Stasera in tv giovedì 20 gennaio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 20 gennaio 2022. Su Rai 3 va in onda la miniserie Il complotto contro L’America. La7 invece trasmette una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 20 gennaio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Sfide Andrea deve decidere se affrontare una scelta difficile. Per diventare nuovamente primario dovrà affrontare dei test ma nel caso in cui non dovesse superarli dovrà dimettersi. Carolina intanto, sempre più innamorata di Riccardo, vorrebbe che il loro rapporto andasse oltre l’amicizia.

Nell’episodio Quello che sei Andrea deve occuparsi di un giovane tennista mentre Carolina fatica ad accettare l’avvicinamento tra Riccardo ed Alba. Nel frattempo Gabriel decide di non presentarsi all’appuntamento con Lucia Ferrari, la nuova psicologa della struttura.

Su Rai 2, alle 21:25, va in onda il film commedia del 2004, Un matrimonio da favola con Ricky Memphis. Daniele è un impiegato di Banca e lavora a Zurigo. Sta organizzando il proprio matrimonio con Barbara, la figlia del suo capo. Ha deciso di invitare 5 amici del liceo. Sarà l’occasione per ritrovarsi e fare un bilancio delle proprie vite.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la miniserie Il complotto contro L’America con Winona Ryder. A pochi mesi di distanza dall’insediamento di Lindbergh, in America aumentano a dismisura gli incidenti antisemiti. Mentre Philip inizia ad avere ripetuti incubi sui nazisti, la demenza di Bess ed Evelyn è sempre più preoccupante.

Stasera in Tv giovedì 20 gennaio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio continua ad occuparsi della pandemia ma anche del diritto dei no-vax di rimanere a casa continuando a percepire il reddito di cittadinanza e del business dei tamponi. Ospiti della puntata: Massimo Galli, Beatrice Lorenzin, Alessandro Cattaneo, Gianluigi Paragone, Gennaro Migliore, Fabrizio Pregliasco e Gianfranco Librandi.

Canale 5, alle 21.00, propone l’incontro calcistico Roma-Lecce. I giallorossi ospita in casa la squadra allenata da Marco Baroni. La vincitrice conquisterà l’ultimo posto valido all’accesso dei quarti di finale di Coppa Italia.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2004, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban con Daniel Radcliffe. Harry è tornato ad Hogwarts ritrovando gli affetti più cari. Tutto cambia quando scopre che Sirius Black, coinvolto nella morte dei suoi genitori, è fuggito dal penitenziario di Azkaban e si sta dirigendo la scuola. Harry e i suoi amici uniranno le forze per sconfiggerlo.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 21.15, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli, come accade ogni settimana, si occupa dei temi più rilevanti in tema di politica, economia ed attualità. I fatti vengono commentati da ospiti in studio ed in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2013, Redemption-identità nascoste con Jason Statham. Joey è riuscito a fuggire da un ospedale militare e cerca di non farsi catturare nascondendosi tra i senzatetto di Londra. Per ricominciare a vivere sarà obbligato a cambiare identità.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1993, Cliffhanger- L’ultima sfida con Sylvester Stallone. La guida alpina Gabe Wlaker ha deciso di lasciare il proprio lavoro in seguito ad un incidente stradale. Quando però accade un evento tragico, tornerà tra le sue montagne.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2004, Quando meno te l’aspetti con Kate Hudson. Helen Harris è una donna single in carriera e non ha alcuna intenzione di avere figli. Un giorno però si ritrova costretta a prendersi cura dei 3 nipoti. Tutto cambia quando incontra il pastore Dan Jenkis.

Stasera in Tv giovedì 6 gennaio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2021, Fast & Furious 9 con Vin Diesel. In questo capitolo tutta la squadra è impegnata a contrastare Jakob, il fratello di Dom. Ha infatti elaborato un pericoloso piano per riuscire a conquistare il mondo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2020, Semina il vento con Yile Yara Vianello. Nica, dopo aver abbandonato gli studi, ha deciso di ritornare dopo tre anni nella propria terra, in Puglia. Al suo rientro però scopre che il padre ha accumulato numerosi debiti ed un parassita sta facendo ammalare gli uliveti. Nica cercherà di trovare una soluzione a tutto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2005, Nanny McPhee con Emma Thomson. Grazie alle magie di una stravagante maga, la vita di sette orfani e di un padre è costretta a cambiare per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 2004, Il volo della fenice con Dennis Quaid. Frank ed alcuni passeggeri si ritrovano nel deserto della Mongolia perché l’aereo sul quale viaggiavano è precipitato a causa di un guasto. I protagonisti cercheranno di ricostruire il velivolo con vecchi rottami.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantascienza del 1999, La moglie dell’Astronauta con Charlize Theron. Spencer e il suo collega Alex rimangono vittime di un incidente nel corso di una missione spaziale ma riescono a sopravvivere. Dal quel momento però la moglie Jillian non riconosce più l’uomo che ha sposato.