, racconta che Stefania gli ha sottratto metà della pensione che aveva ritirato al mattino. Stefania rigetta tutte le accuse a suo carico.

Chi l’ha visto?, Silvana

Chi l’ha visto? torna ad occuparsi del caso della settantanovenne Silvana Covili. E’ scomparsa da Pavullo, nel modenese il 19 novembre scorso. E’ una donna perbene, curata e molto devota. La sera prima di sparire aveva riferito alla cognata che l’indomani doveva andare dalla parrucchiera ma si è scoperto che non aveva preso l’appuntamento. La signora inoltre si faceva la tinta da sola.