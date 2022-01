Tali e Quali diretta 22 gennaio: tutte le esibizioni della terza puntata

Condividi su

Sabato 22 gennaio, dalle 21.25, Rai 1, trasmette la terza puntata di Tali e Quali 2022, con Carlo Conti.

Nello spin off di Tale e Quale Show i protagonisti sono delle persone comuni, che cambiano in ogni appuntamento. La scorsa settimana ha vinto Daniele Quartapelle con l’imitazione di Renato Zero.

Le esibizioni vengono valutate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Tali e Quali 2022, diretta 22 gennaio

Nella puntata del 22 gennaio Carlo Conti saluta Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Vittorio Sgarbi, interpretato da Claudio Lauretta, nel ruolo di quarto giudice.

Il primo concorrente è Luca Sperindio. Ha 40 anni e nato a Moncalieri e lavora in ospedale. Ha scelto di interpretare Zucchero in Baila Morena. Secondo i giudici è molto somigliante nel trucco, nelle movenze e nella voce. E’ rimasto sorpreso anche Cristiano Malgioglio, che si congratula con Sperindio.

Seconda protagonista è Victoria Viola, che viene dalla provincia di Teramo. Ha lavorato come cameriera per finanziare gli studi universitari. Ama cantare e suonare la chitarra e si è esibita in alcuni locali. Deve imitare Arisa con il brano La notte. I giudici si complimentano con lei in quanto è riuscita a rispettare “l’interiorità che ha Arisa nel cantare”.

E’ il turno di Simona Ranucci che viene da Roma. E’ single, ha una cagnolina e lavora come impiegata. Una delle sue passioni è il canto. Dedica la sua esibizione al padre che è venuto a mancare qualche mese fa. La Ranucci imita Gianna Nannini in Fotoromanza. Era stata scelta la scorsa settimana durante i provini live. Secondo Loretta Goggi e Giorgio Panariello ha ripreso tutto dalla Nannini, dalla vocalità alla presenza scenica. Per Malgioglio ha invece notato molte imprecisioni.

Luca Buttiglieri è nato a Palermo e vive a Roma da nove anni. Ha un compagno di nome Roberto e un cagnolino al quale sono molto legati. Lavora nel settore dell’animazione e a teatro nei musical. Imita Mika in Grace Kelly. Per i giudici si nota che è Buttiglieri è un performer ed ha padronanza del palcoscenico. Secondo Malgioglio è stato in alcuni punti calante ma la performance è stata piacevole.

Tali e Quali 2022, le altre esibizioni, i provini live

Quinto protagonista è Paolo Masi, vive a Firenze con la compagna ed il figlio. Fa il musicista e l’operatore sociale. Interpreta Jovanotti, del quale è un grande fan, con la canzone A te. Panariello avrebbe scelto un brano più allegro da poter coinvolgere maggiormente anche il pubblico. Non è dello stesso parere Loretta Goggi. Malgioglio non ha invece gradito l’esibizione.

Carlo Conti interrompe la gara per occuparsi dei provini live. Alessia Mancuso dovrebbe essere Giusy Ferreri. Francesco Rinaldi invece imita Edoardo Bennato. La prossima settimana Rinaldi parteciperà a Tali e Quali. Torna nuovamente Andy Bellotti che imita i Cugini di Campagna, Enrico Ruggeri e Cristiano Malgioglio.

Riprende la competizione con il prossimo concorrente. E’ Matteo Vitolo che viene da Salerno. Interpreta Nino D’Angelo, che imita da sempre nelle piazze, nei matrimonio e in altre ricorrenze, con la canzone Nu jeans e na maglietta. Per i giudici è molto somigliante all’originale anche se non hanno la stessa corporatura. Malgioglio non ha particolarmente gradito l’esibizione.

Settima protagonista è Francesca Carbonelli, che è cresciuta ai Castelli Romani. E’ cresciuta in una famiglia di musicisti ed ha una grande passione per il canto e la danza. Suona anche il pianoforte e ama dipingere. Propone l’imitazione di Gaia con Chega. Secondo il parere della giuria l’interpretazione non è stata perfetta ma è riuscita ad evocare la caratteristica saudade brasiliana.

Dario, Guido, Teodosio e Vittoriano sono amici, amanti della musica e suonano insieme. Hanno scelto di imitare i Beatles proponendo un medley. Interpretano Get back, Come Together, Hey Jude. Per Cristiano Malgioglio la performance è stata “orribile” e non hanno nulla che ricordino gli originali. Per Loretta Goggi e Giorgio Panariello nel complesso l’esibizione è stata piacevole.

Le ultime esibizioni

Gianfranco Lacchi viene da Roma e si occupa di registrazioni. Ha scelto di imitare il suo idolo Gianni Morandi con il brano La fisarmonica.