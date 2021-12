Stasera in tv sabato 25 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 25 dicembre 2021. Su Raitre il film d’animazione Coco. Su Canale 5 invece il programma musicale All together now kids condotto da Michelle Hunziker.

Stasera in tv sabato 25 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Stanotte a… Napoli. Puntata speciale con Alberto Angela che ci accompagna di notte alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli: Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi, il tesoro di San Gennaro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara e i presepi di via San Gregorio Armeno.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concerto di Natale da Assisi. 36° edizione del tradizionale concerto nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. William Eddins dirige l’Orchestra Sinfonica della Rai. Partecipano il violoncellista Stjepan Hauser e il tenore Roberto Alagna.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All together now kids. A meno di una settimana dalla proclamazione del vincitore, Michelle Hunziker torna con una serata speciale dedicata ai più piccoli. I protagonisti devono avere tra i 6 e i 12 anni. Al fianco della conduttrice ritroviamo anche i giurati J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Su Nove, invece, alle 21.25, Queen – We Are The Champions. La storia di una delle più grandi rock band di sempre arricchita con riprese inedite ed interviste ai protagonisti. Il documentario è stato realizzato per la BBC e trasmesso nel maggio del 2011.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. J.T. pesa quasi 400 chili e ha un linfedema di 45 chili su una gamba. La fidanzata non riesce più a prendersi cura di lui: stanca del comportamento dell’uomo e della sua ossessione per il cibo, decide di portarlo a Houston.

I film di questa sera sabato 25 dicembre

Su Raitre, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di A. Molina, L. Unkrich, Coco. Il dodicenne Miguel sogna di diventare musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Ma la famiglia è contraria: ha bandito la musica da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, che ora è l’amatissima bisnonna di Miguel.

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2015, di Paul Feig, Spy, con Melissa McCarthy, Jason Statham. Susan Cooper è un agente della Cia relegata dietro una scrivania. Brillante e intelligente, troverà il coraggio di scendere in campo per vendicare la morte di un collega.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Ogni maledetto Natale, con Alessandro Cattelan, Alessandra Mastronardi. Massimo e Giulia s’innamorano a prima vista senza sapere molto l’uno dell’altra. Così, quando decidono di passare le feste di Natale con le loro famiglie, avranno delle sorprese.

Stasera in Tv, film Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 20.30, il film drammatico del 1939, di Victor Fleming, Via col vento, con Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland. Durante la Guerra Civile americana si dipana la vita di Rossella O’Hara (Vivien Leigh), indomita ragazza del Sud. Prima insegue l’amore per Ashley (Leslie Howard), sposo di Melania (Olivia de Havilland). Poi, provata dal conflitto, trova un porto sicuro nell’avventuriero Rhett Butler (Clark Gable).

Su Italia 1, invece, alle 21.25, il film commedia del 2010, di Paolo Genovese, La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo. A Milano, la notte di Natale, vengono arrestati e portati in un commissariato Aldo (Aldo Baglio), Giovanni (Giovanni Storti) e Giacomo (Giacomo Poretti), tre amici accusati di essere i rapinatori che svaligiano gli appartamenti vestiti da Babbi Natale. La verità, però, per quanto incredibile, è un’altra.

Su La7, alle 21.35, il film commedia del 2004, di Joe Roth, Fuga dal Natale, con Tim Allen, Jamie Lee Curtis. Visto che la figlia è in vacanza, i coniugi Luther e Nora pensano che non valga la pena spendere per gli addobbi natalizi. Preferiscono organizzare una vacanza ai tropici.

20 Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le due torri, con Sean Astin, Elijah Wood. La saga continua. Frodo e Sam proseguono verso Mordor guidati da Gollum. Intanto, pur combattendo su fronti diversi, Aragorn e gli altri hobbit vanno verso le Torri.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2000, di John Woo, Mission: Impossible 2, con Tom Cruise. Sean Ambrose ha rubato un virus letale e il suo antidoto. Per recuperarli, l’agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, ex fiamma del suo avversario.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1987, di Emile Ardolino, Dirty Dancing (Balli proibiti), con Jennifer Grey, Patrick Swayze. Stati Uniti, 1963. La diciassettenne Baby, in vacanza con la famiglia in un villaggio turistico, si lascia affascinare dal maestro di ballo Johnny. Scoprirà la vita e l’amore.

Stasera in tv sabato 25 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Monica finisce in carcere a causa delle gemelle. Giovanni la tira fuori di prigione, ma a una condizione: dovrà svolgere servizi sociali presso una comunità.

Su Sky Cinema Due, invecem alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Roman Polanski, Oliver Twist, con Barney Clark, Ben Kingsley. Londra, 1837. Scappato da un tetro orfanotrofio, il piccolo Oliver viene arruolato dallo scaltro Dodger per conto dello sfruttatore Fagin, che lo costringe a derubare i passanti.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Carl Franklin, Out Of Time, con Denzel Washington, Eva Mendes. Florida, Stati Uniti. Il detective Matt Whitlock indaga su un duplice omicidio. Ben presto si accorge che qualcuno sta cercando di incastrarlo, seminando falsi indizi contro di lui.