Stasera in tv venerdì 24 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv venerdì 24 dicembre 2021. Su Italia 1, un film cult per le vacanze natalizie, Una poltrona per due. Su Nove invece va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 24 dicembre 2021, Rai

Su Raitre, alle 21.20, Festival del Circo di Montecarlo. Primo di due appuntamenti con le grandi attrazioni in scena nel Principato. Partecipano artisti di alto livello provenienti da ogni parte del mondo, come la Troupe Filinov, che propone lo spettacolare numero “Dante” omaggio ad Alighieri. Padrona di casa per l’Italia, Melissa Greta Marchetto.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Concerto di Natale dal Teatro alla Scala. “Pavane” di Gabriel Fauré e la “Symphonie Fantastique” di Hector Berlioz nel programma del concerto natalizio al Teatro alla Scala. L’orchestra è diretta da Alain Altinoglu; il tenore è Michael Spyrese.

Programmi Mediaset, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Concerto di Natale. Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Tanti gli artisti che si alternano sul palco accompagnati dall’Orchestra di Adriano Pennino. Tra questi, 2Cellos, Ana Mena, Enrico Ruggeri, Federico Rossi, Anggun e Francesca Michielin.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Un’altra serata in compagnia degli sketch più amati dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Tra le imitazioni previste quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Mario Draghi.

I film di questa sera venerdì 24 dicembre 2021

Su Raiuno, alle 21.30, il film documentario di Guillaume Maidatchevsky, Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Uno spettacolare film documentario, girato nello scenario mozzafiato della Lapponia, la terra di Babbo Natale. Qui seguiamo sedici mesi della vita di Ailo, un cucciolo di renna che cresce in mezzo a una natura incontaminata ricca di fascino ma anche di pericoli. La voce narrante è quella di Fabio Volo.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film fantastico del 2003, di P.J. Hogan, Peter Pan, con Jeremy Sumpter, Jason Isaacs. I bambini della famiglia Darling seguono Peter Pan fino all’Isola che non c’è, dove le regole dei grandi sono state bandite. Ma il perfido Capitan Uncino è in agguato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Marco Ponti, La cena di Natale, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti. Chiara è incinta all’ottavo mese, ma Damiano continua a fare il dongiovanni. Intanto i loro genitori Mimì e Ninella sognano di coronare il loro amore mai consumato.

Stasera in tv, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2006, di Nancy Meyers, L’amore non va in vacanza, con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law. Iris (Kate Winslet) vive vicino a Londra; Amanda (Cameron Diaz) a Los Angeles. I loro destini si incrociano quando, tramite Internet, si scambiano le case per le vacanze di Natale. Negli Stati Uniti, Iris incontra Miles (Jack Black); in Inghilterra Amanda s’innamora di Graham (Jude Law), fratello di Iris.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 1983, di John Landis, Una poltrona per due, con Eddie Murphy, Dan Aykoryd, Jamie Lee Curtis. I fratelli Duke, Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer (Don Ameche), ricchi banchieri, scommettono un dollaro su un antico dilemma: è vero che l’ambiente fa uomo? Decidono allora di licenziare il loro manager Luis Winthorpe (Dan Aykroyd) per sostituirlo con il mendicante Billy Ray Valentine (Eddie Murphy).

La7, 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1993, di Nora Ephron, Insonnia d’amore, con Meg Ryan, Tom Hanks. Un bambino telefona in diretta a un programma radiofonico per raccontare che suo padre, vedovo da poco, non riesce a riprendersi. All’ascolto c’è la giornalista Annie.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, con Elijah Wood. L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere, forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo, per evitare che cada in mani sbagliate.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1996, di Brian De Palma, Mission: Impossible, con Tom Cruise. Sopravvissuto a una missione a Praga, costata la vita a quasi tutta la squadra, l’agente Hunt è sospettato di tradimento. Per discolparsi, decide di violare i computer della Cia.

Su Paramount Network, alle 22.00, il film commedia del 1994, di Andrew Bergman, Può succedere anche a te, con Nicolas Cage. Il poliziotto Charlie promette a una cameriera che se vincerà alla lotteria dividerà il premio con lei. Lui vince davvero e vorrebbe mantenere la promessa, ma sua moglie s’infuria.

Stasera in tv venerdì 24 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Will Gluck, Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga. Il coniglio Peter decide di lasciare il giardino e avventurarsi in un ambiente più metropolitano. L’esperienza in città gli permetterà di crescere e capire cosa vuole fare in futuro.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica del cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Bill Condon, L’inganno perfetto, con Helen Mirren, Ian McKellen. Con l’aiuto di un complice, l’anziano ed esperto truffatore Roy Courtnay architetta un piano complesso per derubare la coetanea ricca vedova Betty McLeish.