Caro Battiato Rai 3 – diretta dello speciale dedicato a Franco Battiato

Questa sera, mercoledì 5 gennaio, va in onda su Rai 3 lo speciale Caro Battiato.

Segui con noi la diretta su Rai Tre dalle ore 21.20.

Caro Battiato Rai 3 – Anticipazioni

Caro Battiato è uno speciale dedicato a Franco Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio. Pif è il conduttore, nonché narratore che condurrà gli spettatori in un viaggio nei luoghi del noto artista. Ci si muoverà dall’Etna a Milano, passando poi per l’Arena di Verona, dove l’anno passato si tenne un concerto al quale hanno partecipato i maggiori esponenti della musica italiana.

Gli ospiti che interpreteranno i brani del maestro sono: Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi con il brano scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”; Emma ne “L’animale”, Fiorella Mannoia ne “La stagione dell’amore”; “Cuccurucucu Paloma” intonato da Gianna Nannini; “Bandiera bianca” di Colapesce e Dimartino; “No time No space” con Mahmood, e infine Carmen Consoli con “Tutto l’universo obbedisce”.

Caro Battiato Rai 3 – Diretta

Pif dà il via allo speciale dedicato a Franco Battiato. Sul palco Arisa canta “Perduto amor“, titolo anche del primo film diretto da Battiato stesso, seguita poi da Fiorella Mannoia con il brano “La stagione dell’amore“. In alternanza agli artisti sul palco che cantano le sue canzoni, Pif mostra delle registrazioni in cui parla di Battiato con i personaggi più noti della musica italiana. Il primo è Gianni Morandi che racconta gli aneddoti della loro amicizia. Successivamente canta il brano “Che cosa resterà di me“. “Che cosa resterà di noi nel transito terrestre?” sono queste le parole che lo stesso Pif riporta nella lettera scritta per l’artista, la cui lettura accompagnerà tutto lo speciale.

“No time no space” è il brano intonato da Mahmood, e chi meglio di lui, artista eclettico e simbolo dell’orientalità italiana, potrebbe farlo.

Le parole di Morgan

Emblematiche le parole di Morgan, caratteristiche per una considerevole introspezione emotiva dedicata al Maestro. Morgan ricorda la sua estrema simpatia accompagnata sempre da un notevole senso dell’intelligenza: “Tra due opzioni, sceglieva sempre la terza via: gli chiesero di scegliere tra Beatles e Rolling Stone, e lui rispose: “Velvet Underground”. Dolcissime le parole sull’amicizia: Battiato, sempre amico di tutti, con l’amicizia rinunciava all’esclusività del sentimento. L’amicizia per lui era un luogo in cui non esisteva il tradimento, dove il male non trovava dimora.

Le interpretazioni degli artisti

Successivamente Paola Turci canta in una versione decisamente emozionate il brano “Povera patria“. Segue Emma e la sua versione di “L’animale“. In una intervista nei backstage Emma ricordi i bei momenti trascorsi assieme con il Maestro a Milo. Dopo questa piccola parentesi, Max Gazzè conquista il palco cantando il brano “Un’altra vita“.

Prima dell’interpretazione della cantante Alice del brano più famoso di Franco Battiato, ovvero La Cura, Pif mostra una registrazione in cui intervista il vicino di casa nonché amico storico del Maestro. Più che un’intervista, il conduttore gli chiede di mostrargli dove l’artista ha composto e scritto “L’ombra della luce”.

Morgan e la voce di Fabio Cinti, quella che più ricorda il Maestro, cantano in un duetto “Segnali di vita“.