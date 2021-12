Stasera in tv sabato 11 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 11 dicembre 2021. Su Raitre Sapiens – Un solo pianeta con MarioTozzi. Su Rete 4 continua la saga dei film di 007: stasera 007 – Bersaglio mobile con Roger Moore

Stasera in tv sabato 11 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Anche stasera i concorrenti scendono in pista per conquistare giuria e pubblico in vista della finale di sabato 18. Al timone, come sempre, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli con la sua Big Band. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Nel penultimo appuntamento del programma, Mario Tozzi ci accompagna in un inedito viaggio che mostra un giorno di vita sulla Terra. Per capire i mutamenti invisibili vediamo dei filmati di luoghi straordinari come il vulcano di Stromboli, i ghiacciai dell’Islanda, i deserti del Marocco e le spiagge della California.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Father and son con Claudio Bisio. Nello spettacolo, ispirato al libro “Gli sdraiati” di Michele Serra, Claudio Bisio è impegnato in un monologo che, con toni che oscillano dal tragico al comico, scandaglia il rapporto padre-figlio.

Programmi Mediaset, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Uà – Uomo di varie età. Secondo appuntamento con l’innovativo show di Claudio Baglioni, che l’artista romano definisce così: “Uno spettacolo live, è tutto vero, non ci sono cose precotte, non c’è uso di playback. Non è assimilabile ad altri format televisivi”. Le spettacolari coreografie sono firmate da Giuliano Peparini.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Protagonista di stasera è Nicole, una donna di 315 chili che rischia di lasciare orfani i suoi figli. Nicole inizia uno stretto programma dietetico per potersi poi sottoporre a un intervento chirurgico, ma una crisi minaccia di mandare all’aria il piano.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Cops 2 – Una banda di poliziotti, con Claudio Bisio. Titolo dell’episodio di stasera: “Uno stinco di santo”. Dopo l’arresto di Anaconda, il commissario Cinardi pensa di aver raggiunto la tranquillità. Ma presto il team dovrà indagare sull’assassinio del Visconte per il furto di una preziosa reliquia.

I film di questa sera sabato 11 dicembre

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Marc Lawrence, Professore per amore, con Hugh Grant. Keith, sceneggiatore divorziato in crisi creativa, accetta malvolentieri d’insegnare in un’Università di provincia. L’incontro con la studentessa Holly lo cambierà.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1985, di John Glen, 007 – Bersaglio mobile, con Roger Moore, Tanya Roberts. Il magnate Max Zorin (Christopher Walken) intende inondare la Silicon Valley in California per garantirsi il monopolio del mercato mondiale dei microchip. Per sconfiggerlo entra in azione James Bond (Roger Moore), spalleggiato dalla scienziata Stacey Sutton (Tanya Roberts).

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2018, di Yarrow Cheney, Il Grinch. Nella città di Chi Sarà, le persone sono piene di entusiasmo per la celebrazione del Natale. Tranne il Grinch, che vive con il suo fedele cane Max dentro una grotta. Pur di ottenere pace e tranquillità durante le odiate feste, la creatura verde organizza un piano per mettere a tacere per sempre l’allegria natalizia.

Tv8, 20 Mediaset, Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2016, di Tosca Musk, Un Natale da Cenerentola, con Emma Catherine Rigby, Peter Porte. A una festa in maschera da lei ideata, Angie incontra l’affascinante Nicholas, che s’innamora di lei senza conoscerne l’identità. Angie sembra ricambiarlo, ma la situazione è complicata.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Roy Chow Hin Yeung, Rise of the legend – La nascita della leggenda, con Eddie Peng. Fei, giovane promessa di arti marziali, viene incaricato di uccidere il rivale del Mare del Nord. Ma ben presto una verità sul suo passato lo porta a lottare con la giustizia.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Terry Ingram, Un San Valentino molto speciale, con Brendan Penny, Rachael Leigh Cook. Nate e Frankie hanno deciso di sposarsi. Ma dopo aver ottenuto un pessimo risultato a un test di compatibilità e qualche problema al lavoro, cominciano ad avere dei ripensamenti.

Stasera in tv sabato 11 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di David Soren, Turbo. Theo, una lumaca da giardino, ha un sogno: diventare la più veloce del mondo. Un giorno, dopo uno strano incidente, il suo desiderio si avvera e lui decide così di partecipare alle 500 miglia di Indianapolis.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di P.W.S. Anderson, Pompei, con Kit Harington, Emily Browning. Pompei, 79 d. C. Milo è un giovane gladiatore innamorato della bella figlia di un ricco mercante. Quando il Vesuvio si risveglia, Milo farà di tutto per salvare la sua amata.