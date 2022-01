Stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022. Rai 3 trasmette il film Il tabaccaio di Vienna. Su La7 torna Corrado Formigli con Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 13 gennaio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, i primi episodi della fiction Doc- Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Una vita nuova, l’équipe di Andrea si sta lentamente sgretolando. Gabriel infatti ha deciso di partire per l’Etiopia mentre Giulia sta per trasferirsi a Genova. Carolina invece non vuole più lavorare in Medicina Interna. Quando però dalla Cina arriva il Coronavirus, tutti i protagonisti vengono messi a dura prova.

Nell’episodio La guerra è finita, In ospedale arrivano un nuovo primario, l’internista Damiano Cesconi e l’infettivologa Cecilia Tedeschi per occuparsi del Covid. Le nuove presenze nella struttura ospedaliera provocheranno nuove intenzioni e malintesi.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda Costa Concordia: Cronaca di una disastro. Il documentario ripercorrere la tragedia avvenuta 10 anni all’Isola del Giglio, attraverso ricostruzioni e immagini inedite.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2018, Il tabaccaio di Vienna con Bruno Ganz. Anni 30. Il giovane Franz, dopo la morte del patrigno, decide di partire per Vienna per iniziare a lavorare nella tabaccheria di un amico della madre. Qui incontrerà Sigmund Freud con il quale stringerà un legame molto forte.

Stasera in Tv giovedì 13 gennaio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, torna il programma Dritto e rovescio. Paolo del Debbio si occupa dei nuovi numeri sui contagi, sulle ospedalizzazioni ma anche delle vaccinazioni. Focus anche sulla crisi che sta colpendo molti imprenditori. Ospiti della puntata: Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Matteo Bassetti, Alessia Morani, Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette l’incontro calcistico Milan-Genoa. Dallo stadio Meazza le due squadre si affrontano per la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2002, Harry Potter e la camera dei segreti con Daniel Radcliffe. Nel corso del periodo estivo l’elfo Dobby invita Harry a non fare rientro aa Hogwart perché è in grave pericolo. Harry però non si lascia spaventare ed affronterà il nemico con il supporto di Hermione e Ron.

Stasera in Tv, La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 20.35, torna Piazzapulita. Dopo la pausa natalizia Corrado Formigli torna ad occuparsi dei temi più caldi della politica e dell’economia.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014,Tutte contro di lui con Cameron Diaz. Carly, stanca di fare solo l’amante, decide di incontrare la moglie dell’uomo con cui ha una relazione. Quando entrambe scoprono dell’esistenza anche di un’altra donna elaboreranno un piano per vendicarsi.

Real Time, alle 21.25, propone Vite al Limite. Viene affrontato il caso di Irene che a causa della sua dipendenza dal cibo, ha messo su così tanti chili da non riuscire più a muoversi in maniera autonoma. Il dottor Nowzaradan Proverà a farle perdere peso.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1991, L’ultimo boy scout- missione: sopravvivere con Bruce Willis. Al detective Joe Hallenbeck è affidato l’incarico di proteggere una spogliarellista, che poco dopo però viene uccisa. Nel corso delle indagini Hallenbeck si rende conto che dietro l’omicidio si nasconde un ricco uomo d’affari.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2011, Capodanno a New York con Hilary Swank. A New York nel corso dei preparativi dell’ultima notte dell’anno si intrecciano le storie di molti personaggi, tra i quali una rock star, un’infermiera, un moribondo.

Stasera in Tv giovedì 13 gennaio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Il tuo ex non muore mai con Mila Kunis. Audrey, ormai single, ha scoperto da poco che il suo ex fidanzato è un agente della Cia. A causa sua si ritroverà a dover portare fino a Vienna un oggetto di cui vogliono impossessarsi tutti i servizi segreti del mondo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, La terra dei figli con Leon de la Vallée. In una realtà post-apocalittica, un ragazzino è pronto ad affrontare tutti gli ostacoli affinché riesca a trovare qualcuno in grado di leggere i pensieri di suo padre, riportati su un quaderno.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2005, I tuoi, i miei, i nostri con Dennis Quaid. Helen e Frank, dopo aver perso i rispettivi coniugi, si incontrano casualmente dopo 30 anni e scoprono di essere ancora innamorati l’una dell’altra. I due hanno intenzione di convolare a nozze ma dovranno fare i conti con i loro numerosi figli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2019, Hard Night Falling: Una notte per morire con Dolph Lundgren. Nel corso di una serata di gala, un gruppo di rapinatori fa irruzione nella sede della manifestazione.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2018, Night Hunter con Henry Cavill. L’ispettore Marshall si sta occupando di un serial killer che uccide giovani donne. Dalle prove rinvenute sembra opera di uno psicopatico. I delitti però continuano ad avvenire.