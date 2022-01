Stasera in tv domenica 2 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 2 gennaio 2022. Su Raiuno il film d’avventura, Un viaggio a quattro zampe. Su Nove invece va in onda il varietà Anplagghed con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 2 gennaio 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’ultima puntata di Città segrete. Questa edizione del programma firmato e condotto da Corrado Augias si conclude stasera. Dopo la puntata dedicata a Istanbul, in Turchia, si torna in Italia, precisamente a Genova, una città magica, patria di grandi uomini come Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli e Fabrizio De André.

Su Rai Premium, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Rivediamo la nuova edizione dello show di Enrico Brignano che, insieme alla sua compagna Flora Canto e all’attrice comica Marta Zoboli, ironizza sui temi di attualità più dibattuti. L’ospite della prima puntata e la cantautrice Nina Zilli.

Programmi Nove

Su Nove, alle 21.25, il varietà Anplagghed. Rivediamo la prima di 2 serate dedicate allo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, campione d’incassi nei teatri nel 2006. Un’occasione per rivedere una serie di sketch storici come la visita al museo d’arte moderna e la coda al bancomat.

I film di questa sera domenica 2 gennaio 2022

Su Raiuno, alle 21.15, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King. Lucas (Jonah Hauer-King) trova la cagnolina Bella in una casa che sta per essere demolita e la prende con sé. La bestiola però è considerata dalle autorità di una razza pericolosa e così il ragazzo deve lasciarla da amici a centinaia di chilometri da casa. Bella però ha nostalgia del suo amico.

Su Raidue, alle 21.05, il film commedia del 1998, di Nancy Meyers, Genitori in trappola. Hallie e Annie (Lindsay Lohan), 12enni identiche, s’incontrano per caso in un campo estivo nel Maine e scoprono di essere gemelle, separate dalla nascita dopo il divorzio dei genitori Nick (Dennis Quaid) e Liz (Natasha Richardson): le due decidono di mettere a punto un piano per farli tornare insieme.

Su Rai 4, alle 21.20, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2015, di Ken Kwapis, A spasso nel bosco, con Robert Redford, Nick Nolte. Dopo una lunga assenza, lo scrittore Bill torna negli Stati Uniti per percorrere le 2200 miglia del sentiero degli Appalachi. Prima però deve trovarsi un compagno di viaggio.

Stasera in tv, film Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2017, di Hany Abu-Assad, Il domani tra di noi, con Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney. A causa della cancellazione del loro volo, Alex (Kate Winslet) e Ben (Idris Elba) si accordano per affittare un aereo privato che li porti a Denver. Ma il pilota ha un ictus e il velivolo precipita fra le montagne. Seppur feriti, per mettersi in salvo sono costretti a intraprendere un pericoloso viaggio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise, Val Kilmer, Kelly McGillis, Rick Rossovich. Gli amici Pete Mitchell, detto Maverick (Tom Cruise) e Nick Bradshaw (Anthony Edwards) entrano nella più prestigiosa scuola per piloti di caccia della Marina degli Stati Uniti. Maverick, che fatica ad accettare la disciplina, s’innamorerà di Charlie (Kelly McGillis), la sua bella istruttrice.

Su La7, alle 20.35, il film drammatico del 1963, di Luchino Visconti, Il Gattopardo, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale. Sicilia, 1860. Dopo lo sbarco di Garibaldi, il principe di Salina intuisce il mutare dei tempi e concede al nipote Tancredi di sposare la bella Angelina, una borghese.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1998, di Chris Columbus, Nemiche amiche, con Susan Sarandon, Julia Roberts. Jackie non ha perdonato l’ex marito di averla lasciata per la giovane Isabel ed è contenta che i figli non vadano d’accordo con lei. Ma quando scopre di essere malata, tutto cambia.

20 Mediaset, Iris, Paramount, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’animazione del 2004, di Robert Zemeckis, Polar Express. Alla vigilia di Natale, un treno si ferma davanti alla casa di un bambino, convinto che siano i genitori a mettere i regali sotto l’albero. Il macchinista lo invita a salire e a raggiungere Babbo Natale al Polo Nord.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1939, di Victor Fleming, Via col vento, con Clark Gable, Vivien Leigh. Alla vigilia della guerra civile americana, si narra la storia di Rossella O’Hara, giovane ereditiera che ama il mite Ashley, ma poi verrà attratta dall’avventuriero Rhett Butler.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Quentin Tarantino, Jackie Brown, con Pam Grier, Samuel L. Jackson. Per arrotondare lo stipendio, la scaltra hostess Jackie contrabbanda denaro per conto di un mercante d’armi. Arrestata dalla polizia finge di collaborare per incastrare il trafficante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Lina Wertmuller, Pasqualino Settebellezze, con Giancarlo Giannini, Fernando Rey. Un guappo napoletano riesce a cavarsela in ogni situazione, grazie alla sua astuzia. Persino quando finisce in manicomio e poi in un campo di concentramento tedesco.

Stasera in tv domenica 2 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2020, di Joel Crawford, I Croods 2 – Una nuova era. I Crooods accolgono in famiglia il giovane Guy, rimasto orfano. Mentre tra lui e Hip nasce un amore adolescenziale, i Crooods stanno per imbattersi in un mondo più evoluto del loro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film thriller del 2020, di Christopher Nolan, Tenet, con John David Washington. Il “Protagonista”, agente della Cia, partecipa a una missione per sventare una guerra catastrofica. A suo vantaggio ha una sofisticata tecnologia che permette di anticipare e cambiare gli eventi.