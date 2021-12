Condividi su

Questa sera, 10 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 10 dicembre 2021, è scontro tra Sophie e Soleil

Inizia il programma. Si parla subito dello scontro tra Soleil e Sophie. L’ira di Sophie si è scatenata dopo che Soleil ha fatto una battuta poco lusinghiera nei suoi confronti, insinuando che si sia sottoposta a chirurgia plastica e dicendole che ha “più plastica che personalità”. La Codegoni si è sentita umiliata dalle parole della Sorge e le altre vip si sono schierate con lei.

Valeria Marini, in particolare, le è stata molto vicina ed ha rimproverato duramente Soleil. “Hai rovinato un momento magico, è stata una provocazione fuori luogo” – afferma Valeria. Francesca Cipriani si infuria ed urla di essere stanca di sentire questo tipo di offese.

Ci sono state reazioni anche fuori dalla casa, il papà di Sophie sui social ha scritto: “Meglio rifarsi le tette che i mariti degli altri”, criticando Soleil.

Si cambia argomento. La Sorge stavolta viene affiancata da Alex Belli, con il quale l’intesa continua ad essere evidente. Alfonso stuzzica Alex chiedendogli se desidererebbe continuare la conoscenza con Soleil anche fuori, inglobandola nella coppia con Delia che diventerebbe così una “troppia”. Belli sarebbe tentato, ma la Sorge è categorica nell’escludere questa ipotesi.

Signorini mostra ad Alex degli scatti di Delia che bacia un altro uomo. “Delia devi farmi vedere ben altro per ingelosirmi. La conosco abbastanza da sapere che sono finti. Questi fake gossip li odio e non ne ho mai fatti nella mia vita. Io vivo nella mia bolla, ma almeno sono vero. L’amore ed il bene che provo per Soleil è molto puro, va oltre questa roba qui” – commenta Alex. Belli lancia un appello e chiede di trascorrere un’ora nella casa con Soleil e Delia per chiarire la situazione.

“Una roba del genere fa male comunque, anche se è finta. Lei ha la possibilità di vederti e di vederci 24 ore su 24, tu no” – osserva Soleil. Alfonso provoca Alex e Soleil e li sfida a baciarsi per rispondere a Delia. “Delia vuoi vedere un bacio con vera complicità? Riguarda la Turandot. Ha fatto del male ad un mio amico, ma non rispondo a queste provocazioni perchè ho più classe di lei” – commenta la Sorge.

“Non mi sono ingelosito, sono inca**ato per la mancanza di verità” – rivela Alex.