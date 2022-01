GFVip ultime notizie: scontro Katia-Lulù, cambio programmazione, uscita Manuel

Condividi su

GFVip ultime notizie. Che sta succedendo nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 6? I vipponi di Alfonso Signorini sono sempre più con i nervi tesi a causa di Katia Ricciarelli. Nasce una nuova ship tra Barù e Jessica.

GFVip ultime notizie: Katia Ricciarelli accusata di razzismo

Ore difficili per la cantante lirica che è stata accusata anche di razzismo contro la principessina Lulù Selassié. Una discussione che sarebbe poi sfociata in una battuta più che infelice all’indirizzo della Princess.

Affermazioni che hanno indignato pesantemente anche Miriana Trevisan, che ha minacciato di voler lasciare il cast della trasmissione Mediaset. Perché è nata la querelle, lo ha spiegato Lucrezia: “Io passavo nel corridoio ed ho detto a Soleil: vai a scuola, stupida. Lei Katia mi ha sentito e rincara la dose: vacci tu a scuola, nel tuo paese“.

Parole forti, che si aggiungono agli altri epiteti proferiti dall’ex moglie di Pippo Baudo, che nella scorsa puntata ha etichettato la Princess anche come “carogna”. Anche Miriana è stata pesantemente etichettata dalla cantante lirica.

Katia ha commentato il suo essere madre sulla base dei flirt avuti dalla showgirl all’interno della Casa di Cinecittà. Sono in tanti ad attendere dei provvedimenti da parte del Grande Fratello Vip nei confronti della cantante.

Anche sui social ormai si chiede a gran voce la squalifica immediata della concorrente.

GFVip ultime notizie, scatta l’abbraccio tra Jessica e Barù in cucina

A smorzare i toni sempre più accesi della Casa del Grande Fratello Vip 6 ci stanno pensando Barù e Jessica. I due sembrano aver instaurato una bella intesa. E sono in tanti a scommettere che dopo l’abbraccio tra il nobile toscano e la princess, possa scattare la ship.

Tra loro è una questione di pentole e cibo. In cucina Barù ha chiesto a Jessica: “Quindi non cucineremo mai più insieme, Jess? Io e te?”. Lei si è avvicinata, lo ha abbracciato e lui ha ricambiato la stretta.

La Princess ha rilanciato : “Però le cose buone le facciamo insieme!” La risposta di lui è stata un “Fai esercizio invece di fare scfgvhgv…” ma, in quel groviglio di sillabe in molti ci hanno ritenuto ci fosse un riferimento ad Alessandro Basciano. Un dialogo tra i due che sembra essere uscito da una romantic modern comedy americana. Invece è il GFVip.

GFVip ultime notizie, cambio programmazione: la decisione di Mediaset

Il Grande Fratello Vip 6 torna con il doppio appuntamento settimanale. A partire da venerdì 7 gennaio, Alfonso Signorini torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento del reality.

Inizialmente era prevista una puntata del documentario Viaggio nella grande bellezza condotto da Cesare Bocci. Chissà se a far cambiare idea a Mediaset sia stato anche l’interesse generato dalle recenti dinamiche interne della Casa, che stanno dividendo i telespettatori.

Manuel Bortuzzo lascia il GFVip 6: il padre Franco conferma

Il Grande Fratello Vip 6 perde uno dei concorrenti più interessanti e potenziale vincitore: Manuel Bortuzzo. Il nuotatore nei giorni scorsi aveva lasciato intendere di non voler proseguire il suo percorso all’interno del gioco.

A confermare l’uscita del concorrente è stato il padre, che ha spiegato le cause dell’abbandono. Ci sono motivi di salute, Manuel è dimagrito tantissimo. Stando alle dichiarazioni del padre del nuotatore, Manuel Bortuzzo dovrebbe uscire dalla porta rossa della Casa di Cinecittà il 14 gennaio o il 17 gennaio.

Il padre di Manuel ha anche sottolineato che l’aria che si respira in Casa non è più serena, ed il figlio non si sente a suo agio in tutto questo.