Stasera in tv domenica 9 gennaio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 9 gennaio 2022. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente – Prima serata, con Veronica Gentili. Su Nove il reality Drag Race Italia.

Stasera in tv domenica 9 gennaio 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, Città segrete. Rivediamo la puntata dedicata a Londra. Corrado Augias racconta i tanti luoghi della capitale inglese legati alle biografie di altrettanti protagonisti della storia. Da Anna Bolena, causa dello scisma anglicano, ad Alan Turing, pioniere dell’intelligenza artificiale, da Winston Churchill ai Beatles.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Anche nell’anno nuovo la missione di Veronica Gentili resta la stessa: ogni domenica, fino a tarda ora, aggiorna i telespettatori sui fatti d’attualità di cui tutti parlano. Con l’aiuto dei suoi ospiti e disservizi esclusivi, la conduttrice fa il punto sull’emergenza sanitaria ma anche sullo scenario politico.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori presenta lo speciale “Capitol Hill – Il giorno della paura”, che rievoca l’assalto del 6 gennaio 2021, al Campidoglio di Washington, ad opera dei sostenitori del presidente americano uscente Donald Trump.

Su Nove, alle 21.25, il reality Drag Race Italia. Otto drag queen, provenienti da tutta Italia, si sfidano in varie “challenge” in cui sono chiamate a sfoderare talento, carisma, coraggio, eleganza e stravaganza. A giudicarli la drag queen Priscilla, l’attrice Chiara Francini e l’influencer Tommaso Zorzi.

I film di questa sera domenica 9 gennaio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2019, di Alex Kendrick, Correre per ricominciare, con Aryn Wright-Thompson, Alex Kendrick. John Harrison (Alex Kendrick), insegnante di educazione fisica in un liceo americano, allena Hannah, una studentessa problematica che però rivela un grande talento nell’atletica leggera. Grazie a John, la ragazza scopre che suo padre non è morto, come le avevano fatto credere, e inizia una nuova vita.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2005, di M.Haistrom, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen. Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione precipita e lui si ritrova al centro di un ricatto.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Luca Medici, Tolo Tolo, con Checco Zalone, Souleymane Sylla. Dopo che il suo ristorante è fallito, Checco (Checco Zalone) decide di scappare dalla Puglia e riparare in Africa per sfuggire ai creditori. Trova lavoro come cameriere, ma si ritrova coinvolto nella guerra civile e decide di tornare in Europa. Imparerà a sue spese quanto può essere dura la vita da clandestino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Scott Derrickson, Doctor Strange, con BenedictCumberbatch, Rachel McAdams. Il neurochirurgo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) vede la sua vita cambiare dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange decide di andare in Nepal per consultare lo stregone Mordo.

Tv8, 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2005, di Mark Waters, Se solo fosse vero, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo. A San Francisco, David si trasferisce in un appartamento dove s’imbatte in una giovane che dichiara di esserne la proprietaria. Ben presto l’uomo capisce che si tratta di un fantasma.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Len Wiseman, Die Hard – Vivere o morire, con Bruce Willis. L’agente McClane ha l’ordine di rintracciare un giovane hacker. Con il suo aiuto capirà che un misterioso personaggio intende attaccare la struttura informatica degli Usa.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Simon Curtis, Woman in Gold, con Ryan Reynolds. Maria Altmann, ebrea rifugiata negli Stati Uniti, vuole recuperare un’opera d’arte sottratta dai nazisti alla sua famiglia in Austria. Avvia così un’azione legale contro il governo dello Stato europeo.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.

Stasera in tv domenica 9 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto, dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Harry Macqueen, Supernova, con Colin Firth, Stanley Tucci. Sam e Tusker, insieme da vent’anni, partono per un viaggio in Inghilterra in camper: la vacanza sarà una sorta di evasione da una triste scoperta ce cambierà le loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Nick Park, I Primitivi. Durante l’Età della Pietra, il primitivo Dag vive nella foresta in sintonia con la bizzarra tribù. Ma un giorno un potente nemico minaccia il loro mondo e Dag farà di tutto per impedirglielo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. Jack fa ritorno in Virginia, quando il maggiore dell’esercito Susan Turner viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, farà di tutto per liberarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2020, di Stefano Mordini, Lasciami andare, con Stefano Accorsi, Valeria Golino. Marco e la sua compagna aspettano un figlio. Per lui è una grande gioia, soprattutto dopo la tragedia vissuta con la prima moglie: la prematura morte del loro bambino.