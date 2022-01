La sposa film Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone oggi la prima puntata della fiction La sposa. Si tratta di una serie a metà strada tra il drammatico e il melò. Ed è in costume.

La produzione è italiana, le puntate previste sono tre e vanno in onda settimanalmente a partire da domenica 16 gennaio 2022. La durata di ogni puntata è di un’ora e 40 minuti.

La sposa prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Giacomo Campiotti. Protagonisti principali sono Maria e Italo interpretati rispettivamente da Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Nel cast anche Antonella Prisco nel ruolo di Nunzia.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe. Successivamente il set si è spostato in Puglia ed infine alcune scene invece sono state girate a Torino.

La produzione è della Endemol Shine Italy in collaborazione con Rai Fiction.

La sposa – trama della prima puntata

Siamo negli anni ’60, in particolare in Calabria. La famiglia Saggese versa in condizioni economiche disastrose. Il motivo principale è la quantità di debiti contratti che non è stato possibile pagare. Maria, la figlia maggiore, per salvare la famiglia ed assicurarle un futuro, accetta di sposare per procura un agricoltore del nord Italia, in particolare di Vicenza di nome Vittorio.

L’uomo si occupa così saldare tutti i debiti accumulati nel corso degli anni. Quando Maria lascia la Calabria per raggiungere il nord Italia, si trova dinanzi ad una sorpresa. Scopre che il matrimonio che dovrà contrarre non sarà con Vittorio ma con il nipote Italo.

Inizia per Maria un lungo periodo di sofferenza e soprattutto di resilienza. La giovane donna ha sacrificato il suo vero amore per salvare la famiglia. Nella campagna vicentina sta imparando a lavorare nei campi ma Italo, lo sposo, la rifiuta perché non ha ancora superato il trauma della scomparsa della prima moglie. D’altro canto lo zio Vittorio non ha degli atteggiamenti benevoli nei suoi riguardi. E si rivolge a lei quasi fosse una schiava.

Spoiler finale

Nel secondo episodio Maria si lega a Paolino, figlio di Italo che soffre di crisi convulsive. Il bambino non va più a scuola dopo la morte della madre. Maria tenta di convincerlo a riprendere il suo posto tra i banchi. E parla anche con la maestra perché gli faccia affrontare l’esame di terza elementare.

Pian piano Vittorio comincia a conoscere il carattere forte e determinato di Maria. Inizia ad avere fiducia in lei ma questo ritrovato equilibrio viene spezzato da un fatto di cronaca nera.

La sposa – il cast completo

Di seguito il cast della serie La sposa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Serena Rossi : Maria

: Maria Giorgio Marchesi : Italo

: Italo Maurizio Donadoni : Vittorio

: Vittorio Mario Sgueglia : Antonio

: Antonio Antonio Nicolai : Paolino

: Paolino Claudia Marchiori : Carla

: Carla Antonella Prisco : Nunzia

: Nunzia Matteo Valentini : Giuseppe

: Giuseppe Giulia D’Aloia : Luisa

: Luisa Gualtiero Burzi : Don Fabio

: Don Fabio Mariella Lo Sardo : Filomena

: Filomena Matilde Piana : Carmela

: Carmela Saverio Malara : Zi’ Michele

: Zi’ Michele Denis Fasolo : Giulio

: Giulio Stefano Fregni : Pietro, Maresciallo dei Carabinieri

: Pietro, Maresciallo dei Carabinieri Stefano Guerrieri: Bruno