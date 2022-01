Stasera in tv giovedì 6 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 6 gennaio 2022. Nel giorno dell’epifania Rai 3 trasmette il film Alita- Angelo della battaglia. Nove invece propone Living with Michael Jackson.

Stasera in Tv giovedì 6 gennaio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Soliti Ignoti-Il ritorno Lotteria Italia. Anche quest’anno Amadeus conduce lo speciale dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Al gioco partecipano numerosi vip. Tra questi Mara Venier, Fiorello, Lino Banfi e Paolo Fox per l’oroscopo, segno per segno, del 2022.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il film musical del 2017, The greatest showman con Hugh Jackman. Seconda metà dell’Ottocento. L’impresario P.T Barnum riesce ad aprire a New York un gigantesco circo che propone numeri straordinari. Diventa in breve tempo celebre anche fuori nazione. Quando viene invitato alla corte londinese incontra la cantante lirica Jenny Lind della quale si innamora.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2019, Alita- Angelo della battaglia con Rosa Salazar. Anno 2563. Quasi tutta la popolazione del mondo abita ad Iron City, discarica della città di Zalem dove invece vive l’élite. Quando il dottor Dyson recupera tra i rifiuti un cyborg dalle sembianze femminili decide di sistemarlo. Una volta pronto Dyson la chiama Alita e scopre che è un’abilissima guerriera.

Stasera in Tv giovedì 6 gennaio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2010, Unstoppable-fuori controllo con Denzel Washington. Un treno che sta trasportando una notevole quantità di sostanze tossiche viaggia a velocità sostenuta. Il capotreno Will e il macchinista Frank faranno di tutto per fermarlo prima che possa provocare un incidente dalle irrimediabili conseguenze.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2012, Il peggior natale della mia vita con Fabio De Luigi. Durante le festività natalizie, Paolo e la moglie Margherita, in dolce attesa, vengono invitati da Alberto nel proprio castello. Si tratta del capo di Giorgio, suocero di Paolo. L’incontro si svolge tra equivoci e malintesi.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2000, Harry Potter e la pietra filosofale con Daniel Radcliffe. Il gigante Hagrid comunica al giovane Harry Potter, che ha 11 anni, che i suoi genitori defunti erano dei maghi. Per seguire le proprie orme Harry si iscrive alla prestigiosa scuola di Hogwarts dove farà amicizia con Ermione e Ron.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda il film drammatico del 2010, Ben Hur con Joseph Morgan. Ben Hur è stato accusato di essersi schierato contro il potere romano. Presto scopre che è stato tradito da Messala, suo amico di infanzia. A causa sua infatti Ben Hur viene imprigionato e ridotto in schiavitù.

Nove, alle 21.25, trasmette Living with Michael Jackson. Viene mandata in onda l’intervista che Jackson rilasciò nel 2003 alla giornalista Martin Bashir.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film guerra del 2003, L’ultima alba con Bruce Willis. Nigeria. Durante i conflitti etnici un gruppo di marine ha il compito di salvare la dottoressa americana Hendricks. Lei però non ha alcuna intenzione di abbandonare i propri pazienti.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2015, Lettera di Natale con Dylan Kingwell. Gretchen ha scelto di tornare nella propria città natale. In breve tempo fa amicizia con Melissa, la vicina di casa. Il loro legame diventa sempre più forte fino a quando la vicina scopre misteriosamente di avere un fratello…

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film fantastico del 2016, Batman vs Superman: Dawn of Justice con Ben Affleck. Si scatena il conflitto tra Batman e Superman mentre arriva una nuova minaccia per il pianeta. L’umanità è in grave pericolo.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2018, Balloon- Il vento della libertà con Karoline Schuch. Settembre 1979. I membri delle famiglie Wetzel e Strelzyk hanno elaborato un piano per poter fuggire a bordo di una mongolfiera artigianale ma dovranno fare i conti con molte difficoltà.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2007, Sms- Sotto mentite spoglie con Vincenzo Salemme. Tommaso conduce un’esistenza tranquilla con la moglie e i figli fino a quando invia per errore un messaggino alla fidanzata del suo migliore amico. Da quel momento iniziano una relazione clandestina tra equivoci e sotterfugi.

Stasera in Tv giovedì 6 gennaio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2021, Lasciarsi un giorno a Roma con Edoardo Leo. Tommaso e Zoe stanno insieme da 10 anni. Lei però non sa che il partner tiene su un giornale una rubrica dedicata alla posta del cuore. Attraverso le lettere ricevute Tommaso scopre che lei ha intenzione di lasciarlo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2014, Le teorie del tutto con Eddie Redmayne. La pellicola racconta la storia dell’astrofisico Stephen Hawking, affetto da una malattia degenerativa. Riuscirà ad affrontare ogni difficoltà grazie al supporto della moglie Jane.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film animazione del 2018, La principessa incantata. La principessa Mila è scappata di casa e cerca di trovare rifugio senza dover svelare la propria identità. Quando viene rapita dal perfido Chornomor, il Re la promette in sposa al cavaliere che riuscirà a salvarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2010, Drive angry con Nicolas Cage. John Milton è scappato dall’inferno ed ha intenzione di vendicarsi della setta che ha ucciso la propria figlia e rapito la nipote. L’impresa non sarà affatto facile.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2021, No sudden mode con Benicio del Toro. Detroit. Anni 50. A tre criminali viene affidato l’incarico di obbligare l’impiegato della General Motors a sottrarre un importante documento aziendale.