The Real Housewives di Napoli diretta 15 dicembre: lo scontro tra Stella e Maria Consiglio

Mercoledì 15 dicembre, dalle 21.25, su Real Time va in onda una nuova puntata di The Real Housewives di Napoli.

Il format racconta le vicissitudini delle protagoniste Daniela, Maria Consiglio, Raffaella, Simonetta, Stella. A loro si aggiungono Januaria ed Alessandra.

Nell’episodio Nemiche per la pelle, saranno alle prese con delle incomprensioni durante la festa di Alessandra.

Nell’appuntamento Mamma alla Riscossa invece le protagoniste sono alle prese con lo shopping. Si tratta di un espediente per tentare un riavvicinamento per superare i dissapori.

The Real Housewives di Napoli, diretta del 15 dicembre

Nel primo episodio del 15 dicembre Alessandra racconta agli spettatori che da qualche mese sta provando ad avere un figlio. Ha preso un appuntamento in clinica ma Domenico, il marito, non può venire per un imprevisto. Si offerta di accompagnarla Simonetta che però si presenta all’incontro un po’ in ritardo. Fortunatamente Alessandra è ancora in sala di attesa.

Alessandra si scusa con lo specialista per essersi presentata da sola. Il medico la esorta a ripresentarsi in compagnia del marito al quale deve prescrivere degli esami sulla fertilità.

Maria Consiglio invece si trova a Mergellina ed ha un mazzo di fiori da consegnare ad Ilaria che l’ha invitata sul suo yatch. Il marito di Ilaria, Carlo, le affida la guida della barca in quanto in possiede la patente nautica. I tre arrivano a Procida dove brindano con lo champagne. Per ringraziarli della loro gentilezza offre loro l’aperitivo in un locale con vista panoramica.

The Real Housewives di Napoli, Daniela, Stella, Raffaella

Daniela è entusiasta di vedere i campioni della sua nuova collezione di scarpe, che comprende stivali, décolleté e sandaletti.

Stella ha invece deciso di invitare tutte le protagoniste in palestra per una sessione di allenamento. Le meno allenate soffrono di più lo sforzo negli esercizi. L‘unica assente è Maria Consiglio che ha preferito la giornata in barca. Daniela si presenta in palestra ma inventa delle scuse per non allenarsi. Stella si scaglia con Maria Consiglio perché parlerebbe alle spalle di tutte.

Raffaella sta organizzando la festa per il figlio Biagio, che compirà 13 anni. Per il regalo ha scelto di far immergere la torta nella piscina ed insieme andranno a prenderla. Biagio ama infatti le immersioni. Al party saranno presenti anche molti compagni di scuola e amici.

The Real Housewives di Napoli, 15 dicembre, secondo episodio

Nel secondo episodio Domenico ha organizzato una festa a sorpresa per Alessandra. Stella spera che non venga Maria Consiglio, che detesta. Quest’ultima però si presenta gloriosamente all’appuntamento. Le sue antagoniste ironizzano sul suo aspetto fisico in quanto avrebbe ricorso eccessivamente alla chirurgia estetica. Maria Consiglio però non cade nelle provocazioni.

Durante il brindisi le altre amiche cercano di placare gli animi ma le due iniziano a litigare animatamente.

Raffaella invece presenta alle amiche il marito, che è un chirurgo estetico. Non ha mai detto nulla in quanto la cerimonia è stata molto riservata. Mentre Alessandra vuole fare un brindisi per festeggiare la coppia, Maria Consiglio preferisce ritirarsi dopo il litigio con Stella. A fine serata Domenico consegna alla moglie un regalo. Si tratta di un collier.

Mentre Simonetta ha un incontro per decidere i dettagli della casa che sta preparando, Stella e Daniela accompagnano le figlie nei negozi per una giornata di shopping.

La festa di Biagio

Maria Consiglio è tornata a Milano dove ha realizzato un incontro con un sarto che realizzerà un cappottino su misura per il suo cagnolino. Per Raffaella invece è arrivato il momento di dedicarsi alle immersioni ma si arrende al primo tentativo.

Nel giorno del compleanno Raffaella riprende coraggio e si immerge con il figlio nella piscina per raggiungere la torta posta sott’acqua mentre i presenti li accompagnano con un applauso.

Successivamente le protagoniste si ritirano in disparte per discutere del compleanno di Maria Consiglio, che ci sarà fra qualche giorno. Daniela e Stella spiegano alle amiche che non ci andranno mai.