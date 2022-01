Stasera in tv domenica 23 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 23 gennaio 2022. Su Raitre il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su La7 il programma culturale Atlantide, condotto da Andrea Purgatori.

Stasera in tv domenica 23 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La sposa, con Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. Il cadavere ritrovato in fondo alla scarpata è quello di Giorgia, prima moglie di Italo. L’autopsia scagiona Italo dall’accusa di omicidio, ma lui cade in una profonda depressione e in seguito abbandona il casale. Maria (Serena Rossi) si trova così a gestire tutto da sola. Turbata e delusa dall’offerta di Italo, Maria arriva in Calabria e incontra Antonio, il suo primo amore, che le racconta degli affari fatti in Belgio e della sua fortunata impresa di costruzioni. Inoltre le dice di non averla mai dimenticata.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche oggi Fabio Fazio ospita protagonisti della politica, della cultura, dello spettacolo e dello sport, con uno sguardo all’elezione del nuovo Capo dello Stato. Poi, il consueto spazio con l’ironia di Luciana Littizzetto. E in chiusura il tavolo con tanti amici come Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Gigi Marzullo.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Veronica Gentili resta in onda come ogni domenica fino a dopo mezzanotte per raccontare fatti, personaggi e retroscena della cronaca, della politica e dell’economia. Anche questa volta si parla soprattutto di virus e vaccini, senza però trascurare le tensioni in vista dell’elezione del Capo dello Stato.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Dopo l’invasione dei gieffini, protagonisti della prima puntata, gli speciali del quiz condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti si preparano a ospitare tante altre celebrità. Nel lungo elenco compaiono, tra gli altri, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini e Marisa Laurito.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Tornano le “storie di uomini e di mondi” proposte da Andrea Purgatori. Il giornalista ha scritto anche molte sceneggiature, per la tv, tra cui ricordiamo “Le due leggi” (2014), “Ragion di Stato” (2015) e “Lampedusa” (2016).

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa con Ammutta Muddica. Prima di due parti dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo trasmesso su Canale 5 nel 2014. Tra gli sketch previsti, “Il ritorno di Pdor”, sequel della storica gag, messo in scena nello spettacolo “Tel chi el telùn” del 1999.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Drag Race Italia. Le Drag Queen rendono omaggio a Raffaella Carrà, tra un quiz, un musical e una sfilata con tanto di caschetti biondi inclusi. Ce la mettono tutta, eppure qualcosa non riuscirà a far colpo su Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

I film di questa sera domenica 23 gennaio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Christian Duguay, Un sacchetto di biglie, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial. Joseph e Maurice sono due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Ben presto i piccoli dovranno affrontare un lungo viaggio per sfuggire alla cattura.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill. Sopravvissuto alla distruzione del suo mondo, Kal-El arriva sulla Terra e viene allevato dai coniugi Kent, che lo chiamanoClark. Crescendo, Kal-El (Henry Cavill) si rende conto di essere dotato di grandi poteri e, quando il nostro pianeta viene minacciato dagli alieni, entra in azione con il costume di Superman.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le Belve, con Blake Lively, Taylor Kitsch. Ben e Chon coltivano la miglior marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Justin Chadwick, L’altra donna del re, con Scarlett Johansson, Natalie Portman. Spinte dal padre, le sorelle Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Il loro compito è sedurre il re per ottenere benefici per la loro famiglia.

Stasera in tv domenica 23 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, con Ludovico Girardello. Michele è un adolescente con il tipico temperamento dell’età che, oltre a dover gestire i suoi poteri, deve affrontare una serie di scoperte: una madre biologica russa e una sorella gemella.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Hugo Gélin, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, con Omar Sy, Gloria Colston. La vita di Samuel, scapolo incallito, cambia quando una ex gli affida una neonata. Un po’ alla volta, l’uomo imparerà ad essere un buon padre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Timur Bekmambetov, La leggenda del cacciatore di vampiri, con Benjamin Walker. Prima di diventare Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln assiste all’omicidio della madre da parte di un vampiro. Per vendicarsi, ne diventa così uno spietato cacciatore.