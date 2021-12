Stasera in tv giovedì 16 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 16 dicembre 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio. Su Italia 1 va in onda l’incontro calcistico Sampdoria-Torino.

Stasera in tv giovedì 16 dicembre 2021, Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette l’ultimo appuntamento con la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Rousseau Dante cerca di riavvicinarsi ad Anita dopo essere stato molto scortese con lei. Nel frattempo l’istituto scolastico è inagibile dopo una festa e così l’insegnante decide di portare la classe davanti al Colosseo dove tiene una lezione su Rousseau.

Nell’episodio Nietzsche Manuel trova il coraggio di confessare all’insegnante che ha lavorato per Sbarra e quest’ultimo ha incaricato ora Simone di appiccare il fuoco ad una libreria. Dante, frastornato, chiede conforto ad Anita.

Rai 2, alle 21:00, propone il programma 60 sul 2 con Emanuela Fanelli. Viene reso omaggio al Secondo Canale, nato il 4 novembre 1961, attraverso le immagini tratte dalla Teche Rai e attraverso le voci dei protagonisti che hanno fatto la storia della rete.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2019, Non ci resta che vincere con Sergio Olmo. L’allenatore Marco Montes viene fermato per guida in stato di ebbrezza e rischia il carcere. Per evitare il penitenziario ha una sola possibilità: svolgere un lavoro socialmente utile allenando una squadra composta da giocatori affetti da deficit mentali.

Stasera in Tv giovedì 16 dicembre 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, si occupa del proseguimento dello stato di emergenza, della crescita dei contagi, del rapporto tra la fede i vaccini. Tra gli ospiti Antonio Tajani, Pierpaolo Sileri, Andrea Romano, Gianluigi Paragone, Matteo Ricci e Giovanni Donzelli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Caduta Libera- Campionissimi con Gerry Scotti. Nei quattro appuntamenti previsti (in onda fino al 6 gennaio) si sfidano i campioni di sempre per una sfida avvincente.

Italia 1, alle 21.25, è previsto l’incontro calcistico Sampdoria-Torino. Si tratta della partita valida come sedicesimi di Coppia Italia. La squadra vincitrice affronterà la Juventus.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa degli argomenti più rilevanti in materie di politica, economia ed attualità. Gli argomenti vengono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Lady Gucci-La storia di Patrizia Reggiani. Nello speciale viene racconta la storia della Reggiani, dall’incontro con Maurizio Gucci, la loro relazione fino al giorno dell’omicidio.

Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2016, Una doppia verità con Keanu Reeves. Richard Ramsay accetta l’incarico di difendere il diciassettenne Mike, sospettato di aver ucciso il padre. L’impresa si rivela più complicata del previsto in quanto il giovane non ha intenzione di collaborare.

Cine34 alle 21.10, trasmette lo speciale Noi siamo cinema. Il documentario è un vero e proprio omaggio al cinema italiano, dal Neorealismo, alla commedia Sexy, ai spaghetti western fino al cinema impegnato di registi come Bellocchio e Bertolucci.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, Fast & Furious 7 con Vin Diesel. Deckard Shaw, ha rischiato di morire perché è stato ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e la sua gang. Ha scelto di consumare la propria vendetta sfruttando delle tecniche di guerra che ha imparato nei servizi segreti britannici.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2016, Lion- la strada verso casa con Dev Patel. L’indiano Saroo ha perso il fratello quando aveva cinque anni in una stazione ferroviaria. E’ salito poi su un treno che l’ha condotto a Calcutta, dove è rimasto a vivere. Venticinque anni dopo l’accaduto Saroo, ormai diventato adulto, cerca di incontrare la propria famiglia biologica.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2006, Il mio amico Babbo Natale 2 con Lino Banfi. Mancano solo 2 giorni a Natale ma un ladro travestito da Santa Claus sta rubando tutti i giocattoli dei grandi magazzini. L’unico che può riuscire a salvare il Natale è Ezechiele.

Stasera in Tv giovedì 16 dicembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film azione del 2014, Lucy con Scarlett Johanson. L’americana Lucy si è trasferita a Taiwan dove studia e lavora. Un giorno dei gangster la rapiscono per utilizzarla come cavia per la sperimentazione di un farmaco.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2010, La nostra vita di Elio Germano. Un operaio edile, rimasto vedovo, si ritrova a crescere da solo i tre figli. Per garantire loro una vita agiata e per sopperire l’assenza della madre, si ritroverà coinvolto in alcuni affari illeciti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film fantastico del 2008, Viaggio al centro della terra con Brandon Fraiser. Uno scienziato ritrova un diario del fratello Max, scomparso misteriosamente dieci anni prima. I suoi appunti lo spingono a cercarlo in Islanda.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2019, Hell on the border- Cowboy da leggenda con David Gyasi. Viene raccontata la vicenda di Bass Reeves, primo maresciallo di colore nel selvaggio west, che deve arrestare uno spietato fuorilegge. Una storia di lotta contro la discriminazione.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2019, 119 giorni alla deriva con Dominic Purcell. Jim e John sono gli unici sopravvissuti della nave che è stata colpita da un’enorme onda. Rimasti soli, dovranno unire le forze per riuscire a sopravvivere.