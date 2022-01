Melaverde 2 gennaio 2022, in Campania e in Piemonte

Condividi su

Melaverde inaugura il 2022 con la puntata del 2 gennaio. Come ogni settimana i due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze agricole e gastronomiche del nostro Paese. Dopo il viaggio della scorsa settimana, ecco dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 2 gennaio 2022, in Campania

Nella puntata del 2 gennaio, Melaverde ci porterà in Campania, a Gragnano, in provincia di Napoli. Gragnano è ormai universalmente riconosciuta coma la “città della pasta” , prodotto che dal 2013 ha ottenuto dall’Europa il sigillo blu e giallo della Indicazione Geografica Protetta.

Gragnano si trova a sud di Napoli ai piedi dei Monti Lattari ed è quasi completamente circondata dai monti. Un tempo qui arrivava, a dorso di mulo, il grano sbarcato dalle navi sulla costa, perché, fin dalla metà del 1200, 30 mulini ad acqua, alimentati da un torrente che scende dalla montagna, trasformavano il grano in farina. E la farina di nuovo, attraverso una stretta mulattiera, tornava al porto per essere imbarcata.

I Gragnanesi erano allevatori di bachi da seta e produttori di filati pregiati. Nel 1700, una epidemia colpisce tutti gli allevamenti di bachi e ne azzera la produzione.

Così la presenza storica di grano sul territorio, porta alla nascita di un numero sempre più importante di panifici e soprattutto, di pastifici. Entreremo, con Melaverde del 2 gennaio, in uno dei pastifici più antichi e storici della città per vedere come nasce, con un metodo ancora antico e artigianale, la pasta di Gragnano IGP. Poi conosceremo Gaetano, pasticcere da oltre cinquant’anni, che ci svelerà i segreti dei più famosi dolci della tradizione pasticcera napoletana.

Creatori di Qualità a Roero, in Piemonte

In questa puntata Melaverde raggiunge il Roero in Piemonte. Una terra che, nei secoli, fu plasmata dal mare, segnata dal fiume Tanaro e infine modellata dalle erosioni del tempo. Qui il destino e la natura stessa sono stati molto generosi. Infatti è stato restituita all’uomo una terra ricca di terreni diversi e microclimi che da secoli danno vita ad alcuni tra i più grandi vini Piemontesi. Ma non solo.

Ne sa qualcosa la famiglia Rabino. Una famiglia che, da 5 generazioni accanto alla storica cantina, porta avanti un allevamento di vacche Piemontesi seguendo una filiera chiusa che mette al primo posto il rispetto e il benessere animale. Ma propone anche un’alimentazione sana frutto di questa terra e la giusta pazienza.

La filiera corta che conosceremo porterà Vincenzo fino a Torino dove il testimone della Qualità passa nelle mani della famiglia Testa .

Questa famiglia, da più di 100 anni porta avanti una storica macelleria dove le giuste tempistiche di frollatura, le sapienti lavorazioni e il rispetto del lavoro fatto, portano la qualità fin sulle nostre tavole. E Melaverde non mancherà di elargire qualche consiglio in cucina.

