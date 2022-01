Doc nelle tue mani 2 episodi Una vita nuova e La guerra è finita – trama, cast, finale

Condividi su

Torna la seconda stagione di Doc nelle tue mani con gli episodi dai titoli rispettivamente Una vita nuova e La guerra è finita. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:25.

La serie si compone in tutto di otto puntate. Ogni giovedì la rete leader di viale Mazzini propone due episodi, per un totale di sedici episodi.

Doc nelle tue mani Una vita nuova e La guerra è finita – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Protagonisti principali sono Andrea Fanti e Giulia Giordano interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Matilde Gioli. Nel cast anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvegna.

Nella seconda stagione molte sono le new entry. Tra queste Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Gaetano Bruno (Edoardo Valenti), Giusy Buscemi (Lucia Ferrari), Massimo Rigo (Umberto Caruso) e Lorenzo Frediani (Massimo Gentile).

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma, Milano e Formello.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Doc nelle tue mani Una vita nuova – trama

Febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina, che sta per laurearsi, non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre. Il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani di tutti.

La guerra è finita – trama

Tempo dopo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, rifiutando di occuparsi del difficile caso dell’infermiere Giacomo (Giacomo Poretti), in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, ma soprattutto un nuovo primario, che sembra pronto a smantellare il reparto dall’interno. Intanto, inizia un’inchiesta sulla responsabilità dei problemi in ospedale durante i mesi dell’emergenza, con Agnese nell’occhio del ciclone. E anche se Doc e i suoi nascondono un segreto su quanto successo nei primi mesi della pandemia, per proteggere il reparto dal nuovo primario e Agnese dall’inchiesta Doc è chiamato a prendere una scelta inaspettata e coraggiosa.

Doc nelle tue mani 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Doc nelle tue mani 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Andrea Fanti: Luca Argentero

Giulia Giordano: Matilde Gioli

Riccardo Bonvegna: Pierpaolo Spollon

Cecilia Tedeschi: Alice Arcuri

Agnese Tiberi: Sara Lazzaro

Elisa Russo: Simona Tabasco

Gabriel Kidane: Alberto Malanchino

Carolina Fanti: Beatrice Grannò

Damiano Cesconi: Marco Rossetti

Alba Patrizi: Silvia Mazzieri

Teresa Maraldi: Elisa Di Eusanio

Enrico Sandri: Giovanni Scifoni

Edoardo Valenti: Gaetano Bruno

Lorenzo Lazzarini: Gianmarco Saurino

Lucia Ferrari: Giusy Buscemi

Umberto Caruso: Massimo Rigo

Massimo Gentile: Lorenzo Frediani

Fabrizia Martelli: Pia Lanciotti